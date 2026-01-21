オトナル、ボカロPを活用した楽曲音声CM制作ソリューションを販売開始

株式会社オトナル

株式会社オトナル（本社：東京都中央区／代表取締役 八木太亮、以下、オトナル）は、株式会社ドワンゴと連携した楽曲音声CM制作パッケージの提供を開始しました。若年層に人気のボーカロイドなど、音声合成ソフトウェアを用いて楽曲を手掛けるプロデューサー（ボカロP）に楽曲制作を依頼することで、10～20代向けに高いアテンションとエンゲージメントを持つクリエイティブを制作します。

オトナルが提供開始する楽曲音声CM制作パッケージでは、ボーカロイドなどの音声合成ソフトウェアを用いて楽曲を手掛けるプロデューサー（ボカロP）をキャスティングし、企業の商品やブランドイメージに合った30秒の楽曲音声CMを制作します。

「ボカロPを活用した楽曲音声CM制作パッケージ」の特徴

国内の音楽シーンの最先端として、若年層の高い支持を集めているボカロP。SNS時代に最適なアテンションとエンゲージメントを最大化するクリエイティブ制作が可能です。



特徴1. 記憶定着やブランド想起につながる楽曲制作

音声合成ソフトウェアで制作された楽曲の多くは、癖になるリズムと中毒性の高いフレーズが特徴的です。商品の魅力を楽曲に込めることで、思わず口ずさんでしまうメロディーとともに記憶定着やブランド想起につなげることができます。



特徴2.「短尺コンテンツ」との高い親和性

TikTokやYouTubeショートなど、普段から短尺コンテンツに触れている若年層は、短くて語感に優れたクリエイティブを好む傾向にあります。ボカロPが楽曲音声CMを制作することで、商品やブランドに対して好意度を高める効果的なリーチを実現します。



また、すでにSNSで多数のフォロワーを抱えているボカロPも多く、SNS発信を通じて高い拡散効果を見込むことができます。



1,000件以上の音声広告出稿・運用実績を持つオトナルが、マーケティング施策で訴求したいポイントや音声活用シーンを踏まえながら、ボカロPとともに企業のマーケティング施策をサポートします。



キャスティング可能なボカロPの詳細はオトナルに問い合わせください。

制作した楽曲音声CMは複数の配信先で、柔軟性高く使用可能

制作した音源は、ボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリ「ボカコレ」に音声広告として配信するほか、WebサイトやSNSなどでも二次利用が可能です。 活用次第でZ世代に広くリーチすることが可能です。



1.ボーカロイド楽曲に特化した音楽アプリ「ボカコレ」

サービスの総ダウンロード数は500万以上。ユーザーは10～20代が73％と多くの若年層が利用するサービスです。※ボカロPを活用した楽曲音声CM制作ソリューションは、「ボカコレ」への広告配信が付帯されます。



2.WebサイトおよびSNS

企業のコーポレートサイトやSNSなどで、楽曲音声CMを二次利用することができます。



3.音楽プラットフォーム

SpotifyやApple Music、Amazon Music、YouTubeなど、各種音楽プラットフォームへの配信が可能です。アカウントがない場合は、オトナルがサポートすることも可能です。



※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。

◯ボカロPを活用した楽曲音声CM制作パッケージについては下記から詳細をご覧ください。

資料ダウンロード

https://otonal.co.jp/download-list/vocalop_solution_dl

株式会社オトナルについて

株式会社オトナルは、デジタルオーディオ広告（音声広告）事業を展開する“デジタルオーディオ広告カンパニー”です。「日本国内にデジタル音声市場を形成する」をミッションに掲げ、これまで3,500件以上の音声広告プランニング、1,000件以上のクライアントの出稿・運用改善をサポートしてきました。

データ活用による音声広告のプランニングから、ナレーターや声優によるクリエイティブ制作、広告配信、レポーティング、音声コンテンツ制作まで、音声×マーケティング施策をトータルでサポートすることができます。



またアドサーバーやSSP、音声CMSといった音声のアドテクノロジー提供を通じて、音声アプリやラジオ局、アプリゲームなどへのデジタルオーディオ広告の実装サポートを行っています。新たな音声メディア・音声広告枠の開発の取り組みを通じて国内における音声広告市場創出への取り組みを続けています。

https://otonal.co.jp/



【株式会社オトナル】

代表取締役：八木 太亮

所在地：東京都中央区入船3丁目7-7 ウィンド入船ビル5F

事業内容：デジタルオーディオ広告（音声広告）の広告販売、音声パブリッシャー向けアドテクノロジー実装、データ開発支援、音声コンテンツの広告制作、音声コンテンツ配信支援事業



〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社オトナル お問い合わせ先

https://otonal.co.jp/contact