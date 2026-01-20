新時代のメンズヘアケアブランド 【N/AI pro｜ナイプロ】。公式サイトにて予約販売開始・取扱店決定のお知らせ（1月25日～）

株式会社SELECT

※画像はイメージデザインとなり実際の商品とは色味・質感・印刷位置が一部異なる場合があります。

「選択を、人生の楽しみに。」をタグラインに掲げ、今までにないプロダクト設計×特典動画を通じて、「お客様の”わからない”を”プロ”が答えに導く」メンズヘアケアブランド『N/AI pro』」を手掛ける株式会社SELECT（本社：福岡県福岡市、代表取締役：飯盛翔太）は、正式販売に先駆け、自社ECサイトにて先行予約販売を開始することをお知らせいたします。

N/AI pro の詳細については、自社ECにてご確認ください↓

https://me4-selectshop.com/shop

【開発者からのメッセージ】



たくさんのシャンプーの中から、自分に合うものを探すのは本当に難しいですよね、、



開発者である私自身も同じように悩み、

何度も「変化を感じられない選択の失敗」をしてきました。



N/AI pro（ナイプロ）は、そんな“選択の迷い”を終わらせるために生まれました。



お客様の“選択”を成功体験へと導き、

好きな自分を「髪」からつくるためのこだわりが詰まっています。



ぜひ、箱の中のQRコードから限定動画をご覧ください。



完璧な答えではなく、今の“自分にとっての正解”を美容師と一緒に見つけて下さると嬉しいです。

[メンズヘアケア 『N/AI pro｜ナイプロ』商品特徴]



▫︎N/AI pro ダメージケア シャンプー EX 290ml \2,100 +tax

肌への感触：トロりとろけるような新感覚テクスチャー

泡立ち：手に引っ付くほどの高密度の泡立ち

洗い上がり：ややしっとりタイプ

容量：少量でも泡立ちやすい設計に

▫︎N/AI pro ダメージケア トリートメント EX 250g \2,100 +tax

肌への感触：クリーミーで上質な伸び感が、髪一本一本を包み込むように均等に行き渡る。

容器：チューブタイプで最後まで出しやすく設計。

仕上がり：思わず触りたくなる柔らかな指通り。

容量：シャンプーとできるだけ同じタイミングで使い切る容量設計

この2つのアイテムは、



１.髪のダメージケア（まとまりとツヤ）

２.頭皮のスカルバランス（清潔×保湿）



を考えて設計致しました。





デザインはどちらも マット加工 で、

手に取った瞬間から高級感を感じられる仕様です。

【美容室の取扱店について】

メンズ縮毛矯正日本一 加藤敦貴氏 が率いる ulus (ウルス)様にて、

3月中旬よりN/AI pro（ナイプロ）のお取り扱いが決定いたしました

店舗名:ulus(ウルス)

展開エリア:関西エリアにて5店舗展開

ulusは、曲がる縮毛矯正のパイオニアである代表が率いるプロ集団です。

お客様の「やりたい」を叶えることに徹底的にこだわり、

自然で扱いやすいスタイルを実現します。

一度きりの仕上がりではなく、

明日からも自信が続くヘアを。

ulus代表取締役 :https://www.instagram.com/ulus_atsukides56?igsh=YmR1YXVqcDlocW15

ご予約はこちら:https://www.instagram.com/ulus_hair?igsh=azcwcno5dXVwbWV0

【めしこ🍚（飯盛翔太）プロフィール】

19歳で「好きなことを仕事にする」という"選択"をし、サラリーマンを辞職。

美容学生時代に始めたSNSを活かし、卒業後すぐにフリーランス美容師として独立。

その後、男性に正しいヘアケアの大切さを届けるためヘアケアブランド "ME4 SALON CARE"を立ち上げ、定期継続率95.8％のサービスを主軸に、現在は9商品を展開。

YouTube:https://youtube.com/@mesico_select?si=GedyL6NJneQ1x3UR

TikTok:https://www.tiktok.com/@mesico_select?_r=1&_t=ZS-93EFTZipeem(https://www.tiktok.com/@mesico_select?_r=1&_t=ZS-93EFTZipeem)

Instagram:https://www.instagram.com/mesico_japan?igsh=ZXhhZ215aHFmZ3Bx&utm_source=qr(https://www.instagram.com/mesico_japan?igsh=ZXhhZ215aHFmZ3Bx&utm_source=qr)

ME4公式:https://www.instagram.com/me4care_official?igsh=Ymx6ZG1jeXdwM3Ns

<最新情報や商品について>

N/AI pro公式:https://www.instagram.com/naipro.jp?igsh=N2MzcDJubDdyN283

＜予約販売はこちらから＞

https://me4-selectshop.com/shop/products/naipro_damage_set1