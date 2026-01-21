濃縮乳脂肪市場規模、シェア分析、成長および予測展望（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「濃縮乳脂肪市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたしました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援する内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界の濃縮乳脂肪市場に関する 調査報告書によると、この市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率11.4%を予測し、2035年末までに119億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は42億ドルでした。
市場概要
濃縮乳脂肪（CMF）は、無水乳脂肪（AMF）またはバターオイルとも呼ばれ、クリームやバターから水分および非脂肪固形分をほぼ完全に除去して製造される高純度の乳製品原料です。通常、乳脂肪分は99.8％に達し、濃厚な乳風味、なめらかな口当たり、優れた機能特性を提供します。ベーカリー、菓子、乳製品、乳児用調製粉乳、アイスクリーム、チョコレート、フードサービス用途などで広く使用されています。
濃縮乳脂肪市場は、世界の乳製品原料産業における重要なセグメントであり、長い保存期間、取り扱いやすさ、風味や食感を向上させる特性が評価されています。加工食品、プレミアム乳製品、高脂肪配合製品の消費拡大が、先進国および新興国の双方で需要を牽引しています。
市場規模・シェア
世界の濃縮乳脂肪市場規模は約65～75億米ドルと推定されており、今後10年間で年平均成長率（CAGR）4～6％の安定した成長が見込まれています。特に、バター風味やプレミアムな乳製品特性が重視される地域において、ベーカリーおよび菓子用途での使用拡大が市場成長を支えています。
地域別では、強固な乳製品加工基盤と伝統的なバター脂肪使用文化を背景に、欧州が最大の市場シェアを占めています。北米がこれに続き、ベーカリー、フードサービス、簡便食品需要が成長を後押ししています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における可処分所得の増加、食生活の欧米化、乳製品消費拡大を背景に、最も成長が速い地域です。用途別では、ベーカリーおよび菓子分野が最大シェアを占め、次いで乳製品および乳児栄養分野が続きます。
主な成長要因
ベーカリーおよび菓子製品需要の拡大：CMFは焼き菓子やチョコレートの風味、食感、保存安定性を向上
プレミアム・嗜好性食品の成長：低脂肪製品よりも、コクのある全脂乳製品を好む消費者嗜好の高まり
長い保存期間と機能的優位性：バターよりも保管安定性と加工一貫性に優れる
乳児用・臨床栄養分野の拡大：乳脂肪プロファイルの再現やエネルギー密度向上に寄与
新興国における消費拡大：都市化と食生活の多様化が乳製品原料需要を促進
市場
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339635/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
製品タイプ別
無水乳脂肪（AMF）
バターオイル
乳脂肪濃縮物
