WAKO世界大会に向けた国際戦略会議をポルトガル・エストリルにて実施
石井和義顧問、カルロス・ラムジャナリ会長、樽谷大助が欧州の地で合議
国際ジャーナリストであり、WAKO（世界キックボクシング団体協会）日本選手団役員を務める樽谷大助（Daisuke Tarutani）は、ポルトガルのエストリルにて、WAKO世界キックボクシング大会に向けた極めて重要な国際打ち合わせを実施いたしました。
■ 世界的な武道ネットワークの構築
今回の会議には、WAKO PRO会長およびWAKO IF（国際キックボクシング連盟）理事を兼任するカルロス・ラムジャナリ（Carlos Ramjanali）氏、そして今大会に際してWAKO顧問に就任した正道会館宗師・石井和義氏が参加。世界最大のキックボクシング組織のトップ層が顔を揃え、今後の国際大会の運営や日本選手団の派遣体制について、戦略的な合議が行われました。
■ 欧州・西の端から世界へ発信
打ち合わせの舞台となったのは、ユーラシア大陸の西端にほど近い、ポルトガルの名門リゾート地・エストリル。滞在先には、映画『007』シリーズの舞台・撮影地としても知られる歴史的ホテルが選ばれました。
国際的な緊張感と気品が漂うこの地で、武道を通じた国際親善と、キックボクシング競技のさらなる発展に向けた強固なパートナーシップが再確認されました。
日本選手団の役員として参加した樽谷大助は、石井顧問およびラムジャナリ会長との橋渡し役を担い、日本国内の武道・格闘技界と世界組織（WAKO）の連携をより強固なものにするべく尽力いたしました。本会議で決定された事項は、2026年度以降のWAKO JAPANの活動に反映される予定です。
