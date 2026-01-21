AI×WEBデザインの実態調査。279名中の75%がAIの進化を「チャンス」と回答。活躍に必要な力は「課題発見・解決力」が69.9%で最多回答。

■調査概要：WEBデザインにおけるAI活用に関する調査

株式会社日本デザイン

調査方法：株式会社日本デザインによるアンケート

調査期間：2025年12月13日～2025年12月20日

有効回答：WEBデザインの実務または学習に取り組んでいる279名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

≪利用条件≫

情報の出典元として「株式会社日本デザイン」の名前を明記してください。

ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://japan-design.jp/

■WEBデザイン活動でのAIツール利用、約4割が「毎日」と回答

「Q.WEBデザインの活動（実務・学習含む）において、AIツールをどの程度利用していますか？」（n=279）と質問したところ、「毎日」が39.1%で最多となり、「週に数回」（35.8%）と合わせて約75%が週に複数回以上AIを活用していることがわかりました。

毎日：39.1%

週に数回：35.8%

月に数回：15.4%

全く使っていない：9.7%

■利用AIツールは「ChatGPT」が94.0%で圧倒的1位

「Q.WEBデザインの活動において、利用しているAIツールを教えてください。（複数選択可）」（n=252）と質問したところ、「ChatGPT」が94.0%で圧倒的多数となりました。

ChatGPT：94.0%

Gemini：66.3%

Adobe Firefly：40.1%

NanoBananaPro：29.4%

Claude：11.9%

Copilot：9.1%

Notion AI：8.7%

PerplexityAI：8.3%

Midjourney：5.6%

Sora：5.6%

その他：6.7%

■AI活用用途、「アイデア出し」「リサーチ」「文章作成」が上位に

「Q.現在、AIを具体的にどのような用途で活用していますか？（複数選択可）」（n=252）と質問したところ、「デザインのアイデア出し・ブレインストーミング」が60.3%で最多となりました。

デザインのアイデア出し・ブレインストーミング：60.3%

リサーチ・情報収集（不明点の検索など）：59.1%

キャッチコピー・文章の作成・校正：55.6%

メンタルケア・壁打ち（相談相手として）：53.6%

バナー・画像の生成：40.5%

画像編集（補正・背景除去・リサイズなど）：32.9%

ワイヤーフレーム・構成案の作成：25.0%

クライアントやチームへの提案・資料作成：23.8%

タスク整理・スケジュール管理：19.4%

コーディング（コード生成・デバッグ・解説）：16.3%

その他：3.2%

■AI活用の最大メリット、「作業スピード・時短」が32.5%で1位

「Q.AIを使うメリットとして最も大きいと感じているものは何ですか？（単一選択）」（n=252）と質問したところ、「作業スピードが上がり、時間短縮になる」が32.5%で最多となりました。

作業スピードが上がり、時間短縮になる：32.5%

不足している知識やスキルを補ってくれる：26.2%

アイデアの幅が広がり、発想の助けになる：21.4%

精神的な負担（孤独感やプレッシャー）が減る：6.3%

提案資料や文章の説得力が増す：6.3%

制作物のクオリティが上がる：5.6%

コスト（外注費や教材費など）を削減できる：1.2%

その他：0.4%

■WEBデザイナーにとってAIは「チャンス」、実務者・学習者の約75%が回答

「Q.AIの進化は、WEBデザイナーにとって、どのような影響があると感じていますか？」（n=279）と質問したところ、「大きなチャンス（追い風）だと感じる」が32.3%、「どちらかと言えばチャンスだと感じる」が43.4%となり、合わせて約75%がチャンスと捉えていることがわかりました。

大きなチャンスだと感じる：32.3%

どちらかと言えばチャンスだと感じる：43.4%

どちらともいえない：19.4%

どちらかと言えば不安だと感じる：5.0%

大きな不安だと感じる：0.0%

■チャンスと感じる理由、「人間ならではのクリエイティブが重要」が58.8%で最多

チャンスと感じている方に「Q.そのように感じる理由は何ですか？（複数回答可）」（n=211）と質問したところ、「人間ならではのクリエイティブが重要だから」が58.8%で最多となりました。

人間ならではのクリエイティブが重要だから：58.8%

AIを活用することでむしろ成果や価値が高まるから：56.9%

クライアント対応等の、人が担う部分が残るから：39.8%

AIだけでは理解が難しい領域が多いから：29.9%

新しいスキルを身につければ十分対応できるから：23.7%

業界全体が進化し、仕事の幅も増えると思うから：19.9%

特に理由はないが不安は感じていない：0.9%

その他：1.9%

■今後伸ばすべき力、「課題発見・解決力」「コミュニケーション力」が上位に

「Q.これからWEBデザイナーとして活躍するために、今後どのような力を伸ばす必要があると思いますか？（複数選択可）」（n=279）と質問したところ、「クライアントの課題を発見・解決する力」が69.9%で最多となりました。

クライアントの課題を発見・解決する力：69.9%

コミュニケーション力（ヒアリング・プレゼン・調整）：67.0%

人間ならではの創造性・感性・表現力：64.5%

AIツールを使いこなす力：59.1%

継続的に学び、新しい技術や変化に適応する力：58.4%

ビジネス視点を持ち、成果につながる提案をする力：53.8%

ユーザー視点で考え、体験を設計する力：52.3%

高度なデザイン力：49.8%

プロジェクト全体をディレクション・マネジメントする力：29.4%

わからない：1.1%

その他：1.1%

■まとめ

WEBデザインの実務または学習に取り組んでいる279名を対象に、WEBデザイン業務におけるAI活用実態と意識についてアンケートを実施しました。

AI活用の実態として、約75%が週に複数回以上AIツールを利用しており、特に「ChatGPT」（94.0%）の利用率が圧倒的でした。活用用途は「アイデア出し・ブレインストーミング」（60.3%）、「リサーチ・情報収集」（59.1%）、「文章作成・校正」（55.6%）が上位を占め、さらに「メンタルケア・壁打ち」（53.6%）も半数を超えるなど、AIを相談相手として活用する傾向も見られました。

AIの最大メリットとしては「作業スピード・時短」（32.5%）が1位となり、効率化ツールとしての価値が最も評価されています。

AIの進化がWEBデザイナーに与える影響については、実務者・学習者の約75%が「チャンス」と回答しました。その理由として「人間ならではのクリエイティブが重要」（58.8%）、「AIを活用することで成果や価値が高まる」（56.9%）が上位となり、AIを脅威ではなく自身の価値を高めるツールとして捉えている様子がうかがえます。

今後伸ばすべき力としては「クライアントの課題発見・解決力」（69.9%）、「コミュニケーション力」（67.0%）、「人間ならではの創造性・感性・表現力」（64.5%）が上位となり、AIでは代替しにくい「人間力」を強化すべきという意識が強いことがわかりました。

以上の結果から、WEBデザイン関係者の多くはAIの進化を前向きに捉えており、AIを活用しながら「人間ならではの価値」を高めていく姿勢が主流となっていることが示されました。

