発表！選挙でチェックするメディアランキング2026　2位はWebニュースWeb記事、1位は？　新聞派は他メディア利用率低め？／ファミリーの2月の過ごし方トレンド調査第3弾

国内最大級の子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（東京都品川区 代表取締役：下元敬道 以下、アクトインディ）では、アンケート調査や取材からリアルな親子の行動を浮き彫りにする「いこーよファミリーラボ(https://iko-yo.net/articles/17249)」にて子育て世帯に、「子育て世帯の選挙の意思決定メディア(https://iko-yo.net/articles/21573)」についてアンケート調査を実施しました。

SNS全盛期にあっても、選挙という重要な意思決定時においては、テレビが圧倒的なシェアを維持しているものの、選挙については複数メディアをチェックしているという結果になりました。

ほかに「子育ての悩み」「子供の洋服選び」の際に利用するメディアについても調査を行っています。テーマにより、チェックするメディアや利用状況に変化があります。あわせてご覧ください。

＜＜選挙の投票先は何見て決める？トレンド＞＞

▶選挙で参考にしているメディア1位「テレビ」

▶テレビだけで決める人は7人に1人

▶YouTube・Web派は「複数比較傾向高め」

▶新聞派は「新聞のみも多め」

▶選挙情報は「メディアの二刀流・三刀流」でチェック

▶【まとめ】

■選挙の情報収集ではもやっぱり強い「テレビ」！でも、それだけで決める人は少数派

テレビが圧倒的な1位。放送法などの枠組みによる情報の公平性・正確性への期待も背景にあると考えられます。

YouTubeやXも上位に入っていることから、公式情報（TV・ニュース）で概要を把握しつつ、SNSで個別の候補者の「本音」や「評判」を補完する「ハイブリッド型の情報収集」の動きが考えられます。

全体としては、オンラインメディアの利用が多く見られました。

■「テレビだけ派」は7人に1人。ほかにWebニュース、Youtubeなどをチェックして投票先を検討する「メディアの二刀流・三刀流」で情報収集

テレビを参考にしたと回答した人は全体の約6割（57.82%）です。テレビを参考にしたママパパがテレビ以外に参考にしたメディア数は、平均1.24メディア。

- （テレビを見たママパパを100%としたときの他メディアの利用割合）- 1位：Webニュース・Web記事／29.85%- 2位：YouTube／26.37%- 3位：動画配信サービス／13.43%- 4位：X／13.18%- 5位：新聞（紙）／10.45%

テレビを参考にしたと回答したママパパが並行して参考にしたメディアのランキングは上記のように、Webニュースや、Youtube、動画配信サービスなどがあがりました。テレビで得た情報を他メディアで深堀りするという回答がフリー回答から見られます。

尚、テレビだけを参考にしていると回答した人は7人に1人でした。

＼ママパパの声／テレビ派

「テレビは候補者同士の意見の比較がしやすかった」（9歳の女の子のママパパの声）

＼ママパパの声／テレビ派テレビ×Webニュースメディア

「テレビで全般的な情報を得つつ、テレビがやらない本当の情報をwebで得た」（5歳の女の子のママパパの声）

＼ママパパの声／テレビ×Youtube

「いろいろな方々の考えや、候補者自身の話も見聞きしたいので。また自分自身がそれらを見聞きして偏った考えをしてるのかも確かめたかったので」（11歳の女の子のママパパの声）

YouTube・Web派は複数メディア比較の傾向高め

代用的なメディア利用者がほかに何メディアを平行してチェックし投票行動を行ったかについても調べました。

- テレビ利用者：ほかに利用している平均メディア数平均利用メディア数／1.24メディア- Webニュース利用者：ほかに利用している平均メディア数平均利用メディア数／1.52メディア- YouTube利用者：ほかに利用している平均利用メディア数／1.43メディア- 新聞利用者：ほかに利用している平均利用メディア数／1.19個

Webニュース利用者やYoutube利用者のフリー回答には、「知りたい情報が知りたい時に検索できるのでウェブが便利です」（8歳の女の子のママパパの声）といったように、いつでも情報収集ができる点を利用しやすさとしてあげる声が聞かれ、メディアの特徴により、使い分けをして情報収集を行い意思決定をしている様子がうかがえます。

一方、新聞利用者は、テレビとの併用が最も多く。SNSやYouTubeへの広がりは比較的少なく、「信頼性の高い主要メディアをじっくり読む」という落ち着いた収集スタイルが特徴としてみられました。

■子育て世帯の選挙・投票情報の収集はメディア二刀流、三刀流

子育て世帯の特徴としては、

- テレビがメイン- スマホ（Web・YouTube）で自分の気になるポイントを深掘りも

という様子が見られました。

限られた時間のなかで子供と家族の未来を託す候補者を見極めようとする、子育て世代のリアル。メディアの特性をいかしたメッセージの発信が子育て世帯の投票行動に影響をあたえていくことが想定されます。

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査地域：全国

対象者：「いこーよ」会員

調査期間：2025年12月

サンプル数：694

※データは小数点第2位以下を四捨五入しています。合計が必ずしも100％にならない場合があります。

※この調査内容を各種メディアに掲載・引用される場合は、掲載前に弊社広報（pr@actindi.net）にご連絡いただき、掲載・引用先に「いこーよファミリーラボ調べ」のクレジットと記事のURL（https://iko-yo.net/articles/21573(https://iko-yo.net/articles/21573)）を記載ください。

詳細を見る :https://iko-yo.net/articles/21573

2月のファミリーランキング調査 :https://iko-yo.net/topics/februaryhttps://iko-yo.net/topics/february

2026年ニューオープンランキング :https://iko-yo.net/articles/21413https://iko-yo.net/articles/21413

イルミネーション＆点灯式ガイド :https://iko-yo.net/topics/illuminationhttps://iko-yo.net/topics/illumination

イルミネーションの楽しみ方：全調査 :https://iko-yo.net/articles/20790https://iko-yo.net/articles/20790

冬満喫キッズイベントガイド :https://iko-yo.net/topics/winterhttps://iko-yo.net/topics/winter

いちご狩り・ベビーカーOKも！ :https://iko-yo.net/topics/strawberryhttps://iko-yo.net/topics/strawberry

春休みキッズイベント特集 :https://iko-yo.net/topics/springhttps://iko-yo.net/topics/spring

GWの旅行＆イベント特集 :https://iko-yo.net/topics/gwhttps://iko-yo.net/topics/gw

子供向け雪遊びイベント :https://iko-yo.net/topics/snowhttps://iko-yo.net/topics/snow

スキー場キッズパークリスト :https://iko-yo.net/topics/skihttps://iko-yo.net/topics/ski

■「いこーよファミリーラボ」とは？

毎週いこーよのモニター会員を通じてアンケート調査を行いデータ発表を行っている共創子育てマーケティングラボです。育児・教育・おでかけ市場を中心に、子育て世代の関心やトレンドを独自調査・分析。サービスや商品の企画・販促に役立つ知見を発信しています。

子育て層をターゲットにする企業の皆さま、何かご協力ができることがありましたらいつでもお問い合わせくださいませ。

■「いこーよ」とは？

2008年12月にサービスを開始した子供とお出かけ情報サイト「いこーよ」は、子育て層の約8割が利用し、全国9.9万件以上の施設情報や9.1万件以上の口コミを掲載しています（2025年5月現在）。

