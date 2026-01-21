広告費高騰・価格競争に限界を感じるEC事業者へ 売れるECは“差別化商材”で決まる 無料オンラインセミナーを開催

ハートビーツ合同会社





EC市場の競争が激化する中、


「広告を回しても、以前ほど成果が出なくなってきた」


「売上は伸びているのに、利益が残らない」


と感じているEC事業者は少なくありません。


CPCの高騰、国内OEM商品の競合増加、価格競争の常態化などにより、


従来の“売り方改善”だけでは成果を出しづらい時代に突入しました。


こうした状況の中で、いま改めて注目されているのが


「商材そのものを差別化する」という考え方です。



売上を伸ばそうとするほど、


値下げや広告費増加に追われ、


事業の持続性が下がっていく--


これは多くのEC事業者が直面している構造的な課題です。



本ウェビナーでは、


国内競争を避けながら売上と利益を伸ばすための


“差別化商材戦略”にフォーカスし、


これからのEC事業に必要な視点と具体的な考え方を解説します。


売上と利益を同時に伸ばすために必要なのは「商材戦略」


本セミナーでは、以下のようなテーマを中心にお伝えします。



・海外市場で実績のあるブランドを活用した差別化の考え方


・広告効率を「運用」ではなく「商材側」から高める視点


・価格競争に巻き込まれにくい商品設計のポイント


・SNSと相性の良い、ストーリー性のある商材の共通点


・TikTokなどを起点に“自然に売れる”商材の考え方



※具体的な事例や登壇者、実践ステップについては、


お申し込み後にご案内するLPおよび当日のセミナー内でご紹介します。



こんな方におすすめです


・広告を回しても成果が頭打ちになってきた


・「結局、他社と似た商品になる」ことに課題を感じている


・CPC高騰の中で、商材側から広告効率を改善したい


・SNSと相性の良い、ストーリー性のある商品を扱いたい


・価格競争に巻き込まれず、自信を持って売れる商材を見つけたい



開催概要


開催日時：2026年1月29日（木）11:00～


開催形式：オンライン開催（Zoom）


参加費：無料



※視聴URLはお申し込みいただいた方へのみご案内いたします


※競合企業様のご参加をお断りする場合がございます


※複数名でご参加の場合は、お一人ずつお申し込みください


とりあえず無料の視聴登録はこちら


https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/26/20260129/