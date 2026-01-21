フェミニン衛生用品市場規模、シェアレポート、成長およびメーカー別分析（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「フェミニン衛生用品市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたしました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援する内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
女性用衛生用品の世界 市場に関する調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.3%を予測し、2035年末までに828億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は425億米ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/585
市場概要
フェミニン衛生用品は、女性の健康、快適性、衛生を支えるために設計された月経およびデリケートゾーンケア製品の総称です。主な製品には、生理用ナプキン、タンポン、パンティライナー、月経カップ、吸水ショーツ（生理用ショーツ）、デリケートゾーン用ウェットシートなどがあります。過去10年間で、市場は基本的な使い捨て製品から、革新的で持続可能、かつ身体にやさしい製品へと進化しており、消費者嗜好の変化や月経に対する意識の高まりを反映しています。
世界的に、月経衛生管理に対する認識の向上、製品へのアクセス改善、製品イノベーションが、フェミニン衛生用品市場を大きく変革しています。また、都市化の進展、可処分所得の増加、小売チャネルの拡大、女性の健康と衛生向上を目的とした政府主導の取り組みも、市場に影響を与えています。
市場規模・シェア
世界のフェミニン衛生用品市場規模は約250～280億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。製品別では、生理用ナプキンが、先進国・新興国を問わず広く使用されていることから、収益面で最大のシェアを占めています。タンポンは北米および欧州で大きなシェアを持ち、月経カップや再利用可能製品は世界的に最も成長が速いセグメントです。
地域別では、女性人口の多さ、月経衛生に対する意識向上、小売網の拡大を背景に、アジア太平洋地域が最大かつ最も成長が速い市場となっています。北米および欧州は、一人当たり使用量が高く、プレミアム、オーガニック、持続可能製品への需要が強い成熟市場です。オンライン販売チャネルは、従来の薬局やスーパーマーケットを補完しながら、急速にシェアを拡大しています。
主な成長要因
月経衛生に対する認識の向上：教育キャンペーンや社会的取り組みにより、スティグマが軽減され、製品採用が拡大
都市化と所得の増加：購買力の向上が、ブランド品やプレミアム衛生用品の需要を後押し
製品イノベーション：超薄型ナプキン、オーガニックコットン製品、再利用可能製品の開発により選択肢が拡大
政府およびNGOの取り組み：補助金、学校プログラム、配布施策が新興国でのアクセス改善に寄与
持続可能性への関心：プラスチック廃棄物への懸念から、環境配慮型および再利用可能製品の採用が加速
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339634/images/bodyimage1】
女性用衛生用品の世界 市場に関する調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率7.3%を予測し、2035年末までに828億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は425億米ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/585
市場概要
フェミニン衛生用品は、女性の健康、快適性、衛生を支えるために設計された月経およびデリケートゾーンケア製品の総称です。主な製品には、生理用ナプキン、タンポン、パンティライナー、月経カップ、吸水ショーツ（生理用ショーツ）、デリケートゾーン用ウェットシートなどがあります。過去10年間で、市場は基本的な使い捨て製品から、革新的で持続可能、かつ身体にやさしい製品へと進化しており、消費者嗜好の変化や月経に対する意識の高まりを反映しています。
世界的に、月経衛生管理に対する認識の向上、製品へのアクセス改善、製品イノベーションが、フェミニン衛生用品市場を大きく変革しています。また、都市化の進展、可処分所得の増加、小売チャネルの拡大、女性の健康と衛生向上を目的とした政府主導の取り組みも、市場に影響を与えています。
市場規模・シェア
世界のフェミニン衛生用品市場規模は約250～280億米ドルと評価されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。製品別では、生理用ナプキンが、先進国・新興国を問わず広く使用されていることから、収益面で最大のシェアを占めています。タンポンは北米および欧州で大きなシェアを持ち、月経カップや再利用可能製品は世界的に最も成長が速いセグメントです。
地域別では、女性人口の多さ、月経衛生に対する意識向上、小売網の拡大を背景に、アジア太平洋地域が最大かつ最も成長が速い市場となっています。北米および欧州は、一人当たり使用量が高く、プレミアム、オーガニック、持続可能製品への需要が強い成熟市場です。オンライン販売チャネルは、従来の薬局やスーパーマーケットを補完しながら、急速にシェアを拡大しています。
主な成長要因
月経衛生に対する認識の向上：教育キャンペーンや社会的取り組みにより、スティグマが軽減され、製品採用が拡大
都市化と所得の増加：購買力の向上が、ブランド品やプレミアム衛生用品の需要を後押し
製品イノベーション：超薄型ナプキン、オーガニックコットン製品、再利用可能製品の開発により選択肢が拡大
政府およびNGOの取り組み：補助金、学校プログラム、配布施策が新興国でのアクセス改善に寄与
持続可能性への関心：プラスチック廃棄物への懸念から、環境配慮型および再利用可能製品の採用が加速
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339634/images/bodyimage1】