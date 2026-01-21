英語学習プラットフォーム『レシピー for School』にアルクのベストセラー単語帳「ユメタン」シリーズを搭載

株式会社ポリグロッツ

株式会社ポリグロッツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：山口隼也）は、2026年度、教育機関向け英語学習プラットフォーム『レシピー for School』に、アルクの中高生向け単語帳のベストセラー「ユメタン」シリーズを搭載したことをお知らせします。

学習者一人ひとりの「興味・関心」をベースにした英語学習を提供するアプリ『レシピー』。2024年には250万ダウンロードを突破、現在も進化を続けるこのサービスを、中学・高校・大学・専門学校などの教育機関向けに最適化したのが英語学習プラットフォーム『レシピー for School』です。

世界中のニュースなどの「旬な素材」で生徒の総合的な英語力（読む、聞く、書く、話す、語彙、文法）を育むことに加え、強力な管理画面により問題作成、課題配信、評価や習熟度管理などの「先生の負担」を大幅に軽減できる点が評価されており、2026年１月現在、全国で約250校の導入をいただいております。（株式会社ベネッセコーポレーションと共同で開発した『GELP』採用を含む）。

『レシピー for School』は、このたび、英語学習・語学教育の総合カンパニーである株式会社アルクのベストセラー単語帳「ユメタン」シリーズ（著者：木村達哉）を搭載いたしました。「ユメタン」シリーズを採用している学校様は、『レシピー for School』を導入いただくことで、「単語テスト配信機能」（テストメーカー機能）を利用することができます。

「ユメタン＋レシピー for School」で、書籍の『ユメタン』で学習した語彙の定着度を確認するための様々なテストを生徒の端末に配信し、先生はその結果を管理画面で確認することができます。

⚫️「単語テスト配信機能」（テストメーカー）の特徴

「単語テスト配信機能」では、

・四択テスト（日→英、英→日）

・スペルテスト

・聞き取りテスト

・クイックレスポンステスト

の４つのテストを生徒に配信することができます。

結果はすべて先生用の管理画面で確認できます。生徒は、間違えた単語をアプリ「レシピー」上で「My単語帳」に集め、苦手な単語の復習をまとめて行うことができます。

⚫️日本語を見て、英語を言う「クイックレスポンス」テストも配信可能！

『レシピー for School』の単語テスト配信機能では、「ユメタン」シリーズの特徴でもある

「クイックレスポンス」（日本語を読み・聞き、それをすぐ英語にして答える）を行える機能を搭載。

単語の意味を四択で選ぶだけではなく、反射的に英語で答えられるかを問うことで、単語を本当に「自分のもの」にしているかを確認することができます。生徒は問題の正誤だけでなく、自分の発音の良い点悪い点のフィードバックを得ることができ、先生は生徒の発音を管理画面で確認することができます。

「単語テスト配信機能」（テストメーカー）が使用できる「ユメタン」シリーズ

- 新装版 夢をかなえる英単語 ユメタンJr. 身の回りのことを話そう編- 新装版 夢をかなえる英単語 ユメタン0 中学修了～高校基礎レベル- 新装版 夢をかなえる英単語 ユメタン1 大学合格必須レベル- 新装版 夢をかなえる英単語 ユメタン2 難関大学合格必須レベル- 新装版 夢をかなえる英単語 ユメタン3 スーパーハイレベル

「ユメタン」採用の学校様、またはすでに『レシピー for School』導入済み、または検討中で「ユメタン」を採用されている学校様をはじめ、語彙学習をより充実させたい教育機関様は、お気軽に弊社営業部までお問い合わせください。

法 人 営 業 部 ：山本 修久

メールアドレス：yamamoto@polyglots.net

ポリグロッツは「学習者の総合的な英語力向上」と「先生の課題解決・負担軽減」をミッションに、これからもよりよい英語学習を提供してまいります。

レシピー for Schoolについて

AI英語教材『レシピー for School』とは

約250万人が利用する英語学習アプリ『レシピー』を教育機関向けに進化させたのが『レシピー for School』です。生徒には英語の自学自走を促し、併せて先生の負担を軽減し、英語を教える際の課題も解決できるAI英語学習サービスです。

『レシピー for School』内の記事や動画コンテンツ、あるいは教科書や先生の選んだ記事を入力するだけで、授業や宿題に活用できる単語や内容理解の問題、ライティング・ディスカッションのトピックなどをAIが自動で生成します。この機能により、問題作成や採点、さらに生徒ごとの学習の進捗状況といった先生の負担が大幅に軽減されます。

スマートアサインメント機能

マイレシピ機能

AIが自動で毎日の学習カリキュラムを作成する機能です。アプリ内のレベルテストで単語、リスニング、文法、リーディング、スピーキングの各技能を5段階にレベル分けします。このレベルテストもAIで自動生成されます。生徒が自学自走できるようになる、AI学習カリキュラムです。

詳しくはこちら▼

