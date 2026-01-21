株式会社BiSが「ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助事業」に寄付代表取締役・伊禮門 悟が綾瀬市長より感謝状を拝受
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、創業の地である神奈川県綾瀬市に対し地域活性化および次世代支援の一環として、2025年に綾瀬市の「ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助事業」へ寄付を実施いたしました。
この取り組みに対し、2026年1月19日、伊禮門は綾瀬市長 橘川佳彦様より感謝状をいただきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339605/images/bodyimage1】
【寄付の背景】
株式会社BiSは綾瀬市で創業し、地域の皆さまの支えを受けながら成長してまいりました。
今回の寄付は、その感謝の気持ちを地域に還元するとともに、地域で育つ次世代の若者を支援することで、綾瀬市の未来への貢献につなげることを目的としています。
【寄付先について】
綾瀬市の「ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助事業」は、経済的負担の大きいひとり親家庭等を対象に、高校等への通学にかかる交通費の一部を支援する制度です。
若者の教育機会を確保する取り組みとして評価されており、当社もその社会的意義に共感し寄付を決定いたしました。
【今後の取り組みについて】
株式会社BiSは、地域社会への貢献を重要な企業活動のひとつと位置付け、継続的な社会支援・教育支援の取り組みを進めていく方針です。
綾瀬市をはじめとした地域との協力関係を保ちながら、社会的責任を果たす企業として今後も継続的な支援や活動に取り組んでまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339605/images/bodyimage2】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
