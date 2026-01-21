暴論と正論が飛び交う大人気トークバラエティー「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が待望の初書籍化！数量限定、特典付き限定版も

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、2026年3月18日（水）にお笑い芸人・永野と高比良くるまによるテレビ番組「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）による番組本『永野＆くるまの読むひっかかりニーチェ』(1,980円/10％税込)を発売。本日1月20日（火）よりネット書店、リアル書店での予約を開始しました。

2024年10月に放送を開始するやいなや話題沸騰し、いまや“火曜深夜の定番”として支持を集める「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週火曜24時45分～放送中）。視聴者の皆様から届く、日常の中でふと立ち止まってしまうモヤモヤや違和感といった「妙にひっかかること」をテーマに、三谷紬アナウンサー（テレビ朝日）の進行のもと、永野と高比良くるまが真正面から論じ合います。そして最後は、ドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェのような、なぜか納得してしまう“それっぽい結論”に着地する新感覚トークバラエティーです。

本書は、#1から#49までの放送回から“神回”を厳選した傑作集に加え、「本書だけのひっかかりニーチェ」「頻出単語集」「三谷アナ100問100答」「バランスをとる時間」「放送後の後日談」など、読みどころ満載の内容で構成。あの二人が繰り出す熱量高めの激論が、活字になって鮮やかに蘇ります！

さらに発売を記念して、Amazonでは予約特典付き限定版を数量限定で発売。加えて、2026年3月20日(金)に LINE CUBE SHIBUYAで開催される番組イベントやテレビ朝日本社1階、東京駅等にある人気スポット「テレアサショップ」で購入すると、限定の特典もお渡しいたします。本編の面白さはもちろん、永野＆くるまの新たな魅力を、さまざまな角度からお届けいたします。

永野コメント

番組本なんて初めての経験です。嬉しい限りです。

四六時中ラッセンを踊ってる時代にこの展開を誰が予想したでしょうか。

ありがとう娯楽がたり。

ありがとう令和ロマン優勝して。

ありがとう三谷さんガンガン喋ってくれて。

高比良くるまコメント

これはひっかかりニーチェの考察でも、分析でもない。

メッセージ性があるわけでもないし、世の中に一石投じたいわけでもない。

ただ、ひっかかりニーチェ好きがダラダラと雑談をしているだけのものだ、ひっかかりニーチェなんてそれでいいんだ。

でもこの中に、もしかしたらみんなにとっての大切なひっかかりが潜んでいるかもしれない。

それを見つけるのは、お前だ！！！買って読め！！！

著者プロフィール

永野（ながの）：1974年生まれ、宮崎県出身。お笑い芸人。2016年「ゴッホより普通にラッセンが好き」のネタでブレイク。近年は歯に衣着せぬ発言でテレビ・YouTube・ラジオなど多数のメディアで活躍中。

高比良くるま（たかひら・くるま）：1994年生まれ、東京都出身。お笑い芸人。2018年4月、松井ケムリと共にお笑いコンビ・令和ロマンを結成。2023年の「M-1グランプリ」ではトップバッターで優勝を果たし、2024年には前人未到の連覇を成し遂げた。

数量限定の特典付き限定版をチェック

【Amazon】本日より予約開始

特典内容：ニーチェ格言入りランダムステッカー（3種のうち1枚）

【番組イベント】後日、詳細発表

特典内容：ニーチェ格言入りランダムブックキーパー（3種のうち1枚）

【テレアサショップ】後日、詳細発表

特典内容：ニーチェ格言入りランダムステッカー（3種のうち1枚）

・Amazonで数量限定で特典をプレゼント！

Amazonにて予約された方漏れなく全員に、ニーチェ格言入りランダムステッカー（3種のうち1枚）をプレゼントします。限定版はなくなり次第、販売終了となります。

・3/20番組イベント会場、テレアサショップでも特典付き書籍の販売が決定！

番組イベント会場、テレアサショップでも限定版の発売が決定しました。限定版はなくなり次第、販売終了となります。

※販売場所、購入方法、特典内容など詳細は後日発表いたします。

■書誌データ

書名：永野＆くるまの読むひっかかりニーチェ

定価：1,980円（10％税込）

発売：2026年3月18日(水）

仕様：四六判／1C+4C

発売・発行：株式会社KADOKAWA