【源泉十割×地獄蒸し】新メニュー「ちょっとだけ地獄蒸し」爆誕！

がっつりじゃない。でも、別府はちゃんと体験したい。

大分県別府市の老舗温泉施設

ひょうたん温泉 内にある

お食事処 お食事処ゆらり では、

2026年2月1日（土）より、新たなセットメニュー

〈源泉十割 ちょい地獄セット〉 の提供を開始いたします。

本セットは、

「地獄蒸しを体験してみたいが、量は控えめでいい」

「食事は決まっているが、別府らしさをもう一品足したい」

という声から生まれました。

“地獄蒸し＝がっつり”という常識を、あえて外す。

食事の満足度を上げながら、別府の体験価値を自然に添える。

それが〈源泉十割 ちょい地獄セット〉です。

■ 源泉十割 ちょい地獄セットとは

〈源泉十割 ちょい地獄セット〉は、

ゆらりの定番メニューに追加できるセット商品です。

セット価格

＋600円（税込）

セット内容（選択制）

野菜せいろ

源泉十割の蒸気で蒸し上げ、野菜本来の甘みと香りを引き出します

豚せいろ

余分な脂を落とし、やわらかく旨みのある仕上がり

別府の地熱と、

ひょうたん温泉が誇る源泉十割（加水・加温なし）の蒸気を使い、

少量でも“別府らしさ”をしっかり感じられるセットです。

■ 定番メニューに“別府体験”を完成させる

以下の人気メニューに、

〈源泉十割 ちょい地獄セット〉を組み合わせることができます。

別府冷麺

かぼすうどん

とり天定食

いつもの一品にセットを加えるだけで、

「食べた」から「体験した」へ。

観光で訪れる方はもちろん、

リピーターのお客様にも自然に選ばれる新しい食事のかたちです。

■ こんな方におすすめです

地獄蒸しは初めてという方

食事量は控えめにしたい方

温泉後、軽く何か食べたい方

短時間で大分・別府らしさを味わいたい観光客の方

迷わず追加できて、後悔しない。

それが〈源泉十割 ちょい地獄セット〉の目指した価値です

施設の強み

大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）



温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）



【施設概要】施設名：ひょうたん温泉

所在地：大分県別府市鉄輪159-2

営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）

特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)

電話番号：0977-66-0527

担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）