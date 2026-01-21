脱炭素化経営への第一歩を東京都が無料でお手伝いします！動画でわかる参加メリット｜東京都カーボンクレジットマーケット普及啓発事業
東京都があなたの企業の未来を応援します！
脱炭素経営に向けた取組は経営改善や競争力向上に資する可能性を秘めています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素経営の第一歩を東京都が支援します。
「なぜ今、脱炭素に取り組むべきなのか」
「東京都の無料支援で何ができるのか」
をわかりやすく動画で解説しています。
動画はこちら → https://youtu.be/Eb-tM1moq5g
【脱炭素経営：企業にとってのメリット】
企業ブランドの強化
社会貢献企業として認知
経営の円滑化
新たな取引拡大のきっかけ
【この事業でできること】
CO?排出量の「見える化」
削減対策の検討
カーボンクレジット活用方法の検討
未来を変えるのは、あなたの一歩です。
まずはぜひ動画をご覧ください！
事業期間：2025年11月20日～2026年3月31日
申込期限：2026年2月28日まで（定員に達し次第受付終了）
事業詳細はこちらから
https://try.offset.now.metro.tokyo.lg.jp/
個別相談会を実施していますので、お気軽にお申込みください。
※基本的なことでも遠慮なくお尋ねください。
個別相談会はこちらから→https://forms.office.com/e/sJcibtC7mP
▼東京都カーボンクレジットマーケット
複雑な手続きなしで手軽に国内外のカーボンクレジットの購入が可能！
東京都が提供する信頼性の高いカーボンクレジットの取引システム（登録料・システム利用料無料）
https://carbon-market.metro.tokyo.lg.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339618/images/bodyimage1】
【本件に関するお問い合わせ】
東京都カーボンクレジット普及啓発事業 運営事務局
TEL：03-4550-0931（平日10:00～17:00／年末年始を除く）
E-mail：ade.jp.carbon-market@jp.adecco.com
※当事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
配信元企業：東京都
脱炭素経営に向けた取組は経営改善や競争力向上に資する可能性を秘めています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素経営の第一歩を東京都が支援します。
「なぜ今、脱炭素に取り組むべきなのか」
「東京都の無料支援で何ができるのか」
をわかりやすく動画で解説しています。
動画はこちら → https://youtu.be/Eb-tM1moq5g
【脱炭素経営：企業にとってのメリット】
企業ブランドの強化
社会貢献企業として認知
経営の円滑化
新たな取引拡大のきっかけ
【この事業でできること】
CO?排出量の「見える化」
削減対策の検討
カーボンクレジット活用方法の検討
未来を変えるのは、あなたの一歩です。
まずはぜひ動画をご覧ください！
事業期間：2025年11月20日～2026年3月31日
申込期限：2026年2月28日まで（定員に達し次第受付終了）
事業詳細はこちらから
https://try.offset.now.metro.tokyo.lg.jp/
個別相談会を実施していますので、お気軽にお申込みください。
※基本的なことでも遠慮なくお尋ねください。
個別相談会はこちらから→https://forms.office.com/e/sJcibtC7mP
▼東京都カーボンクレジットマーケット
複雑な手続きなしで手軽に国内外のカーボンクレジットの購入が可能！
東京都が提供する信頼性の高いカーボンクレジットの取引システム（登録料・システム利用料無料）
https://carbon-market.metro.tokyo.lg.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339618/images/bodyimage1】
【本件に関するお問い合わせ】
東京都カーボンクレジット普及啓発事業 運営事務局
TEL：03-4550-0931（平日10:00～17:00／年末年始を除く）
E-mail：ade.jp.carbon-market@jp.adecco.com
※当事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。
配信元企業：東京都
プレスリリース詳細へ