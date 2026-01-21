世界の特殊鋼産業の解説：実績、技術革新、そして将来の方向性2035年までに先進的な鋼材が現代産業をどのように形成していくかを分かりやすく解説
世界の特殊鋼市場は、先端製造、インフラ開発、高性能エンジニアリングを複数の産業分野で実現するうえで重要な役割を果たしています。専門の特殊鋼市場レポートでは、2020年から2025年までの過去の動向を詳細に検証するとともに、2025年から2030年までの将来見通し、さらに2035Fまでの予測を提示しています。本分析は、すべての主要地域を対象に、市場環境および各地域の主要国に関する詳細な洞察を提供しています。
2025年における世界の特殊鋼市場規模は約2,011.534億ドルに達し、2020年以降、年平均成長率（CAGR）9.2％という力強い成長を示しました。次の成長段階では、市場は2025年の2,011.534億ドルから2030年には2,656.839億ドルへ拡大し、この期間のCAGRは5.7％になると予測されています。2030年以降も成長は継続し、市場はCAGR 5.0％で拡大して2035年には3,395.636億ドルに到達すると見込まれています。
市場環境の変化に対する業界リーダーの対応
特殊鋼分野で事業を展開する企業は、多様な戦略的施策を通じて競争力の強化を進めています。これには、戦略的買収による事業規模および技術力の拡大、新製品投入による製品ポートフォリオの強化、ならびに効率性、技術革新力、市場浸透力の向上を目的とした重点的な戦略施策の実行が含まれます。
業界調査で示された戦略的重点分野
将来的な成長機会を引き出すために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、特殊鋼メーカーが製品・技術の高度化に取り組むべき分野を提示しています。これには、持続可能な建設需要を支える低炭素・高性能構造用鋼の高度化や、加工性を高めた特殊鋼の開発による製造効率および生産性の向上が含まれます。また、環境配慮型および次世代特殊鋼技術の開発を加速するための戦略的提携の重要性も強調されています。
さらに、積層造形に最適化された特殊鋼粉末の開発による工具性能や精密用途の向上、ならびに耐久性を高めつつ高付加価値市場への展開を可能にするプレミアム被覆鋼製品の拡充にも成長機会が存在します。
特殊鋼市場の概要
特殊鋼市場とは、組織、個人事業主、パートナーシップなどの事業体によって販売される、付加価値鋼製品の市場を指します。これらの製品は、通常の完成鋼に対して被覆、めっき、熱処理などの工程を施すことで、高度な用途に対応可能な高付加価値材料へと転換されたものです。特殊鋼は、鉄にさまざまな元素を合金化することで製造され、スマートフォンや家庭用電化製品から、自動車や社会基盤を支える輸送機器に至るまで、幅広い分野の部品製造および保守に使用されています。
特殊鋼の製造工程では、クロム、ニッケル、モリブデン、バナジウム、マンガンなどの厳選された合金元素を鉄とともに、電気炉や転炉などの管理された環境で溶解します。その後、化学成分の調整、不純物の除去、材料特性の向上を目的とした精錬工程が行われます。さらに、制御冷却、熱処理、場合によっては熱機械処理が施され、最終的な性能特性を決定づける微細組織が形成されます。特殊鋼を製造する工場では、高度な冶金設備および圧延設備を用いて、鋼材を棒鋼、鋼板、厚板、コイル、特殊形状へと鋳造・熱間圧延・冷間圧延・仕上げ加工しています。
世界の特殊鋼市場を形成する主要企業
特殊鋼業界では、市場集中度は比較的高い水準にあります。2024年には、上位10社が世界市場全体の30.04％を占めました。日本製鉄株式会社が市場シェア8.18％で首位に立ち、これに続く主要企業には、JFEホールディングス株式会社、アルセロール・ミッタル社、ゲルダウ社、AKスチール・ホールディングス社、SSAB社、ジンダル・スチール・アンド・パワー社（JSWスチール）、神戸製鋼所、中国宝武鋼鉄集団有限公司、スイス・スチール・グループが含まれます。
