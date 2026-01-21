TVアニメ『進撃の巨人』より『進撃のゲーミングマウスパッド』発売！！

株式会社ベビーフェイズゲームに、仕事に、進撃のゲーミングマウスパッド誕生。

「何で本格布製マウスパッドにお気に入りの推しキャラの絵柄をプリントできないの？」これまでの「布に昇華転写印刷は使用感が変わってしまう」問題をクリアし、理想を実現した唯一無二のゲーミングマウスパッドが誕生！絵柄は自由で操作感も抜群という奇跡の仕様「Dot And Z」を採用。10万分の1秒をせめぎ合うFPSの戦いから、グラフィックデザイン等の緻密な操作、事務作業等の一般使用まで幅広く使える最高品質のマウスパッドです。

絵柄はエレン【A】、エレン【B】、ミカサ、アルミン、リヴァイ【A】、リヴァイ【B】、エルヴィンの全7種類！！

スピードタイプとコントロールタイプ、それぞれの長所をバランスよく融合させたハイブリッド仕様のゲーミングマウスパッド。 軽やかな滑り出しと、狙った位置でしっかり止まる制動感を両立。表面には適度な摩擦感を持たせ、精密なトラッキングにも対応します。

下記販売サイトにて発売中！！

★BABY FAZE GAMING SHOP

https://babyfazegaming.shop

ゆったり操作できるLサイズ。抜群の使用感。ほつれ防止ステッチで長持ち。使い込むほど馴染む高耐久性素材を使用。高級感あふれる化粧箱付き。

★Dot And Z SHOP

https://dotandz.shop

【価格】6,000円（税抜）

【サイズ】490 × 420 × 4（mm）

【仕 様】素材：布・天然ラバー／印刷：あり／手首のサポート：なし／ステッチフレーム：あり

発売・販売 : 株式会社BABY FAZE

（C）諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

株式会社ベビーフェイズ

代表取締役

サイトウシンヤ

音楽業界で数々のトップアーティスト達のアートディレクション＆デザインや、コンサートグッズデザインや制作他、アニメIPコラボ商品を企画・制作・販売。2026年からゲーミングプロダクツを数々の人気IPとコラボレーションし発売予定。

アートディレクション＆デザインワークス

https://babyfaze.net

アニメIPコラボ商品

https://babyfazeshop.com

ゲーミングプロダクトショップ

https://babyfazegaming.shop