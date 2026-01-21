給湯器交換に関する不安と情報格差を解消
報道関係者各位
プレスリリース
この度、ハピネット株式会社（所在地：東京都台東区、代表取締役 松岡博行）が運営する
給湯器交換・相談に特化した情報メディア「給湯器相談センター」を新たに開始いたしました。
本メディアは、給湯器の故障・老朽化・突然のトラブルに直面した生活者が、
「どこに相談すればいいのか分からない」
「費用や相場が不透明で不安」
といった課題を解消することを目的とした、中立的な情報提供型WEBメディアです。
■ メディア立ち上げの背景
給湯器は日常生活に欠かせない設備である一方、故障時には「緊急性が高い」「比較検討の時間がない」「価格が分かりにくい」という特徴があります。
その結果、
・相場を知らないまま契約してしまう
・本来は修理で済むケースでも交換を勧められる
・業者選びで失敗し、後悔する
といったトラブルが後を絶ちません。
ハピネット株式会社は、暮らし・生活全般に関する広告仲介事業およびWEBメディア運営を行ってきた知見を活かし、生活者が安心して判断できる情報基盤として本メディアを立ち上げました。
■ 給湯器相談センターの主な特徴
・給湯器交換の基礎知識を分かりやすく解説
・交換時期の目安、給湯器の種類、故障症状ごとの判断ポイントなどを整理。
・費用相場・見積もりの考え方を明確化
・不透明になりがちな価格帯や内訳を、生活者目線で解説。
・トラブル回避のための注意点を掲載
・悪質業者を避けるためのチェックポイントや、契約前に確認すべき事項を紹介。
・いきなり契約するのではなく、「まず知る・相談する」ための導線を設計。
■ 今後の展開
今後は、
・実際の給湯器交換体験談
・地域別の給湯器交換事情
・よくある質問・相談事例の拡充
など、より実用的なコンテンツを拡充し、
給湯器交換に関する“最初の相談窓口”として信頼されるメディアを目指してまいります。
メディア「給湯器相談センター」はこちらから参照いただけます。
会社概要（当社）
会社名：ハピネット株式会社
所在地：東京都台東区浅草2－19－5
代表取締役：松岡 博行
設立：2015年9月
事業内容：暮らし・生活全般に関する広告仲介事業、WEBメディアの構築および運用
URL：https://kyutouki-soudan.jp/