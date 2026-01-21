プリンター用インクカートリッジ市場規模、シェア分析、成長および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「プリンター用インクカートリッジ市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたしました。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援する内容となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の把握を行っています。
世界のプリンター用インクカートリッジ市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率6.8%を予測し、2035年末までに382億米ドルの 市場規模を創出すると予測されています。2024年の市場規模は202億ドルでした。
市場概要
プリンター用インクカートリッジは、インクジェットプリンターで文字や画像を印刷するために液体インクを供給する消耗部品です。住宅、商業、教育、産業用途など幅広い分野で使用されており、文書、写真、パッケージラベル、マーケティング資料などの印刷に利用されています。インクカートリッジには主に染料系インクまたは顔料系インクが使用され、OEM（純正品）、互換品、再生品として提供されます。
デジタル化が進展する中でも、物理的な文書、オフィス印刷、写真印刷、小規模商業印刷に対する継続的な需要により、プリンター用インクカートリッジ市場は依然として重要な位置を占めています。また、高容量カートリッジ、連続インク供給システム（CISS）、環境配慮型カートリッジ、インク残量を監視するスマートチップなどの技術革新により、市場は進化を続けています。
市場規模・シェア
世界のプリンター用インクカートリッジ市場規模は約180～210億米ドルと評価されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3～4％で成長すると見込まれています。先進国では印刷量が横ばいまたは減少傾向にある一方、交換需要、新興国市場の成長、高付加価値な写真印刷や特殊印刷が市場収益を支えています。
地域別では、家庭やオフィスにおけるプリンターの設置台数が多いことから、北米と欧州が大きな市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における中小企業や教育分野の拡大、プリンター普及率の上昇により、最も成長が速い地域です。製品タイプ別では、OEMインクカートリッジが収益面で最大シェアを占めていますが、コスト意識や環境配慮の高まりを背景に、互換品や再生品の需要も拡大しています。
主な成長要因
インクジェットプリンターの大規模な設置台数：消耗品であるため、交換需要が安定的に存在
在宅・小規模オフィス印刷の拡大：リモートワーク、オンライン教育、在宅ビジネスの普及
写真・カラー印刷需要の増加：高品質な写真・グラフィック印刷でインクジェットが選好
低コストな互換カートリッジの普及：第三者製品に対する消費者の受容拡大
持続可能性・リサイクル施策：再生品や詰め替え式カートリッジの人気上昇
