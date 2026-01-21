世界の水中戦システム市場に関する包括的インサイト：主要成長要因、トレンド、成長機会、2026年～2035年予測
世界各国の海軍において、水中防衛能力がどのように進化しているかを詳細に解説
世界の水中戦システム市場は、海洋安全保障を取り巻く課題が高度化・複雑化する中で、その重要性を一段と高めています。包括的な水中戦システム市場レポートでは、2020年から2025年までの実績期間における市場動向を詳細に分析するとともに、2025年から2030年までの予測期間、さらに2035Fまでの長期的な見通しを提示しています。本分析は、すべての主要地域を対象とし、各地域における主要国市場の評価を含んでいます。
2025年における世界の水中戦システム市場規模は約211.396億ドルに達し、2020年以降、年平均成長率6.9％で安定した拡大を示しました。今後5年間で、市場は2025年の211.396億ドルから2030年には284.317億ドルへ成長し、この期間の年平均成長率は6.1％になると見込まれています。2030年以降も成長は継続し、年平均成長率5.4％で推移し、2035年には369.540億ドルに到達すると予測されています。
市場参加企業による競争力強化の動き
水中戦システム市場で事業を展開する企業は、競争力と長期的な持続性を高めるため、多様な戦略的取り組みを進めています。これには、重点的な戦略投資による事業運営の強化、新製品や新サービスの投入による組織能力の拡充、戦略的パートナーシップの構築と育成を通じた事業基盤の拡大が含まれます。さらに、新たな規制認可や運用承認を取得することで、業務効率および市場での存在感を高めることも重視されています。
業界調査が示す戦略的技術の重点分野
新たな成長機会を最大限に活用するために、ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、水中戦システム企業に対して複数の技術革新分野への注力を推奨しています。これには、水中感知能力と状況認識を向上させる人工知能対応ソナー探知技術の高度化が含まれます。また、より長時間の水中任務を可能にするため、水素燃料電池推進技術を含む長時間運用型の電源ソリューション開発も重要な優先事項とされています。
さらに、さまざまな任務要件に柔軟に対応できるモジュール型ペイロード構造の統合、ならびに自律型無人潜水機の配備および運用規模の拡大も重要な成長分野として挙げられています。加えて、長期間にわたり自律的に行動可能な人工知能主導の航法機能の構築も、水中作戦能力の持続的強化に不可欠とされています。
水中戦システム市場の概要
水中戦システムとは、海中環境において脅威を探知、追跡、抑止、無力化するために設計された統合型の軍事技術群を指します。これには、潜水艦、無人潜水機、ソナーおよび音響センサー、魚雷、機雷、通信ネットワーク、指揮統制システムなどが含まれ、防御および攻撃の両面で使用されます。水中戦システムの主な目的は、海洋安全保障の維持、海軍資産の保護、戦略的抑止力の確保です。
これらのシステムは、海洋環境における継続的な状況把握を支え、海軍戦力の保全、戦略的抑止の実現、敵対的な潜水艦や水上艦艇、その他の水中目標に対する攻撃作戦を可能にします。海上交通路の安全確保、領海防衛、係争地域における重要な情報収集にも不可欠な役割を果たします。通信技術は、水中で活動するユニットと指揮所間の信頼性の高い情報共有を可能にし、監視およびセンサーシステムは水中物体の探知と識別を支援します。対抗手段は味方資産を敵の探知や攻撃から守り、無人潜水機は作戦範囲を拡張し、兵器システムは脅威を直接排除する能力を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339621/images/bodyimage1】
世界の水中戦システム市場における主要企業
水中戦システム市場では、競争集中度は比較的高い水準にあります。2024年には、上位10社が市場全体の35.23％を占めました。ロッキード・マーティン社が市場シェア4.52％で首位に立っています。その他の主要企業には、ノースロップ・グラマン社、タレス・グループ、L3ハリス・テクノロジーズ社、RTX社（レイセオン・テクノロジーズ）、ナバル・グループ、ゼネラル・ダイナミクス社、コングスベルグ・グルッペン社、レオナルド社、サーブ社が含まれます。
配信元企業：The Business research company
