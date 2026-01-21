株式会社エイ・ネット

2周年アニバーサリームービーはオフィシャルインスタグラムより音声と併せてお楽しみください

「Be unique, be polite.」をコンセプトにブランドをリニューアルしたNYA-（https://www.hmr.jp/shop/r/NY ）は、みなさまに支えられ、この２月にリニューアル２周年を迎えます。

NYA-のオフィシャルインスタグラムでは、２周年を記念したNYA-のChronicleをテーマにしたオリジナルムービーを公開中。サウンドと併せてぜひお楽しみください。https://www.instagram.com/nya__official/

２周年を記念し、NYA-はグラフィックアーティストのtaiki kishimotoとのコラボレーションコレクションを発売するとともに、2か所にてPOP UP STOREを開催いたします。

本コレクションではtaiki kishimotoならではの表現を取り入れた多彩なラインアップを展開。2周年を記念した特別なノベルティもご用意し、ブランドの世界観をより深く体感いただける機会となっております。

着る人の毎日にワクワクした高揚感をお届けするNYA-の世界を、ぜひお手に取ってお楽しみください。

【POP UP STORE 開催概要】

■新宿

開催期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

会場：新宿フラッグス 2F POP UP SPACE

住所：東京都新宿区新宿3-37-1

営業時間：11:00～21:00

※2月2日（月）・2月3日（火）は館休館日

※taiki kishimotoとのコラボレーションコレクションをフルラインアップで展開いたします。

■京都

開催期間：2026年2月3日（火）～3月1日（日）

会場：京都 蔦屋書店

住所：京都府京都市下京区四条通寺町東入二丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］5階

営業時間：10:00～20:00

※taiki kishimotoとのコラボレーションコレクションは、一部アイテムのみの展開となります。

NYA-/A-net Inc.

Be unique, be polite.

ユニークで在れ、上質で在れ。

品の良い違和感と存在感で、世の中にちょっかいを。

あなたに余白を。

周りに余韻を。

毎日に余裕を。

チャームある服で、

唯一無二の今をワクワクする方へ。



Official instagram https://www.instagram.com/nya__official/

ONLINE STORE https://www.hmr.jp/shop/r/NY