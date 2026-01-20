新時代のメンズヘアケアブランド 【N/AI pro｜ナイプロ】。公式サイトにて予約販売開始・取扱店決定のお知らせ（1月25日～）
「選択を、人生の楽しみに。」をタグラインに掲げ、今までにないプロダクト設計×特典動画を通じて、「お客様の”わからない”を”プロ”が答えに導く」メンズヘアケアブランド『N/AI pro』」を手掛ける株式会社SELECT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：飯盛翔太）は、正式販売に先駆け、自社ECサイトにて先行予約販売を開始することをお知らせいたします。
N/AI pro の詳細については、自社ECにてご確認ください↓
https://me4-selectshop.com/shop
【開発者からのメッセージ】
たくさんのシャンプーの中から、自分に合うものを探すのは本当に難しいですよね、、
開発者である私自身も同じように悩み、
何度も「変化を感じられない選択の失敗」をしてきました。
N/AI pro（ナイプロ）は、そんな“選択の迷い”を終わらせるために生まれました。
お客様の“選択”を成功体験へと導き、
好きな自分を「髪」からつくるためのこだわりが詰まっています。
ぜひ、箱の中のQRコードから限定動画をご覧ください。
完璧な答えではなく、今の“自分にとっての正解”を美容師と一緒に見つけて下さると嬉しいです。
[メンズヘアケア 『N/AI pro｜ナイプロ』商品特徴]
▫︎N/AI pro ダメージケア シャンプー EX 290ml \2,100 +tax
肌への感触：トロりとろけるような新感覚テクスチャー
泡立ち：手に引っ付くほどの高密度の泡立ち
洗い上がり：ややしっとりタイプ
容量：少量でも泡立ちやすい設計に
▫︎N/AI pro ダメージケア トリートメント EX 250g \2,100 +tax
肌への感触：クリーミーで上質な伸び感が、髪一本一本を包み込むように均等に行き渡る。
容器：チューブタイプで最後まで出しやすく設計。
仕上がり：思わず触りたくなる柔らかな指通り。
容量：シャンプーとできるだけ同じタイミングで使い切る容量設計
この2つのアイテムは、
１.髪のダメージケア（まとまりとツヤ）
２.頭皮のスカルバランス（清潔×保湿）
を考えて設計致しました。
デザインはどちらも マット加工 で、
手に取った瞬間から高級感を感じられる仕様です。
【美容室の取扱店について】
メンズ縮毛矯正日本一 加藤敦貴氏 が率いる ulus (ウルス)様にて、
3月中旬よりN/AI pro（ナイプロ）のお取り扱いが決定いたしました
店舗名:ulus(ウルス)
展開エリア:関西エリアにて5店舗展開
ulusは、曲がる縮毛矯正のパイオニアである代表が率いるプロ集団です。
お客様の「やりたい」を叶えることに徹底的にこだわり、
自然で扱いやすいスタイルを実現します。
一度きりの仕上がりではなく、
明日からも自信が続くヘアを。
ulus代表取締役 :https://www.instagram.com/ulus_atsukides56?igsh=YmR1YXVqcDlocW15
ご予約はこちら:https://www.instagram.com/ulus_hair?igsh=azcwcno5dXVwbWV0
【めしこ🍚（飯盛翔太）プロフィール】
19歳で「好きなことを仕事にする」という"選択"をし、サラリーマンを辞職。
美容学生時代に始めたSNSを活かし、卒業後すぐにフリーランス美容師として独立。
その後、男性に正しいヘアケアの大切さを届けるためヘアケアブランド "ME4 SALON CARE"を立ち上げ、定期継続率95.8％のサービスを主軸に、現在は9商品を展開。
YouTube:https://youtube.com/@mesico_select?si=GedyL6NJneQ1x3UR
TikTok:https://www.tiktok.com/@mesico_select?_r=1&_t=ZS-93EFTZipeem(https://www.tiktok.com/@mesico_select?_r=1&_t=ZS-93EFTZipeem)
Instagram:https://www.instagram.com/mesico_japan?igsh=ZXhhZ215aHFmZ3Bx&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mesico_japan?igsh=ZXhhZ215aHFmZ3Bx&utm_source=qr)
ME4公式:https://www.instagram.com/me4care_official?igsh=Ymx6ZG1jeXdwM3Ns
<最新情報や商品について>
N/AI pro公式:https://www.instagram.com/naipro.jp?igsh=N2MzcDJubDdyN283
＜予約販売はこちらから＞
https://me4-selectshop.com/shop/products/naipro_damage_set1