¤Ä¤¯¤ë¿Í¡¢Ãå¤ë¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢°åÎÅ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÀÜµÒ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÌò³ä¡£FOLK¡ßESTNATION¤¬¸«¤Ä¤á¤¿¡¢Èþ¤·¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ
¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ
¡ÖThe Essence of Luxury¡ÊËÜ¼ÁÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£ ¥¹¥È¥¢¡ÖESTNATION¡Ê¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥Ö¤ò°åÎÅ¸½¾ì¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¤ëÊý¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥áー¥«ー¡ÖFOLK¡Ê¥Õ¥©ー¥¯¡Ë¡×¡£
°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎ¾¼Ò¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢°åÎÅ¤Î¡Ö´é¡×¤È¤Ê¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖESTNATION¡ßFOLK¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖESTNATION¡ßFOLK¡×ºÂÃÌ²ñ
º£²ó¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖWork & Life is Precious¡×¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤È°åÎÅ¸½¾ì¤Îµ¡Ç½À¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍ»¹ç¤·¡¢Æ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤«¡£³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿´ë²èÃ´Åö¼Ô¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËºÇÁ°Àþ¤Ç¤ªµÒÍÍ¡¦´µ¼ÔÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¡ÖÀÜµÒ¤Î¥×¥í¡×¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂÃÌ²ñ»²²Ã¼Ô
¢§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥È¥Íー¥·¥ç¥ó( https://www.estnation.co.jp/ )
¡¡¾¦ÉÊÉô¡¡Â¿ÅÄ ¤«¤º¤ß ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Â¿ÅÄ¡Ë
¡¡Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡¡¥¦¥£¥á¥ó¥ºÃ´Åö¡¡¾¾±º Ëã°á»Ò ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾¾±º¡Ë
¢§ À»¿´ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯( https://www.seishin-biyou.jp/ )
¡¡Ï»ËÜÌÚ±¡¡¡ÈþÍÆ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¡À¾ß· ÊþÈþ ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢À¾ß·¡Ë
¡¡¶äºÂ±¡¡¡ÈþÍÆ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡¡»ûÌç ºÌ²Ö ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢»ûÌç¡Ë
¢§ ¥Õ¥©ー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò( https://www.folk.co.jp/ )
¡¡´ë²è¼¼¡¡°Ëº´ ÏÂ²ÂÆà ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢°Ëº´¡Ë
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹¡£¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡×¤È¤Ï
--¤Þ¤º¤Ï¡¢º£²ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖESTNATION¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¿ÅÄ¡ÊESTNATION¡Ë¡§
ESTNATION¤Ï¡ÖDrawing a Color of Life¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖThe Essence of Luxury¡ÊËÜ¼ÁÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖBeauty¡ÊÈþ¤·¤µ¡Ë¡×¡ÖVariety¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡×¡ÖExcitement¡Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤äÀÜµÒ¤ò´Þ¤á¤¿¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾±º¡ÊESTNATION¡Ë¡§
Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤äÈþ°Õ¼±¤òÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë40Âå¡¦50Âå¤ÎÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï30Âå¤ä¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎ®¹Ô¤À¤«¤éÃå¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤É¤¦Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Î»×¤¤¤ä¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÀøºßÅª¤Ê´ê¤¤¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÃå¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°åÎÅ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò·èÃÇ
--º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¿ÅÄ¡ÊESTNATION¡Ë¡§
ÀµÄ¾¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡Ö°åÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°åÎÅ¤ÏÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë¿ÀÀ»¤Ç²á¹ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢°Â°×¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¤è¤¤¤â¤Î¤«¤È³ëÆ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÒòÓð¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ESTNATION¤ÎÌ¾Á°¤òÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¼Â¤Ï¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é1Ç¯¤Û¤É»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¤½¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Â¿ÅÄ¡ÊESTNATION¡Ë¡§
¤ä¤Ï¤ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤É¤ì¤Û¤É²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢»ä¼«¿È¤â²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£¤½¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤ä¡Ö¸Ø¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ò»Ù±ç¡Ê¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤°ÕµÁ¤Ê¤Î¤À¤È¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÀ©Éþºî¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤Ê¤Î¤À¤ÈÊ¢Íî¤Á¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ëº´¡ÊFOLK¡Ë¡§
»ä¤¿¤ÁFOLK¤â¡ÖÃå¤ë¿Í¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅ¸½¾ì¤È¤¤¤¦À©Ìó¤ÎÂ¿¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏESTNATION¤µ¤ó¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¡Ö°åÎÅ¡×¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬ËÜµ¤¤Ç¼ê¤òÁÈ¤à¡¢°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÜµÒ¤Î¥×¥í¤¬¸ì¤ë¡ÖÁõ¤¤¡×¤ÎÎÏ¡£¡ÖÀïÆ®Ãå¡×¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë
--ÀÜµÒ¤ä´µ¼ÔÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡Ö¥¦¥¨¥¢¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾±º¡ÊESTNATION¡Ë¡§
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æ¬¤ÇÃå¤ëÉþ¤Ï¤¢¤ë¼ï¡ÖÀïÆ®Ãå¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ð¥·¥Ã¤È·è¤á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹âÍÈ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¥âー¥É¤Ø¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£ ÀÜµÒ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Áõ¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö³»¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ûÌç¡ÊÀ»¿´ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡§
ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÍè±¡¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ·Ù²ü¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¶ÛÄ¥¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÈþÍÆ¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö´é¡×¤È¤·¤ÆºÇ½é¤Ë´µ¼ÔÍÍ¤ÈÀÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¤Þ¤º¿´¤òÀ°¤¨¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÀ¶·é´¶¤ä¡¢À¿¼Â¤µ¤òÁõ¤¤¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡ÊÀ»¿´ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡§
»ä¤âÆ±´¶¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´µ¼ÔÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¤¯¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ãå¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãå¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¼«Á³¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹µ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Å°Äì¤·¤¿¡Ö°ú¤»»¤ÎÈþ³Ø¡×¤È¡ÖÁÇºà³×Ì¿¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Èµ¡Ç½¤òÍ»¹ç
--¼ÂºÝ¤Î¥¦¥¨¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÀ¤äÆñ¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
Â¿ÅÄ¡ÊESTNATION¡Ë¡§
ºÇ¤â¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤È¡¢°åÎÅ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¸·³Ê¤Ê¥ëー¥ë¤ÎÎ¾Î©¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤¥ëー¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛÃÖ¤ä¿ô¡¢¹©¶ÈÀöÂõ¤Ø¤ÎÂÑµ×À¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ ¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ESTNATION¤é¤·¤¤¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤ÆÁõ¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤¹¡Ö°ú¤»»¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ç¤¹¡£
°Ëº´¡ÊFOLK¡Ë¡§
ÀÜµÒ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤ª¼µ·¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎESTNATION¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÎÈþ³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤ª¼µ·¤ÎÆ°ºî¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Èþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä´é¼þ¤ê¤¬ºÇ¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Î¿¼¤µ¤ò¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ë¶á¤¤¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥«ー¥Ö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥·¥ãー¥×¤Ê½÷À¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÌÌ¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¿¼¤á¤Î¥¿¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¹©É×¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¿¥Ã¥¯¤¬³«¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿»þ¤ËÇØÃæ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤é¤º¡¢¤«¤Ä¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¡¢Æ°¤¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
--µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°Ëº´¡ÊFOLK¡Ë¡§
¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÁÇºà³×Ì¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£
ÃåÍÑ¤·¤¿¤È¤¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Û¤É·Ú¤¯¡¢¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä°áÎÁÊÂ¤ß¤ÎµÛ´ÀÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢´À¤¸¤ß¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¤³¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿ÁÇºà¤ÎËÄ¤é¤ß´¶¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙÀö¤Ã¤Æ¤â·¿Êø¤ì¤»¤º¡¢ÌÓ¶Ì¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²è´üÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ß·¡¦»ûÌç¡ÊÀ»¿´ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡§
°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤Ê¤É¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤ÇÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¹©É×¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ëº´¡ÊFOLK¡Ë¡§
¤½¤³¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ú¤»»¡×¤È¡Öµ¡Ç½¡×¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°¸«¾å¤Î¥Î¥¤¥º¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³ÊÌ¤Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¡×¤¬¡¢¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë
--º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ìò³ä¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿ÅÄ¡ÊESTNATION¡Ë¡§
¤Ï¤¤¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÌò³ä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÃå¤ë¤«¡×¤òÅ°ÄìÅª¤ËÁÛÁü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¼õÉÕ¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤òºÇ½é¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö²Ú¤ä¤«¤µ¡×¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ESTNATION¤ÇºÇ¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Ú¥×¥é¥à¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¡¢½÷À¤é¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤Àß·×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä°åÎÅ»öÌ³¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÃÎÅª¤Ç¥·¥ãー¥×¡×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Á¤é¤ÏÄ¾ÀþÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¡¢±¡Æâ¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë°ÜÆ°¡Ê²óÍ·¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î°ÌÃÖ¤ä»ÅÍÍ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ß·¡ÊÀ»¿´ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡§
¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª
¸«¤¿ÌÜ¤ÏÀ¶Á¿¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ãå¿´ÃÏ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¯¤Æ³Ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é°ìÆüÃæÃå¤Æ¤¤¤Æ¤âÈè¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥éーÅ¸³«¤â¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Ê¤É¤Ï´µ¼ÔÍÍ¤Ë½À¤é¤«¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ûÌç¡ÊÀ»¿´ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡§
¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±»Î¤Ç¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢´µ¼ÔÍÍ¤«¤é¤â¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÀ©ÉþÁÇÅ¨¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ãå¤ë¤â¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±º¡ÊESTNATION¡Ë¡§
¤ªÆó¿Í¤Îµ±¤¯¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬ËÜÅö¤ËÆ¯¤¯½÷À¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤ä¡Ö¼«¿®¡×¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ESTNATION¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÅÄ¡ÊESTNATION¡Ë¡§
2Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼«¿®¤ä¸Ø¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¡¢º£Æü²þ¤á¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ëº´¡ÊFOLK¡Ë¡§
FOLK¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥¦¥¨¥¢¤È¡¢Æ¯¤¯½÷À¤ÎÉþ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖESTNATION¡ßFOLK¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´¶À¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Îµ»½Ñ¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¦¥¨¥¢¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤ÎËèÆü¤òµ±¤«¤»¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚESTNATION¡ßFOLK¡Û
Èþ°Õ¼±¤Èµ¡Ç½À¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¡¢Æ¯¤¯´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥¨¥¢¤ò´ë²è³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ESTNAITON ¡ß FOLK À½ÉÊ°ìÍ÷