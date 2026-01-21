【阪急うめだ本店】ファッション好きに贈るバレンタイン！思わず“ビジュ買い”したくなるかわいいスイーツとフェミニンなアクセサリーが集結
PINK STUDIO. ～Kinda Cute Day!～(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12684410_2067.html)
期間：2026年2月4日(水)～14日(土)※最終日は午後6時終了
場所：阪急うめだ本店 4階『Something Good Studio(サムシンググッドスタジオ)』
いよいよバレンタインデー！最近は恋人だけではなく、友達同士でバレンタインを過ごし、映えるスイーツやバレンタインコーデを楽しむ様子をSNSにアップする人が増えています。4階『Something Good Studio』では、そんなファッション好きのZ世代に向けて、かわいいスイーツはもちろん、バレンタインだからこそ楽しめる、普段のファッションにも取り入れやすいフェミニンでピンクな可愛いアクセサリーをラインアップ。思わず写真を撮らずにはいられない、秘密基地のような映える売場装飾にも注目です！
“美しすぎるチョコ”で話題の「Philly chocolate」など、ビジュ買いスイーツ集結！
「カフェアンドバーハッシュ」Valentine Cupcake(各1個)各702円
「cafe&bar Hush(カフェアンドバーハッシュ)」
パリの街角にあるようなベーカリーカフェをイメージしたお店。ときめく見た目と美味しいパティスリーが人気です。
“溶けてしまいそうな甘い恋心”をイメージしたピンク尽くしなバレンタイン期間限定のカップケーキ4種類を販売。チョコレートや旬の苺を使用したカップケーキは、思わず写真に収めたくなる可愛さです。
「ココロモ」(左)kawaii BOX (89g入り)1,620円(右)お花のいちごチョコサンド(40g入り)540円【阪急うめだ本店先行販売】
「cocoromo(ココロモ)」
“lovely sweets to you (ハート)～ときめきとおいしいをあなたにも～”をコンセプトに展開しているスイーツブランド。かわいいおやつを一つ一つ丁寧に作っています。
今回は、阪急うめだ本店先行販売のおやつを3種類ご用意。
オリジナルのさくホロ食感のいちごクッキーにいちごホワイトチョコクリームをサンドした「お花のいちごチョコサンド」や、くまさんフィナンシェにかわいいクッキーが入った「kawaii BOX」など、まさにかわいいが詰まったスイーツに注目です。
「ミルウッドベーカリーショップ」Valentine's Icing Cookies(各1枚入り)各781円
「Mill Wood Bakery Shop(ミルウッドベーカリーショップ)」
ラブリーなアメリカンスイーツが大人気のベーカリーショップ。“スイーツで日常をハッピーに(ハート)”をコンセプトに、一つ一つ手作りしています。
今回は、毎年実店舗でも大人気のバレンタインアイシングクッキーを展開。バレンタインらしいレッドやピンクのカラーを基調に、バレンタインならではのモチーフやメッセージがたくさん入っています。ラブリーなベアーも登場。
「フィリーチョコレート」Rose Box(red)(60g〈10枚〉入り)3,996円
「Philly chocolate(フィリーチョコレート)」
“ファッション感覚で贈るチョコレート”をコンセプトに、繊細で美しい造形と高品質な味わいを融合させたアートのようなチョコレートを展開しています。
今回は、人気の高い2種のギフトボックスをご用意。Rose Boxは、お好きなカラーのリボンをお選びいただき、贈る方に合わせたカスタマイズも楽しめます。
バレンタインだからこそ楽しめる、フェミニンでかわいいアクセサリーも登場
「バイミー」Gros ruban ring(各1個)各3,630円
「by me(バイミー)」
好きなものを好きなだけ楽しみたい人のための"私だけのアクセサリー"。今回は、ガーリーなバレンタインをテーマにリボンアイテムを展開。
「チャチャキルト」(上から)Dreamy earmaffs 19,800円、Beads & Motif Choker 9,570円、Quilted Sling Bag 28,600円
「Chacha QUILT(チャチャキルト)」
ハンドキルトクリエイター。ヴィンテージ生地のお花からインスピレーションを受け、頭の中に描いたデザインをチャーミングに表現したアイテムをご用意！今回は、バッグやイヤーマフ、古着のリメイクなどラブリーでピンクなアイテムが揃います。全て一点物。
「シュシュ」商品名 価格
「chouchou(シュシュ)」
chouchouは、フランス語で「お気に入り」という意味です。女の子らしさを残しつつ、でも媚びないガーリーなアイテムを多く揃えています。
バレンタインの特別感にぴったりな、ピンクやリボンモチーフのアクセサリーがラインアップ。
「フェアリーナイトキャンドル」tull frill scrunchie 6,600円【阪急うめだ本店先行販売】
「Fairy Night Candle(フェアリーナイトキャンドル)」
バレエやチュチュ、薔薇など、少女の憧れや夢をモチーフに優しいペールトーンで幻想的な世界観を表現しています。
今回は“ピンク・ロマンティック”をテーマに、レースやチュールなど軽やかな素材のシュシュやポーチ、キャンドルをご用意。
「アイスジェム」左から)Meow&Woof Pearl Necklace 5,280円、Strawberry Necklace 6,270円
「ICEGEM(アイスジェム)」
“キラキラと輝く宝石のように、ときめくアイテムと輝く体験を届けたい”そんな想いから生まれたブランド。
今回はハンドメイドのニットアイテムやネイルチップ、セレクトアクセサリーを中心に展開。税込18,000円以上ご購入の方には、星や羽モチーフのヘアピンをノベルティとしてご用意しています。
「ピンクス」Custom Scrunchie シュシュ3,300円～、カスタムパーツ110円～※掲載画像はカスタムアイテムです。
「P.I.N.K.S(ピンクス)」
ネックレスとブレスレットのカスタムや、シュシュのカスタム体験をお楽しみいただけます。
シュシュの種類は10種類以上、カスタマイズできる新作パーツも豊富にご用意しています。
ABOUT Something Good Studio
4階 『Something Good Studio(サムシング グッド スタジオ)』は、ファッション好きのZ世代に向けて “自分たちが本当に欲しいモノやコト” をセレクトし展開するイベントスペース。
Instagram：@hankyu_sgs(https://www.instagram.com/hankyu_sgs/)