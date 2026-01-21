プロ野球球団「広島東洋カープ」とハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN とのコラボレーションによる 新作レザーアイテムの登場です ＜新作＆復刻商品 全26アイテムが一挙に登場＞

株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、オジャガデザイン株式会社（東京都立川市）の手掛けるレザーブランド「OJAGA DESIGN」のコラボレーションラインにて、プロ野球球団「広島東洋カープ」の新作レザーアイテムをリリースいたします。

新作の展開にあわせて、過去の展開商品21アイテムも一挙に登場します。

2026年1月21日（水）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、全26アイテムの予約受付を開始します。

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ レザーアイテムコレクション 全26種のラインナップ

東京都立川市にある工房で、革の染色・裁断・手縫いでの縫製まで一貫して手掛けるメイドインジャパン・ハンドメイドレザーブランド OJAGA DESIGN（オジャガデザイン）。

このたび、1949年創設のプロ野球球団「広島東洋カープ」と OJAGA DESIGN とのコラボレーションコレクションに、カープのお馴染みのペットマーク「カープ坊や」と球団マスコット「スラィリー」をデザインに配した、5つの新作レザーアイテムが登場です。

・カープ坊やをデザインした赤の「マルチトレイ」

鍵やアクセサリーなどの小物入れに、また、文房具や印鑑、サングラスやカードなど、様々な用途のトレイとして便利にご活用いただけます。

四隅のボタンで組み立てる折りたたみ式のため、コンパクトに持ち運ぶこともできます。

・カープ坊やとスラィリーをそれぞれデザインした2種の「ブックサイズウォレット」

現金やキャッシュカード、預金通帳や印鑑など、大切な貴重品を1つにまとめることができ、通帳ケースとしても便利にご活用いただけます。

・カープ坊やとスラィリーをそれぞれデザインした2種の「ハンドストラップ」

馴染みのよいレザーのストラップを手首に通して、スマホやカメラ、財布やポーチなど、携帯アイテムの落下を防ぎ、持ち運びを便利にします。

また、新作の展開にあわせて、各種ウォレット、カードケース、キーホルダー、トートバッグなど、過去の展開商品21アイテムも一挙に登場します。

使う程になじみ、風合いを増す、OJAGA DESIGN 特製のこだわりのレザーアイテム。

カープを応援するみなさまに長くご愛用いただきたい ハンドクラフトプロダクトです。

2026年1月21日（水）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、全26アイテムの予約受付を開始します（2026年2月下旬より順次お届け予定）。

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] マルチトレイ

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] ブックサイズウォレット

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [ スラィリー ] ブックサイズウォレット

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] ハンドストラップ

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [スラィリー] ハンドストラップ

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や]&[スラィリー] トートバッグ

OJAGA DESIGN 広島東洋カープ [カープ坊や] ワークショップキット

株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。

【商品概要】

シリーズ名：OJAGA DESIGN 広島東洋カープ レザーアイテムコレクション

種類/価格：

●新作（5アイテム）

マルチトレイ [カープ坊や] 14,300円（税抜価格13,000円）

ブックサイズウォレット [カープ坊や] [スラィリー] 各29,920円（税抜価格27,200円）

ハンドストラップ [カープ坊や] [スラィリー] 各6,050円（税抜価格5,500円）

●復刻（21アイテム）

＜バッグ＞

トートバッグ [カープ坊や] [スラィリー] 各49,500円（税抜価格45,000円）

＜ウォレット＞

ショートウォレット [カープ坊や] 38,500円（税抜価格35,000円）

ロングウォレット [カープ坊や] 27,500円（税抜価格25,000円）

コインケース [カープ坊や] 9,900円（税抜価格9,000円）

マネークリップ [カープ坊や] 7,480円（税抜価格6,800円）

＜カードケース＞

カードケースロング [カープ坊や] 11,550円（税抜価格10,500円）

Big Faceカードケース [カープ坊や] 10,780円（税抜価格9,800円）

カードケース [カープ坊や] 8,800円（税抜価格8,000円）

＜ネックストラップ＞

Big Faceネックストラップ [カープ坊や] [スラィリー] 各8,800円（税抜価格8,000円）

ネックストラップ [カープ坊や] 8,360円（税抜価格7,600円）

＜キーホルダー＞

キーホルダー [カープ坊や] 6,380円（税抜価格5,800円）

キーホルダー [スラィリー] 4,620円（税抜価格4,200円）

Big Faceキーキャップ [カープ坊や] [スラィリー] 各4,620円（税抜価格4,200円）

キーキャップ [カープ坊や] 4,180円（税抜価格3,800円）

＜その他＞

ストラップ [カープ坊や] 4,620円（税抜価格4,200円）

バッジ [カープ坊や] 4,620円（税抜価格4,200円）

ヘアバンド [カープ坊や] 4,620円（税抜価格4,200円）

ワークショップキット [カープ坊や] 4,290円（税抜価格3,900円）

予約受付：2026年1月21日（水）～2月11日（水）

発売日：2026年2月下旬より順次お届け予定

材質：牛革

生産地：東京都立川市

製造元：オジャガデザイン株式会社

発売元：株式会社ヒキダシ