韓国発スキンケアブランド「SAM′U（サミュ）」『SAM′U × かっぱちゃんコラボイベント』を開催！

株式会社サムシックコスメティックジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ユ・ソンヒョク）が展開する韓国発スキンケアブランド「SAM'U（サミュ）」は、インフルエンサー「かっぱちゃん」とのコラボイベントを、2026年1月25日（日）にSTUDIO uyu roomにて開催致します！

本イベントでは、SAM'Uの新ラインナップを揃えた販売を行うほか、来場者の皆さまが参加できるラッキーくじ企画や、購入者さま向け特典として「サイン会」「チェキ撮影会」「TikTok撮影会」を予定しております。

冬の乾燥やゆらぎが気になるこの時期に、毎日のスキンケアを見直すきっかけとしてお楽しみいただけるイベントとなっているので、ご来場お待ちしております。

イベント実施概要

イベント名：SAM'U × かっぱちゃんコラボイベント

開催日程 ：2026年1月25日（日）

開催時間 ：11:00～17:30

※商品購入可能時間は11:00～15:00となっております。あらかじめご了承ください。

開催場所 ：STUDIO uyu room(東京都目黒区青葉台4丁目2-9 コードンブリュー3階)

ゲスト ：インフルエンサー「かっぱちゃん」

主催 ：株式会社サムシックコスメティックジャパン

<実施企画・特典詳細>

【全来場者向け】“ラッキーくじ”

商品サンプルや現品が当たる、ハズレ無しのラッキーくじにチャレンジいただけます。

何が当たるかは当日のお楽しみです。

＜参加条件＞

１.SAM'U公式InstagramとSAM'U公式TikTokをフォロー

２.イベント会場の写真をInstagramストーリーズに投稿

※おひとり様1回まで／数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

【購入者向け特典１.】かっぱちゃんサイン会

<実施時間>

14:00～15:00

<参加対象>

かっぱちゃん写真集を事前購入し、持参された方

<注意事項>

※サインはお一人様につき最大2冊までとさせていただきます。3冊以上ご購入いただいた場合も、サインは2冊までとなりますのでご了承ください。

※サイン会への整理券の引き換えは、会場にて写真集をお持ちいただき整理券と引き換えいたします。

※写真集のお好きなページにお名前と共にサインをいたします。必ず写真集の原本をお持ちください。他私物などには出来ません。

※事前にサインを希望するページを開いて（決めて）おいていただけますと幸いです。

※2冊お持ちの方は、並び直さず一度に2冊分ご提示ください。

※写真集の当日販売はございません。サミュ商品は催事スペースにてご購入いただけます。

※当日は混雑が見込まれます。スムーズなご進行にご協力いただけますと幸いです。 ※事前の抽選や当選連絡はございません。当日規定のお時間内に会場へお越しください。

※天候・交通状況・出演者の体調不良など、やむを得ない事情によりイベント内容が変更、又は中止となる場合がございます。その際も商品代金の返金はいたしかねますので、予めご了承ください。

【購入者向け特典２.】かっぱちゃんとのチェキ撮影会

<実施時間> 15:30～16:30

＜参加対象１.＞ 2025年11月開催のQoo10メガ割で「PDRNリアルグロウフィッティングトナー」をご購入された方

※メガ割での販売は終了しています。

※商品1点のご購入につき、2ショット撮影1枚が可能です。（例：2点購入で2枚）

※当日はQoo10の購入履歴画面をご提示いただき、確認後に整理券をお渡しいたします。

＜参加対象２.＞

イベント会場でSAM'U商品を1点以上ご購入された方

※お会計の際に整理券をお渡しいたします。

※商品1点のご購入につき、2ショット撮影1枚が可能です。（例：2点購入で2枚）

＜共通注意事項＞

※整理券紛失時の再発行はいたしかねます。

※整理券に記載された集合時間にお越しください。

※上記に記載の実施時間のみ撮影可能です。（時間外対応不可）

※撮影はスタッフが行います。（自撮り不可）

※枚数制限はございませんが、時間の都合上、整理券配布を終了する場合がございます。

※天候、交通状況、出演者の体調不良等により、内容や出演者が変更／中止となる場合がございます。（その際も返金はいたしかねます）

※販売数には限りがございます。無くなり次第終了となります。

【購入者向け特典３.】かっぱちゃんとのTikTok撮影会

<実施時間> 16:30～17:30

<参加対象>

かっぱちゃん写真集を購入＋SAM'U商品を1点購入された方

＜補足／注意事項＞ ※写真集の当日販売はございません。サミュ商品は催事スペースにてご購入いただけます。 ※かっぱちゃん写真集の持参＋Qoo10メガ割orイベント会場でSAM'U商品を1点ご購入で、1回の撮影が可能です。 ※おひとり様2回までの撮影となります。 ※整理券はイベント会場にてお渡しいたします。（紛失時の再発行不可） ※整理券に記載された集合時間にお越しください。(時間外対応不可) ※撮影はスタッフが行います。（自撮り不可）

※音源は指定したもののみになります。指定音源は当日ご確認いただきます。

※画面録画機能はNGとさせていただきます。

※過度な接触はお控えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候、交通状況、出演者の体調不良等により、内容や出演者が変更／中止となる場合がございます。（その際も返金はいたしかねます）

※販売数には限りがございます。無くなり次第終了となります。

かっぱちゃんプロフィール

幼馴染YoutuberトリオPKAのメンバーとして活躍中のインフルエンサー。 韓国系のメイク、ファッションを得意としており、個人のYouTubeチャンネルでは美容系のトピックを中心に発信している。 親しみやすいキャラクターと自己プロデュース力で10代～20代から高い支持を得ている。

YouTube ：https://www.youtube.com/@kappa_channel_

Instagram：https://www.instagram.com/_kappachan_24/

X ：https://twitter.com/Kappa_0715

TikTok ：https://www.tiktok.com/@kappa_0715

■会場販売予定商品(メイン商品)

PDRNリアルグロウフィッティングトナー

容量 ：150ml

価格 ：2,750円（税込）

＜製品概要＞

理想的な水分と油分の黄金比で仕上げた、ツヤ感あふれるミストタイプの化粧水です。マイクロミストが心地よく肌に密着し、重ねてもべたつかず透明感のある肌へ導きます。

＜製品特徴＞

・スプレーするだけで肌に潤いを与え、肌バリアをサポートするミストトナー

・PDRNと7種のヒアルロン酸を配合し、深い保湿を与えながらゆらぎがちな肌をサポート

・超微細なミストテクスチャーがベタつきなく肌に均一に密着し、なめらかでみずみずしい仕上がり

・洗顔後のファーストステップとして、または一日を通した保湿ブーストとして最適

・重ねるほど輝く3段階のうるツヤレイヤード

＜主な効果＞

・サーモン由来のPDRN成分で（乾燥による）くすみ肌を健康的な印象へ

・バリア機能をサポートし、使い続けることでハリツヤ肌へ

・重さや残留感なく潤いを角層まで届ける

・メイクの上からでも、いつでもフェイシャルミストとして使用可能

＜主要成分＞

PDRN（DNA-Na）（保湿）、7種類のヒアルロン酸（整肌）、コラーゲン水（保湿成分）

＜使用方法＞

1）中身がよく混ざるよう、容器をよく振ってください（二重構造テクスチャーが完全に混ざった状態でご使用ください）

2）洗顔後、目を閉じ顔全体にまんべんなく噴きかけ、手でトントンと軽くたたいてなじませてください

※乾燥が気になるときは、日中いつでも使用可能です／噴きかける回数でツヤ感をカスタマイズいただけます。

■会場販売予定商品(その他販売商品)

35ml／2,860円（税込）PDRNアルティメットオーラターゲットセラム

肌のくすみ・ツヤ不足にアプローチする赤い美容液。 サーモン由来＆シカ由来PDRNが肌の輝きを引き出し、しっとりとしたハリ肌へ導きます。

35ml／2,860円（税込）PDRNエキスパートテンションターゲットセラム

ハリ・たるみケアに特化した緑の美容液。 サーモン由来＆シカ由来PDRNの配合による肌本来の土台からのケアで、疲れた印象の肌を引き締め、みずみずしく弾むようなハリ肌へ。

4枚入り／2,640円（税込）PDRNリジュベネティングフルインハイドロゲルマスク

ピンクから透明に変化するスマートゲルマスク。 PDRNと超低分子コラーゲンが透明感とツヤを与え30分後には 肌に水分と栄養をしっかり届けます。

【ブランド概要／SAM'U（サミュ）とは】

SAM'Uは、お客様と同じ気持ちで考え、悩むために「SAME AS YOU」というスローガンのもと、さまざまな肌の悩みに共感し、誠実な製品作りを続けています。

SAM'U公式オンラインストア

https://www.samu-jp.com/

SAM'U 公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/sam_u_jp

SAM'U 公式INSTAGRAM

https://www.instagram.com/sam_u_jp/

AMAZON SAM'U公式ページ

https://www.amazon.co.jp/SAMU

Qoo10 SAM'U公式ページ

https://www.qoo10.jp/shop/SAMU_official

<会社概要>

会 社 名 ：株式会社サムシックコスメティックジャパン

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂2丁目11-6 TOP HILLS GARDEN道玄坂5F

代 表 者 ：代表取締役社長 ユ・ソンヒョク

設 立 ：2023年9月1日

事業内容：化粧品製造及び販売業、化粧品、アクセサリーその他の雑貨に対する卸・小売業

U R L ： https://www.samu-jp.com/Page/company.aspx

＜製品に関するお問合せ先＞

株式会社サムシックコスメティックジャパン

SAM'U（サミュ）カスタマーサポート

MAIL：info@samchic.co.jp

TEL：03-6433-7889

受付時間 10:00～12:00／13:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）