¡ÚÌ¾¸Å²°¡¦Àé¼ï¶è¡Û¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡×Æâ¤Ë¿·µòÅÀ¡ª¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥¹¥Æ¥£One¡Ù¤¬3·î1Æü(Æü)¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª
Çã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö²÷Å¬¥Æ¥Ë¥¹¡×¡ªÁ´¹ñ50Å¹ÊÞÅ¸³«¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Ë3·î¿Ê½Ð¡£²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¿¶ÂØÀ©ÅÙ¤âÆ³Æþ
Á´¹ñ¤Ë50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¡Ö²÷Å¬¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Î¡Ö¥¢¥¹¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡×4³¬¤Ë¡¢¿·Å¹ÊÞ¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥¹¥Æ¥£One¡Ù¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î21Æü(¿å)¤«¤é1·î31Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÆþ²ñ¶â¡×¡Ö½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñ¡×¡Ö½é·î¼õ¹ÖÎÁ¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ0±ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤ÊÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÃ±¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤ò¶µ¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Æ¥Ë¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸µµ¤¤ä¾Ð´é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥¹¥Æ¥£One¡×¤È¤Ï¡©
¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥¹¥Æ¥£One¡Ù¤Ï¡¢Çã¤¤Êª»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¹¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Î4³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ÈÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤ÏÁ´¤¯½é¤á¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Êý¤«¤é¡¢¡Ö»î¹ç¤Ç¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¯¥é¥¹¡×¤ä¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¥³ー¥¹¡×¤òÀß¤±¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø²÷Å¬¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡Ù3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢²ñ°÷ÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²¡ª¡Ö¿¶ÂØ¡×¤Ï²ó¿ôÌµÀ©¸Â¡õ1Ç¯´ÖÍ¸ú
µÞ¤ÊÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¡£¡Ö¿¶ÂØ¼õ¹Ö¡×¤Ï²ó¿ôÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¯¡¢Í¸ú´ü¸Â¤â1Ç¯´Ö¤ÈÄ¹´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¶ÂØ²ó¿ô¤ò¶¦Í¡Ê¥·¥§¥¢¡Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¾Ã²½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤µ¤ó±þ±ç¡ªÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢µå¿ô¤¬ÂÇ¤Æ¤ë
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥¯¥é¥¹¡×¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥Üー¥ë¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾åÃ£¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë
¡Ö¤ª¤ä¤³³ä¡×¤ä¡Ö¤«¤¾¤¯³ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³ä°úÀ©ÅÙ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²2¿ÍÌÜ¤«¤é¤Ï¼õ¹ÖÎÁ¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ»Ò¤ÇÄÌ¤¨¤ë¡ÖFa¡¦Jr.¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ë¡×¥³ー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¬¤¤»ö¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿¥³ー¥Á¿Ø¤¬¡¢³§ÍÍ¤ò¥³ー¥È¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥¹¥Æ¥£One¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ø¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊÂè3¤Îµï¾ì½ê¡Ë¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¥é¥±¥Ã¥È¤ò°®¤ë¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢£¡Ú1·î21Æü(¿å)～1·î31Æü(ÅÚ)¸ÂÄê¡Û°µÅÝÅª¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¡ÖÀè¹ÔÆþ²ñ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯¡¢°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁÂÎ¸³Á°¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´õË¾¥¯¥é¥¹¤ÎÏÈ¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÆþ²ñURL¤Ï¤³¤Á¤é(https://web-dot-hitouch-389102.an.r.appspot.com/web-entry/CZPgkZuJdL)
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～1·î31Æü(ÅÚ)
¡ã¶Ã¤¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë0±ß¡×ÆÃÅµ¡ä
Æþ²ñ¶â¡ÊÄÌ¾ï5,500±ß¡Ë ¢ª 0±ß
½éÇ¯ÅÙÇ¯²ñÈñ¡ÊÄÌ¾ï3,300±ß¡Ë ¢ª 0±ß
½é·î¼õ¹ÖÎÁ¡ÊÁ´¥³ー¥¹¡Ë ¢ª 0±ß
¢¨4¤«·î´Ö¤Î·ÑÂ³¤¬Å¬ÍÑ¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¤µ¤é¤ËÁª¤Ù¤ë¡ª¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ä °Ê²¼¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤º¤ì¤«1ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ÀìÍÑ¾¦ÉÊ·ô 3,000±ßÊ¬
Jr.¥é¥±¥Ã¥È¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê100ËÜ¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡ã¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÃÅµ¡ä
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó»þ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È2Ëç¡Ê～2·îËöÆü¤Þ¤ÇÍ¸ú¡Ë
ÌµÎÁ¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Á¥±¥Ã¥È2Ëç¡ÊÍ¸ú´ü¸Â3¤«·î¡Ë
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¢¥¹¥Æ¥£One
½êºßÃÏ¡§¢©464-0004 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èµþÌ¿1ÃúÌÜ1-35 ¥¢¥¹¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー4F
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§
Àè¹ÔÆþ²ñÍ½Ìó¼õÉÕ¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～
¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¡õÌµÎÁÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó³«»Ï¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～
¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§2026Ç¯3·î1Æü(Æü)
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-778-5595
Ãó¼Ö¾ì¡§¥¢¥¹¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¸ø¼°WEB¡§https://tennislounge.com/astyone/
Àè¹ÔÆþ²ñURL¡§https://web-dot-hitouch-389102.an.r.appspot.com/web-entry/CZPgkZuJdL
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î·ò¹¯¤È¾Ð´é¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ë¥¹¥é¥¦¥ó¥¸
URL¡§http://www.tennislounge.com/