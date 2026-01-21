プロ野球球団「広島東洋カープ」とハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN とのコラボレーションによる 新作レザーアイテムの登場です ＜新作＆復刻商品 全26アイテムが一挙に登場＞

株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、オジャガデザイン株式会社（東京都立川市）の手掛けるレザーブランド「OJAGA DESIGN」のコラボレーションラインにて、プロ野球球団「広島東洋カープ」の新作レザーアイテムをリリースいたします。


新作の展開にあわせて、過去の展開商品21アイテムも一挙に登場します。



2026年1月21日（水）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、全26アイテムの予約受付を開始します。









OJAGA DESIGN 広島東洋カープ レザーアイテムコレクション 全26種のラインナップ


東京都立川市にある工房で、革の染色・裁断・手縫いでの縫製まで一貫して手掛けるメイドインジャパン・ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）。



このたび、1949年創設のプロ野球球団「広島東洋カープ」と OJAGA DESIGN とのコラボレーションコレクションに、カープのお馴染みのペットマーク「カープ坊や」と球団マスコット「スラィリー」をデザインに配した、5つの新作レザーアイテムが登場です。



・カープ坊やをデザインした赤の「マルチトレイ」


鍵やアクセサリーなどの小物入れに、また、文房具や印鑑、サングラスやカードなど、様々な用途のトレイとして便利にご活用いただけます。


四隅のボタンで組み立てる折りたたみ式のため、コンパクトに持ち運ぶこともできます。



・カープ坊やとスラィリーをそれぞれデザインした2種の「ブックサイズウォレット」


現金やキャッシュカード、預金通帳や印鑑など、大切な貴重品を1つにまとめることができ、通帳ケースとしても便利にご活用いただけます。



・カープ坊やとスラィリーをそれぞれデザインした2種の「ハンドストラップ」


馴染みのよいレザーのストラップを手首に通して、スマホやカメラ、財布やポーチなど、携帯アイテムの落下を防ぎ、持ち運びを便利にします。



また、新作の展開にあわせて、各種ウォレット、カードケース、キーホルダー、トートバッグなど、過去の展開商品21アイテムも一挙に登場します。



使う程になじみ、風合いを増す、OJAGA DESIGN 特製のこだわりのレザーアイテム。


カープを応援するみなさまに長くご愛用いただきたい ハンドクラフトプロダクトです。



2026年1月21日（水）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、全26アイテムの予約受付を開始します（2026年2月下旬より順次お届け予定）。




OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] マルチトレイ



OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] ブックサイズウォレット



OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [ スラィリー ] ブックサイズウォレット



OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] ハンドストラップ



OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [スラィリー] ハンドストラップ









OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や]&[スラィリー] トートバッグ



OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] ワークショップキット


株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。



【商品概要】


シリーズ名：OJAGA DESIGN 広島東洋カープ レザーアイテムコレクション


種類/価格：


●新作（5アイテム）


マルチトレイ [カープ坊や]　14,300円（税抜価格13,000円）


ブックサイズウォレット [カープ坊や] [スラィリー]　各29,920円（税抜価格27,200円）


ハンドストラップ [カープ坊や] [スラィリー]　各6,050円（税抜価格5,500円）


●復刻（21アイテム）


＜バッグ＞


　トートバッグ [カープ坊や] [スラィリー]　各49,500円（税抜価格45,000円）


＜ウォレット＞


　ショートウォレット [カープ坊や]　38,500円（税抜価格35,000円）


　ロングウォレット [カープ坊や]　27,500円（税抜価格25,000円）


　コインケース [カープ坊や]　9,900円（税抜価格9,000円）


　マネークリップ [カープ坊や]　7,480円（税抜価格6,800円）


＜カードケース＞


　カードケースロング [カープ坊や]　11,550円（税抜価格10,500円）


　Big Faceカードケース [カープ坊や]　10,780円（税抜価格9,800円）


　カードケース [カープ坊や]　8,800円（税抜価格8,000円）


＜ネックストラップ＞


　Big Faceネックストラップ [カープ坊や] [スラィリー]　各8,800円（税抜価格8,000円）


　ネックストラップ [カープ坊や]　8,360円（税抜価格7,600円）


＜キーホルダー＞


　キーホルダー [カープ坊や]　6,380円（税抜価格5,800円）


　キーホルダー [スラィリー]　4,620円（税抜価格4,200円）


　Big Faceキーキャップ [カープ坊や] [スラィリー]　各4,620円（税抜価格4,200円）


　キーキャップ [カープ坊や]　4,180円（税抜価格3,800円）


＜その他＞


　ストラップ [カープ坊や]　4,620円（税抜価格4,200円）


　バッジ [カープ坊や]　4,620円（税抜価格4,200円）


　ヘアバンド [カープ坊や]　4,620円（税抜価格4,200円）


　ワークショップキット [カープ坊や]　4,290円（税抜価格3,900円）


予約受付：2026年1月21日（水）～2月11日（水）


発売日：2026年2月下旬より順次お届け予定


材質：牛革


生産地：東京都立川市


製造元：オジャガデザイン株式会社


発売元：株式会社ヒキダシ