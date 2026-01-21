広告費高騰・価格競争に限界を感じるEC事業者へ 売れるECは“差別化商材”で決まる 無料オンラインセミナーを開催

ハートビーツ合同会社

EC市場の競争が激化する中、

「広告を回しても、以前ほど成果が出なくなってきた」

「売上は伸びているのに、利益が残らない」

と感じているEC事業者は少なくありません。

CPCの高騰、国内OEM商品の競合増加、価格競争の常態化などにより、

従来の“売り方改善”だけでは成果を出しづらい時代に突入しました。

こうした状況の中で、いま改めて注目されているのが

「商材そのものを差別化する」という考え方です。

売上を伸ばそうとするほど、

値下げや広告費増加に追われ、

事業の持続性が下がっていく--

これは多くのEC事業者が直面している構造的な課題です。

本ウェビナーでは、

国内競争を避けながら売上と利益を伸ばすための

“差別化商材戦略”にフォーカスし、

これからのEC事業に必要な視点と具体的な考え方を解説します。

売上と利益を同時に伸ばすために必要なのは「商材戦略」

本セミナーでは、以下のようなテーマを中心にお伝えします。

・海外市場で実績のあるブランドを活用した差別化の考え方

・広告効率を「運用」ではなく「商材側」から高める視点

・価格競争に巻き込まれにくい商品設計のポイント

・SNSと相性の良い、ストーリー性のある商材の共通点

・TikTokなどを起点に“自然に売れる”商材の考え方

※具体的な事例や登壇者、実践ステップについては、

お申し込み後にご案内するLPおよび当日のセミナー内でご紹介します。

こんな方におすすめです

・広告を回しても成果が頭打ちになってきた

・「結局、他社と似た商品になる」ことに課題を感じている

・CPC高騰の中で、商材側から広告効率を改善したい

・SNSと相性の良い、ストーリー性のある商品を扱いたい

・価格競争に巻き込まれず、自信を持って売れる商材を見つけたい

開催概要

開催日時：2026年1月29日（木）11:00～

開催形式：オンライン開催（Zoom）

参加費：無料

※視聴URLはお申し込みいただいた方へのみご案内いたします

※競合企業様のご参加をお断りする場合がございます

※複数名でご参加の場合は、お一人ずつお申し込みください

