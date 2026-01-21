YouTube「For JAPAN」チャンネルにて地域新聞社の密着ドキュメンタリー動画を公開～株主総会の舞台裏から「職住近接」による地域創生の新スキームまで～
YouTube「For JAPAN」チャンネルにて、株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）を特集した密着ドキュメンタリー動画が公開されましたのでお知らせいたします。
１. 動画概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339601/images/bodyimage1】
千葉県八千代市を拠点に、毎週174万世帯へフリーペーパー『ちいき新聞』を届ける当社は、創業42年目を迎え、特定株主らによる当社株式に対する共同協調行為が行われている疑いがあるというという重大な局面を迎えました。本動画では、そのような緊迫した状況下で開催された第41期株主総会の舞台裏に完全密着し、いかにしてその難局を乗り越えたのかが克明に記録されています。
また、「職住近接」をキーワードに、地方における人口減少、後継者不足、地域経済の停滞といった日本社会が直面する構造的課題に対して推進している新たな解決策--「地域共創プラットフォーム」構想についても深く掘り下げています。
さらに、当社のアセットであるセントラル配送センターや編集・制作現場の実態にもカメラが入り、ありのままの姿をご紹介しています。
地域課題解決企業へと進化する当社の挑戦の全貌を、ぜひご覧ください。
▼公開先
YouTube「For JAPAN」チャンネル：https://youtu.be/sEtMaXJOOIY
2. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来41年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない九つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339601/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339601/images/bodyimage3】
アセットと成長戦略「Strategic Plan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1100
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ