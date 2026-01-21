¡ÚÅ¸¼¨²ñ½ÐÅ¸¡Û¿Í»öÉ¾²Á¤Î¡È·Á³¼²½¡É¤òÂÇÇË¤·¡¢Î¥¿¦¤òËÉ¤°¿Í»öÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ù¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜÎµÌé¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～21Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26(https://dxpo.jp/real/box/yokohama/)¡×¤Ë¡¢¿Í»öÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ø¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー(https://hyoka-navi.nkgr.co.jp/)¡Ù¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢800¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ø¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ù¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÀ©ÅÙÀß·×¡×¤È¡ÖDX¼ÂÌ³¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í»ö²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Öー¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¡Ú¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§8-10¡Û
¡ü ¡Ø¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ù¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ëUI¤È¡¢É¾²Á¤Î¿ÊÄ½¤¬°ìÌÜ¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤ò¡¢¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£É¾²Á¶ÈÌ³¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü Æ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ
¸½ºß¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÉ¾²Á¥·ー¥È¤ä±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²ÝÂê¤òÀ°Íý¤·¡¢²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥Öー¥¹
¢£ ¡ÚÉ¬Ä°¡Û2¤Ä¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ò»ý¤Ä¿Í»ö¡¦·Ð±ÄÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿2¤Ä¤Î¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄÂ¶âÀ©ÅÙ¡¦¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙÊÔ¡Û
¥Æー¥Þ
2026Ç¯4·î¤Î¾ºµë¡¢¸æ¼Ò¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
～Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö»È¤¨¤ë¡×¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡¦ÄÂ¶âÀ©ÅÙ～
Æü»þ
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë13:20～13:50¡¡¥»¥ß¥Êー²ñ¾ìA
ÆâÍÆ
2026Ç¯4·î¤Î¾ºµë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£
ÄÂ¶â¤òÃ±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ºµë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡ÖÄÂ¶â¡á¥³¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î¸Â³¦¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë»ëÅÀ¤òÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¸þ¤±¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ
https://dxpo.jp/real/box/yokohama26/conf.html#b134
¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
ÁÈ¿¥¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¡¶ÌÍø Íµ´õ¡Ê¤¿¤Þ¤ê¡¡¤æ¤¦¤¡Ë
Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Í»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡¦¸«Ä¾¤·¡¢ÄÂ¶âÀ©ÅÙ²þ³×¡¢M&A¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¡¦Ï«Ì³¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£·Ð±Ä·×²èºöÄê¤ä¼ý±×²þÁ±»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä´ÉÍý¿¦¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼ÂÌ³¡¦DXÊÔ¡Û
¥Æー¥Þ
¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡ª
Ãæ¾®´ë¶È¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡©
Æü»þ
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë14:10～14:40¡¡¥»¥ß¥Êー²ñ¾ìA
ÆâÍÆ
¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â¤¤¡×¡Öµ¡Ç½¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢²òÌó¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ
https://dxpo.jp/real/box/yokohama26/conf.html#b135
¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
¥»ー¥ë¥¹¥êー¥Àー¡¡°æ¼ê ºÚÇÈ¡Ê¤¤¤Ç¡¡¤Ê¤Ê¡Ë
Ãæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ç¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¡£¶ÈÀÓ¸þ¾å¤ä½¾¶È°÷¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤±¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡×»ÑÀª¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ Å¸¼¨²ñ ³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO²£ÉÍ¡Ç26¡Ê·Ð±Ä¡¦ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍýDX¿ä¿ÊÅ¸¡Ë
²ñ´ü¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë 9:30～18:00
¡¡¡¡¡¡1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë 9:30～16:00
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ
¼çºÅ¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§8-10
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dxpo.jp/real/box/yokohama/
¢£¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤Ï¡¢É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¿Í»öÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¿¦¼ï¡¦³¬ÁØ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿É¾²Á¥·ー¥È¤ÎºîÀ®¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢É¾²Áº¬µò¤ÎµÏ¿¡¢ÌÜÉ¸´ÉÍý¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯»Ù±ç¤Þ¤Ç¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£800¼Ò¡Ê¢¨¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î·Á³¼²½¤òËÉ¤®¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜ ÎµÌé
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô»ûÆâ2ÃúÌÜ13ÈÖ3¹æ
ÀßÎ©¡¡¡§1967Ç¯11·î
URL¡¡¡§https://www.nkgr.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç Â¾
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤´¼ÁÌä¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÄÌ¾ï3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¡¢Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://hyoka-navi.nkgr.co.jp/contact/
Email¡§hyoka-navi@nkgr.co.jp