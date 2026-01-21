日本のプリンテッドバッテリー市場規模、シェアレポート、成長分析および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のプリンテッドバッテリー市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたしました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援する内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
市場概要
プリンテッドバッテリーは、スクリーン印刷、インクジェット印刷、グラビア印刷などの印刷技術を用いて製造される、薄型・軽量・柔軟性を備えたエネルギー貯蔵デバイスです。従来のリチウムイオン電池とは異なり、プラスチック、紙、繊維といった柔軟な基材上に製造できるため、ウェアラブル機器、スマートパッケージ、医療機器、IoTセンサー、RFIDタグ、フレキシブルエレクトロニクスなどへのシームレスな統合が可能です。
日本では、電子機器の小型化、材料科学、先端製造技術におけるリーダーシップを背景に、プリンテッドバッテリー市場が戦略的に重要性を増しています。日本の産業界では、健康モニタリングパッチ、スマートラベル、使い捨て医療診断、超低消費電力IoTデバイスなどの次世代用途を支えるため、プリンテッドバッテリーの採用が進んでいます。電子機器メーカー、材料サプライヤー、研究機関の強固な連携も、イノベーションと商業化を加速させています。
市場規模・シェア
日本のプリンテッドバッテリー市場規模は約1億2,000万～1億7,000万米ドルと推定されており、アジア太平洋地域のプリンテッド／薄膜バッテリー市場において重要なシェアを占めています。商業化の初期段階にあるものの、フレキシブルおよびコネクテッドデバイスの急速な普及を背景に、今後10年間で年平均成長率（CAGR）18～22％で拡大すると予測されています。
電池タイプ別では、コンパクトな電子機器やウェアラブルとの親和性が高い薄膜型およびフレキシブルプリンテッドバッテリーが市場シェアの大部分を占めています。用途別では、IoTデバイスおよびスマートパッケージが最大のシェアを持ち、医療・ヘルスケア分野は、日本の高齢化社会と遠隔医療ニーズの高まりを背景に、最も成長が速いセグメントとなっています。
主な成長要因
IoTおよびスマートデバイスの拡大：センサー、RFIDタグ、コネクテッドラベルの増加により、小型・低消費電力の電源需要が拡大
フレキシブルエレクトロニクスの進展：日本メーカーが開発するフレキシブルディスプレイ、回路、センサーとの高い親和性
医療・ウェアラブル機器の普及：医療パッチ、診断機器、ウェルネスデバイスにおける安全・軽量・使い捨て電源ニーズ
小型化と設計自由度：従来型電池では不可能な新しいフォームファクターを実現
強力なR&Dエコシステム：次世代電池技術への政府支援と企業投資がイノベーションを加速
市場セグメンテーション
市場セグメンテーション