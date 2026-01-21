【イベントレポート】FCA Vol.1：ファッション×3D・AIの“実装”をリードする熱狂の1日

株式会社Leon

アパレルを主軸に、多様な製品の製造と3DCG・AI活用による新たな価値創造に取り組む株式会社Leon（本社：東京都渋谷区、以下Leon）は、2025年12月14日（日）、株式会社OpenFashionと共催でカンファレンスイベント「FCA（Fashion Creators Assembly）Vol.1」を開催いたしました。

当日はアパレルメーカー、CG制作、AI開発、教育機関など、業界の垣根を越えて約60名が集結。単なるツールの紹介に留まらない「いかに製造現場へ実装し、組織を動かすか」という、実務に即した熱い議論が交わされました。

主催者セッション：株式会社Leon 開発推進事業部 水田琴乃

「変革への道のり ― 技術ではなく“人が動く”ことで起きた変化」

Leonのセッションでは、弊社が提唱・実践している「VDM（Visualized Design Manufacturing）」の実装プロセスを詳らかに公開しました。

単なるツールの導入紹介に留まらず、現場が直面する「心理的な壁」や「運用のコンフリクト」にフォーカス。「導入するか否か」という議論を捨て、「使う前提」で業務フローと役割分担を再設計した意思決定の背景を共有しました。特に、熟練の技術を持つベテラン層と、デジタルネイティブな若手層がどう手を組み、新たな価値を生み出したかという「人間中心の変革」についての知見は、来場者から大きな反響を呼びました。

[アーカイブリンク：https://youtu.be/Wh_ybIIslyg]

各セッションハイライト：共通言語としての3Dと次世代育成

他セッションにおいても、共通して「技術の先にある運用と教育」が語られました。

- CLO Virtual Fashion Japan G.K3Dを単なる効率化ツールではなく、全部署をつなぐ「共通言語」として定義。直列型のワークフローから、全員が同時に情報を共有し動く「並列型」へのシフトが、組織のスピードを劇的に変えることが示されました。[アーカイブリンク：https://youtu.be/pswnObUD_s4]- 文化服装学院 バーチャルファッションコース 「“使える人”ではなく“どう使うか考えられる人”を育てる」という教育方針を発表。企業側に対しても、デジタル人材を受け入れるための実務環境の整備という重要な課題提起がなされました。[アーカイブリンク：https://youtu.be/ml_o-C_itSc]企業ライトニングトーク・交流会：現場の“本音”が混ざり合う場

ライトニングトークでは、弊社を含む計7社が登壇。OpenFashion社によるメタバース事業の経済合理性への挑戦など、成功事例だけでなく、試行錯誤や痛みを伴うリアルな体験談が共有されました。

【登壇企業一覧】

- 株式会社OpenFashion：メタバース活用の持続可能なビジネスモデル構築- 株式会社サンウェル：生地データのデジタル化による提案型メディアへの進化- GeekOut株式会社：Robloxを活用したIP展開と次世代クリエイター育成- 株式会社アンドエスティ：メタバースを「出会いの場」とする新たな顧客接点- 株式会社ボーンデジタル：ツール・教育の両面からのクリエイター支援- 株式会社キャビネット：パタンナーの知見を活かしたデジタル表現の拡張- モリリン株式会社：商社視点でのアバター研究とR&D事例

[アーカイブリンク：https://youtu.be/oA3IVjwWYUQ]

交流会では、展示されたデジタル作品を前に、企業の垣根を越えた活発な情報交換が行われました。事後アンケートでは満足度4.75（5点満点）という高評価をいただき、「綺麗事ではない、運用や体制に踏み込んだ内容が非常に有益だった。自分たちも変革をしていきたい」との声を多数いただきました。

株式会社Leonの想い：FCAを通じて業界の未来を創る

Leonは、3DCGやAIといったテクノロジーは、人が使いこなし、ビジネスとして成立して初めて意味を成すと考えています。

今回の「FCA Vol.1」は、企業の枠を超えた有志が「現場から業界を変えたい」という想いで立ち上げたコミュニティの第一歩です。今後もLeonは、自社の取組を紹介し、志を同じくするパートナーやクリエイターの皆様と共に、日本のファッション産業のアップデートに邁進してまいります。

FCA（Fashion Creators Assembly）について

FCAは、特定の組織に縛られず、ファッションの未来を切り拓くクリエイターや実務家が集う有志コミュニティです。

【ボードメンバー】

- 水田 琴乃（株式会社Leon 開発推進事業部）- 牛山 直輝（株式会社OpenFashion CGチーム）- 梁 梓盈（株式会社クリエイティブボックス / 文化服装学院 非常勤講師- 荻野 秀文（株式会社harmony）【最新情報・コミュニティへの参加はこちら】- メルマガ登録（イベント・アーカイブ情報）： [登録フォームへ]- Discordコミュニティ： [参加はこちら]- FCA公式サイト： https://fashioncreatorsass.wixsite.com/f-c-a- お問い合わせ： fashion.creators.assembly@gmail.com本件に関するお問い合わせ：

株式会社Leon 担当：開発推進事業部 水田琴乃