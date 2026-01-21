YouTube「For JAPAN」チャンネルにて地域新聞社の密着ドキュメンタリー動画を公開～株主総会の舞台裏から「職住近接」による地域創生の新スキームまで～

