新時代のメンズヘアケアブランド 【N/AI pro｜ナイプロ】。公式サイトにて予約販売開始・取扱店決定のお知らせ（1月25日～）

「選択を、人生の楽しみに。」をタグラインに掲げ、今までにないプロダクト設計×特典動画を通じて、「お客様の”わからない”を”プロ”が答えに導く」メンズヘアケアブランド『N/AI pro』」を手掛ける株式会社SELECT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：飯盛翔太）は、正式販売に先駆け、自社ECサイトにて先行予約販売を開始することをお知らせいたします。



N/AI pro の詳細については、自社ECにてご確認ください↓　　　　　　　　　


https://me4-selectshop.com/shop



【開発者からのメッセージ】

たくさんのシャンプーの中から、自分に合うものを探すのは本当に難しいですよね、、



開発者である私自身も同じように悩み、


何度も「変化を感じられない選択の失敗」をしてきました。



N/AI pro（ナイプロ）は、そんな“選択の迷い”を終わらせるために生まれました。



お客様の“選択”を成功体験へと導き、


好きな自分を「髪」からつくるためのこだわりが詰まっています。



ぜひ、箱の中のQRコードから限定動画をご覧ください。



完璧な答えではなく、今の“自分にとっての正解”を美容師と一緒に見つけて下さると嬉しいです。



[メンズヘアケア 『N/AI pro｜ナイプロ』商品特徴]






▫︎N/AI pro ダメージケア シャンプー EX 290ml \2,100 +tax



肌への感触：トロりとろけるような新感覚テクスチャー
泡立ち：手に引っ付くほどの高密度の泡立ち
洗い上がり：ややしっとりタイプ
容量：少量でも泡立ちやすい設計に



▫︎N/AI pro ダメージケア トリートメント EX 250g　\2,100 +tax


肌への感触：クリーミーで上質な伸び感が、髪一本一本を包み込むように均等に行き渡る。
容器：チューブタイプで最後まで出しやすく設計。
仕上がり：思わず触りたくなる柔らかな指通り。


容量：シャンプーとできるだけ同じタイミングで使い切る容量設計



この2つのアイテムは、

１.髪のダメージケア（まとまりとツヤ）
２.頭皮のスカルバランス（清潔×保湿）

を考えて設計致しました。







デザインはどちらも マット加工 で、
手に取った瞬間から高級感を感じられる仕様です。




【美容室の取扱店について】






メンズ縮毛矯正日本一 加藤敦貴氏 が率いる ulus (ウルス)様にて、


3月中旬よりN/AI pro（ナイプロ）のお取り扱いが決定いたしました



店舗名:ulus(ウルス)


展開エリア:関西エリアにて5店舗展開



ulusは、曲がる縮毛矯正のパイオニアである代表が率いるプロ集団です。



お客様の「やりたい」を叶えることに徹底的にこだわり、


自然で扱いやすいスタイルを実現します。



一度きりの仕上がりではなく、
明日からも自信が続くヘアを。



ulus代表取締役 :https://www.instagram.com/ulus_atsukides56?igsh=YmR1YXVqcDlocW15


ご予約はこちら:https://www.instagram.com/ulus_hair?igsh=azcwcno5dXVwbWV0



【めしこ🍚（飯盛翔太）プロフィール】




19歳で「好きなことを仕事にする」という"選択"をし、サラリーマンを辞職。
美容学生時代に始めたSNSを活かし、卒業後すぐにフリーランス美容師として独立。


その後、男性に正しいヘアケアの大切さを届けるためヘアケアブランド "ME4 SALON CARE"を立ち上げ、定期継続率95.8％のサービスを主軸に、現在は9商品を展開。



YouTube:https://youtube.com/@mesico_select?si=GedyL6NJneQ1x3UR


TikTok:https://www.tiktok.com/@mesico_select?_r=1&_t=ZS-93EFTZipeem(https://www.tiktok.com/@mesico_select?_r=1&_t=ZS-93EFTZipeem)


Instagram:https://www.instagram.com/mesico_japan?igsh=ZXhhZ215aHFmZ3Bx&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mesico_japan?igsh=ZXhhZ215aHFmZ3Bx&utm_source=qr)



ME4公式:https://www.instagram.com/me4care_official?igsh=Ymx6ZG1jeXdwM3Ns



<最新情報や商品について>


N/AI pro公式:https://www.instagram.com/naipro.jp?igsh=N2MzcDJubDdyN283



＜予約販売はこちらから＞


https://me4-selectshop.com/shop/products/naipro_damage_set1