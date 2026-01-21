【源泉十割×地獄蒸し】新メニュー「ちょっとだけ地獄蒸し」爆誕！

写真拡大

株式会社ユーネット

がっつりじゃない。でも、別府はちゃんと体験したい。


大分県別府市の老舗温泉施設
ひょうたん温泉 内にある
お食事処 お食事処ゆらり では、
2026年2月1日（土）より、新たなセットメニュー
〈源泉十割 ちょい地獄セット〉 の提供を開始いたします。



本セットは、
「地獄蒸しを体験してみたいが、量は控えめでいい」
「食事は決まっているが、別府らしさをもう一品足したい」
という声から生まれました。



“地獄蒸し＝がっつり”という常識を、あえて外す。
食事の満足度を上げながら、別府の体験価値を自然に添える。
それが〈源泉十割 ちょい地獄セット〉です。




■ 源泉十割 ちょい地獄セットとは


〈源泉十割 ちょい地獄セット〉は、
ゆらりの定番メニューに追加できるセット商品です。


セット価格


＋600円（税込）


セット内容（選択制）


野菜せいろ
　源泉十割の蒸気で蒸し上げ、野菜本来の甘みと香りを引き出します



豚せいろ
　余分な脂を落とし、やわらかく旨みのある仕上がり



別府の地熱と、
ひょうたん温泉が誇る源泉十割（加水・加温なし）の蒸気を使い、
少量でも“別府らしさ”をしっかり感じられるセットです。


■ 定番メニューに“別府体験”を完成させる


以下の人気メニューに、
〈源泉十割 ちょい地獄セット〉を組み合わせることができます。



別府冷麺



かぼすうどん



とり天定食



いつもの一品にセットを加えるだけで、
「食べた」から「体験した」へ。



観光で訪れる方はもちろん、
リピーターのお客様にも自然に選ばれる新しい食事のかたちです。


■ こんな方におすすめです


地獄蒸しは初めてという方



食事量は控えめにしたい方



温泉後、軽く何か食べたい方



短時間で大分・別府らしさを味わいたい観光客の方



迷わず追加できて、後悔しない。
それが〈源泉十割 ちょい地獄セット〉の目指した価値です



施設の強み


大正創業100年温泉、源泉十割（源泉かけ流し）


温泉施設初の観光ミシュランガイド7回目、14年連続三ツ星を獲得（当社調べ）




【施設概要】施設名：ひょうたん温泉
所在地：大分県別府市鉄輪159-2
営業時間：9:00～25:00（最終受付24:00）
特設ページ：https://www.hyotan-onsen.com(https://www.hyotan-onsen.com)
電話番号：0977-66-0527
担当：マーケティング担当　専務取締役 田中大貴（ひろき）