第39回（2026年度）介護福祉士国家試験対策講座｜合格総合講義／合格カリキュラムリリース！

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、第39回（2026年度）介護福祉士国家試験対策講座｜合格総合講義／合格カリキュラムをリリースいたしました。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/kaigofukushi/cr01/

【介護福祉士国家試験を目指す全ての方へ】

「出るところだけ」を効率的に押さえることに特化したカリキュラム設計！

最少の勉強量で最短合格を目指す！

こんな方にオススメ

介護福祉士国家試験の短期合格を目指している方

合格に必要なポイントに絞って効率的に学習したい方

時間に余裕が無く、スキマ時間で学習したい方

講師による豊富なサポートを受けたい方

1.合格率が高い最強のカリキュラム！

介護福祉士国家試験合格に向けて、盤石で死角のないカリキュラム

カリキュラムでは、介護福祉士国家試験に合格するために必要な知識を効率よく丁寧にお伝えする「合格総合講義」や直近3年分の過去問を収録した「過去問解説講座」で知識のインプットと過去問演習が行えるほか、試験の傾向を分析し要点を効率よく復習できる「総まとめ講座」で、重要な部分をピンポイントで学習・演習することができます。

試験直前には、多くの受講生が苦手とする「社会の理解」「障害の理解」を重点的に解説した「直前対策講座」を利用して苦手を潰し、また、付属するオリジナル問題や「模擬試験」で実力確認を行うことで、確実に合格できる知識を身につけます。学習初期から試験直前まで様々な切り口でインプット・アウトプットの形をご用意した、まったく抜け目のないカリキュラムです！

広範な13科目を完全攻略するための、極限まで研ぎ澄まされた合理的なテキスト

アガルートのテキストは、講義を担当する講師自身が作成した完全オリジナル教材です。広範な13科目の知識を網羅しつつも、合格に不要な情報は一切排除し、効率の良い学習が可能になったテキストです。また、特徴的なのは全編フルカラーかつ、豊富に盛り込まれた図解や表です。 文字だけでは難解な概念も、イメージとして脳に定着させることができます。学習に不安を感じている方でも最短効率で安心して合格する力を身につけることができます。

約16時間で知識のインプットが完了！合格するためのコンパクトな講義

インプット講座としての合格総合講義のテキストは1冊のみ、講義時間は約16時間と圧倒的にコンパクトです。

講師の経験や出題分析をもとに、重要論点や出題可能性の高い部分をピックアップし、出題範囲が広い介護福祉士国家試験の出るところだけを押さえたメリハリのある講義になっています。

短時間で効率よく知識を身に着け、最少の勉強量で合格を目指しましょう。

マイクロラーニングで仕事と勉強の両立を可能に！

受験者の多くが社会人であり、まとまった学習時間を取れないことに配慮し、単元ごとにチャプターを分け、原則として1チャプター10分～30分程度としています。お忙しい社会人の方でも、通勤時間や休憩時間などのスキマ時間で受講でき、効率的な学習が可能です。

充実のフォロー制度で初めての学習でも安心！

アガルートでは通信講座のデメリットを完全に解消するため、フォロー制度を最大に充実させています。

学習開始時の悩みを解決する「導入オリエンテーション」や、勉強方法のお悩み等を受講生へのアンケートをベースに講師が毎月動画で回答する「ホームルーム」を用意しており、学習期間全体を通して進め方に悩むことなく勉強に取り組めるようサポートいたします。 さらに、「学習サポーター」では、学習の進め方について講師に直接相談できます。個別具体的な悩みや学習スケジュールに関する相談も可能です。 また、質問制度に関しても、講師が直接質問に答えるため、疑問を残したまま学習を続けるということがありません。 しっかりとコミュニケーションが取れるのはアガルートの特長です！是⾮活用してください。

2.フォロー制度

安心の学習導入オリエンテーション

教材がお手元に届いてから、学習方法や教材の利用方法、フォロー制度の利用方法等、講座を最大活用していただくための方法をお伝えする、オンラインガイダンスです。学習開始時のお悩みを一挙に解決し、安心してスタートダッシュを切ることができます。

「学習サポーター」に学習スケジュールを相談！（2026年2月からスタート）

学習の進め方などをご相談いただける学習サポーター制度が付属します。

学習中に疑問に思う方が多い「どのようにカリキュラムを進めるべきか」「どの科目から進めるべきか」など、学習状況をお聞きした上でアドバイスいたします。

講師に勉強方法を相談！毎月1回のホームルーム！

毎月10日ごろ配信！

受講生からのアンケート（勉強方法と学習内容）をベースに講師がお届けする毎月の動画コンテンツです。

みなさんのお悩みを解消するとともに直近のホットなトピックスをお届けします！

モチベーション維持やペースメーカーにご利用ください。

3.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

アプリの活用でスマートフォンでも勉強しやすい！

待望のモバイルアプリが登場！映像講義の閲覧や添付資料の確認など、アプリから直接アクセスできるので、スマートフォンやタブレットでの学習がしやすくなりました。さらに、アプリ内でのダウンロード機能もあるため、事前に学習したい講義をダウンロードしておくことで、オフライン下での学習も可能です。通勤・通学や休憩中などの隙間時間でも、アプリで快適に学習できます！

公式アプリの詳細はこちら :https://www.agaroot.jp/about_lecture/official_app/

講師に直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。講師や有資格者が丁寧に回答します。対象講座をご購入後にご利用いただけます。

※合格カリキュラムをお申込みの方は、期間中に20回までご利用いただけます。

合格特典でモチベーションアップ

第39回（2026年度）介護福祉士国家試験合格カリキュラムにお申込みいただいた方が第39回介護福祉士国家試験に合格された場合、合格特典（全額返金orお祝い金1万円）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

※合格カリキュラム受講生のみが対象です。

■合格特典・割引制度

合格特典

カリキュラムをお申込みいただいた方が介護福祉士国家試験に合格された場合、合格特典がございます。

割引制度

他資格試験合格者割引、受験経験者割引、他校乗換割引、家族割引など各種割引制度を設けております。

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

【株式会社アガルートについて】

本社 ：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設立日 ：2013年12月

資本金 ：35,000,000円

代表者 ：代表取締役 岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

事業内容：

国家試験、検定試験等のオンライン予備校「アガルートアカデミー」：https://www.agaroot.jp/

オンライン医学部予備校「アガルートメディカル」：https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/

オンライン学習コーチング「アガルート学習コーチング」：https://agaroot.co.jp/coaching/

資格試験対策の書籍を中心とした「出版事業」

完全成功報酬型Ｍ＆Ａコンサルティング・アドバイザリーサービス「AGAROOT M&Aアドバイザリー」

