【源泉十割×地獄蒸し】新メニュー「ちょっとだけ地獄蒸し」爆誕！
がっつりじゃない。でも、別府はちゃんと体験したい。
大分県別府市の老舗温泉施設
ひょうたん温泉 内にある
お食事処 お食事処ゆらり では、
2026年2月1日（土）より、新たなセットメニュー
〈源泉十割 ちょい地獄セット〉 の提供を開始いたします。
本セットは、
「地獄蒸しを体験してみたいが、量は控えめでいい」
「食事は決まっているが、別府らしさをもう一品足したい」
という声から生まれました。
“地獄蒸し＝がっつり”という常識を、あえて外す。
食事の満足度を上げながら、別府の体験価値を自然に添える。
それが〈源泉十割 ちょい地獄セット〉です。
■ 源泉十割 ちょい地獄セットとは
〈源泉十割 ちょい地獄セット〉は、
ゆらりの定番メニューに追加できるセット商品です。
セット価格
＋600円（税込）
セット内容（選択制）
野菜せいろ
源泉十割の蒸気で蒸し上げ、野菜本来の甘みと香りを引き出します
豚せいろ
余分な脂を落とし、やわらかく旨みのある仕上がり
別府の地熱と、
ひょうたん温泉が誇る源泉十割（加水・加温なし）の蒸気を使い、
少量でも“別府らしさ”をしっかり感じられるセットです。
■ 定番メニューに“別府体験”を完成させる
以下の人気メニューに、
〈源泉十割 ちょい地獄セット〉を組み合わせることができます。
別府冷麺
かぼすうどん
とり天定食
いつもの一品にセットを加えるだけで、
「食べた」から「体験した」へ。
観光で訪れる方はもちろん、
リピーターのお客様にも自然に選ばれる新しい食事のかたちです。
■ こんな方におすすめです
地獄蒸しは初めてという方
食事量は控えめにしたい方
温泉後、軽く何か食べたい方
短時間で大分・別府らしさを味わいたい観光客の方
迷わず追加できて、後悔しない。
それが〈源泉十割 ちょい地獄セット〉の目指した価値です
施設の強み
大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）
温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）
【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当 専務取締役 田中大貴（ひろき）