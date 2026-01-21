広告費高騰・価格競争に限界を感じるEC事業者へ 売れるECは“差別化商材”で決まる 無料オンラインセミナーを開催
EC市場の競争が激化する中、
「広告を回しても、以前ほど成果が出なくなってきた」
「売上は伸びているのに、利益が残らない」
と感じているEC事業者は少なくありません。
CPCの高騰、国内OEM商品の競合増加、価格競争の常態化などにより、
従来の“売り方改善”だけでは成果を出しづらい時代に突入しました。
こうした状況の中で、いま改めて注目されているのが
「商材そのものを差別化する」という考え方です。
売上を伸ばそうとするほど、
値下げや広告費増加に追われ、
事業の持続性が下がっていく--
これは多くのEC事業者が直面している構造的な課題です。
本ウェビナーでは、
国内競争を避けながら売上と利益を伸ばすための
“差別化商材戦略”にフォーカスし、
これからのEC事業に必要な視点と具体的な考え方を解説します。
売上と利益を同時に伸ばすために必要なのは「商材戦略」
本セミナーでは、以下のようなテーマを中心にお伝えします。
・海外市場で実績のあるブランドを活用した差別化の考え方
・広告効率を「運用」ではなく「商材側」から高める視点
・価格競争に巻き込まれにくい商品設計のポイント
・SNSと相性の良い、ストーリー性のある商材の共通点
・TikTokなどを起点に“自然に売れる”商材の考え方
※具体的な事例や登壇者、実践ステップについては、
お申し込み後にご案内するLPおよび当日のセミナー内でご紹介します。
こんな方におすすめです
・広告を回しても成果が頭打ちになってきた
・「結局、他社と似た商品になる」ことに課題を感じている
・CPC高騰の中で、商材側から広告効率を改善したい
・SNSと相性の良い、ストーリー性のある商品を扱いたい
・価格競争に巻き込まれず、自信を持って売れる商材を見つけたい
開催概要
開催日時：2026年1月29日（木）11:00～
開催形式：オンライン開催（Zoom）
参加費：無料
※視聴URLはお申し込みいただいた方へのみご案内いたします
※競合企業様のご参加をお断りする場合がございます
※複数名でご参加の場合は、お一人ずつお申し込みください
とりあえず無料の視聴登録はこちら
https://heaaartbeats.co.jp/2025/12/26/20260129/