【株式会社地域新聞社】「#J-WEST CFO Summit2025」基調講演動画 特別公開のお知らせ
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年12月20日に広島で開催された「#J-WEST CFO Summit2025」において、代表取締役・細谷佳津年が行った基調講演の模様を、株式会社地域新聞社YouTubeチャンネルにて全編公開いたしました。
本講演では、「職住近接」による地域経済と事業承継の課題解決をテーマに、地方における人口減少、後継者不足、地域経済の停滞といった日本社会が直面する構造的課題に対する新たな解決策として、「地域共創プラットフォーム」というビジネスモデルを提唱しています。
本動画では、基調講演として行われた内容を特別にすべて公開しております。事業承継に課題意識を持つ企業、IPOを目指すスタートアップ企業の経営者、金融関係者、自治体関係者をはじめ、多くの皆さまにとって示唆を得られる内容となっておりますので、ぜひご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage1】
▼動画視聴URL
https://youtu.be/TH7tppWardc?si=pIu9IbsPKqOoqonG
講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役 細谷 佳津年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage2】
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage3】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage4】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
本講演では、「職住近接」による地域経済と事業承継の課題解決をテーマに、地方における人口減少、後継者不足、地域経済の停滞といった日本社会が直面する構造的課題に対する新たな解決策として、「地域共創プラットフォーム」というビジネスモデルを提唱しています。
本動画では、基調講演として行われた内容を特別にすべて公開しております。事業承継に課題意識を持つ企業、IPOを目指すスタートアップ企業の経営者、金融関係者、自治体関係者をはじめ、多くの皆さまにとって示唆を得られる内容となっておりますので、ぜひご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage1】
▼動画視聴URL
https://youtu.be/TH7tppWardc?si=pIu9IbsPKqOoqonG
講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役 細谷 佳津年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage2】
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage3】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339606/images/bodyimage4】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1107
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ