「見る」から「体感する」へ。京都三条で日本文化体験プログラム「FUJI JAPAN」展開中

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心としたインバウンド向け事業を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2025年11月1日(土)より、インバウンド観光客をターゲットとした事業、修行型体験施設「FUJI JAPAN」を京都三条で展開中です。

2020年の立ち上げ以降、TAIMATSUの主力事業である和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」は、DXの力によって伝統工芸品・職人と訪日外国人・海外在住の外国人を繋げてきました。オフラインストアは17店舗、オンラインストアの顧客データは15万人と、着実に事業を拡大しています。

「風侍 FUJI」は風のような自由さと侍の精神を融合させた、旅の新しいかたちをコンセプトとしています。FUJI JAPANでは体験型のアクティビティを通じて、新たな土地の文化を発見し、日本の伝統工芸を通して、集中力・技術・精神を磨くことを目的としています。探究心と内なる鍛錬を融合させたFUJI JAPANは、ただ日本を見るのではなく、その本質を体感したいと願う現代の旅人のための、没入型の体験施設です。

Japanese Knife Experience -包丁研ぎ体験-

京都FUJI三条店では、自社ブランド「MUSASHI JAPAN」で取り扱う和包丁を使用した、包丁研ぎ体験を提供します。京都FUJI三条店は歴史ある三条通に位置し、伝統的な京町家や商店が軒を連ねる、文化と暮らしが息づくエリアにあります。京都の古都ならではの風情ある空間で、日本の精神と伝統の本質を深く体感していただけます。

体験プロセス

The Spirit of Japan in a Single Blade (一本の刃に、日本の心)

日本の包丁は、ただの調理器具ではありません。そこには職人の魂、美意識、そして何世紀にも渡る伝統が息づいています。 本体験は、日本包丁の文化的・歴史的な意義についてのガイドからスタートします。

Sharpen the Blade with Your Own Hands（自分の手で研ぐ）

伝統的な日本包丁を深く理解する職人の指導のもと、砥石を使って包丁を研ぐ体験に挑戦していただきます。集中力と精密さを要するこの実践的なプロセスを通じて、日本の職人技に宿る精神を体感することができます。

Test the Sharpness: Cut Like Never Before（切れ味を試せ、未体験の切れ味）

自分で研いだ包丁を使って、実際の食材をカットしていただきます。日本刀のように鋭く、美しい日本包丁の真の実力を実感できる瞬間となること間違いありません。

Take Home Your Own Premium Knife（自分だけの一本を持ち帰ろう）

体験中に使用した包丁は最後にお持ち帰りいただくことができます。お客様自身の手で研いだその一本は、単なる道具を超えた、生涯の宝物となることでしょう。

所要時間：約60分

料金：\28,000

(通常価格\35,000/2026年1月より、オープン記念として研ぎ体験が期間限定20%OFF)

所在地：〒604-8036 京都市中京区三条通寺町東入石橋町14番地8

URL：https://fujijapan.jp/pages/kyoto

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan