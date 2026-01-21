1/31開催。福岡の不動産投資、会社員でも5年で10棟FIREを目指せる!金利上昇・不動産融資厳格化時代の資産形成を学ぶ。融資が続く銀行評価目線の新築アパート投資。実践する不動産投資家のノウハウを学ぶ

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント1/31開催。福岡の不動産投資、会社員でも5年で10棟FIREを目指せる!金利上昇・不動産融資厳格化時代の資産形成を学ぶ。融資が続く銀行評価目線の新築アパート投資。実践する不動産投資家のノウハウを学ぶ

金利上昇で不動産投資の融資が受けづらい市況の今、九州・福岡の不動産投資で本気でFIRE（経済的自由）を目指すなら、ゴールから逆算した“ロードマップ”が必要です。

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント(https://seikoed.co.jp/)（所在地：福岡市中央区、代表取締役：高木政利）は、2026年1月31日（土）に、不動産投資初心者から中級者を対象とした無料セミナー「福岡の不動産投資で会社員でも5年でFIREを目指す、銀行評価目線の新築アパート不動産投資」(https://seikoed.co.jp/seminar-20260131/)を開催します。本セミナーでは、自己資金200万円からわずか5年でFIREを達成し、資産8億・15棟・家賃年収5,500万円を築いた40代会社員投資家（ミスターK）(https://seikoed.co.jp/seminar-20260131/)が実践した再現性の高い戦略を学べます。

■1月31日開催｜福岡の不動産投資セミナー開催概要

開催日：2026年1月31日（土）11:00～

会場：【オンライン】ZOOM(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4117562915057/WN_ilYRCWO8SeOi4qi2feXjnQ)／【オフライン】当社セミナールーム

参加費：無料

特典：アナタがFIREするためのロードマップの無料相談／銀行融資の評価ポイントや非公開情報を希望者に提供

参加申込：オンラインZOOMはコチラ(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4117562915057/WN_ilYRCWO8SeOi4qi2feXjnQ)／不動産投資ポータル『楽待』はコチラ(https://www.rakumachi.jp/info_seminar/show/58865)

詳細・申込ページ：https://seikoed.co.jp/seminar-20260131/

180名が受講・満足度90点！福岡で人気の実践セミナー

本勉強会は、これまでに180名以上が参加し、満足度90点を記録（2025年12月／自社調べ）。

参加者からは「一棟目の選び方が明確になった」「融資が止まる理由が理解できた」「初心者にも分かりやすい」と高い評価を得ています。

10年で10棟を目指す「融資評価の目線」から学ぶ不動産投資

本気でFIREを目指して資産拡大するなら自分の感覚で物件を選ぶのではなく、「銀行評価の高い物件を選び続ける戦略」が欠かせません。今回のセミナーでは、会社員が少ない自己資金からでも“融資をつけ続けて複数棟を取得する”ための具体策を解説します。

参加者特典

- 自己資金が少なくてもスタートできる不動産投資とは- 2棟目・3棟目で融資が止まる原因と対策- 銀行評価を意識した「資産が伸びる物件」の選び方

特典1:あなただけの「FIREロードマップ」カウンセリング

個別の資金・属性・目標をもとに、FIREまでの投資シナリオをアドバイス。

特典2:優良土地・未公開情報の優先案内

福岡地場ネットワークを活かした限定物件情報を、希望者に優先提供。

福岡の不動産投資・新築アパートで資産拡大を続けるセミナー講師の紹介

福岡の不動産投資・新築アパートで資産拡大を続けるセミナー講師の紹介高木政利（株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント代表取締役）

不動産会社と工務店の二刀流経営者。自身も高利回りの新築アパートを運用する現役投資家として、土地仕入れ、融資支援、間取り設計、建築、管理運営までを一貫支援する伴走型サービスを提供。セミナーでは「一棟目の成功で終わらせず、二棟目・三棟目、そして10棟目へと資産を積み上げる継続可能な投資戦略」を伝えます。家賃収入だけで安定した生活を送り、経済的自由を実現するために、最初の一棟目から未来を描く重要性を強調しています。

福岡の新築アパート・不動産投資セミナーがおすすめの方

実際に福岡の不動産投資に成功されたお客様（会社員・女性不動産投資家）のインタビュー動画も公開

- 不動産投資に興味はあるが、自己資金の少なさが不安な方- 新築アパート一棟投資に関心を持っている方- 不動産投資の融資の受け方や銀行の選び方を知りたい方- 福岡で資産形成を考えている方- 既に不動産投資をしているが次の投資を検討している方[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg ]

会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー動画｜YouTube(https://www.youtube.com/watch?v=lif3D0SoAGg)

「福岡郊外の新築アパート一棟投資なら不動産投資の資産拡大ができる！」お客様の挑戦

「いろいろな不動産会社や工務店などに相談をして、物件資料などをもらい挑戦し続けていましたが、どこの銀行も融資を断ってきました。でも、セイコー・エステート＆ディベロップメントやミスターKの不動産投資戦略に基づいた市場調査資料や事業計画を持って行った瞬間、銀行の反応が変わったんです。」そう語るのは、福岡市内で会社員として働くお客様。同僚の話をきっかけに不動産投資を始めるも、2棟のアパート投資以降は銀行から融資を断られ、投資の拡大に行き詰まっていました。

しかし、セイコー・エステート＆ディベロップメントと出会い、彼女の投資人生は一変しました。

銀行融資を動かした“マーケットイン思考の不動産投資戦略”とは？

お客様が「他とは一線を画す」と話すのは、セイコー・エステート＆ディベロップメントが実践する徹底したマーケティング調査に基づく、マーケットイン思考の不動産投資戦略です。

- 福岡の家賃相場や空室率を徹底調査- 銀行が評価するマーケティング調査資料や詳細な事業計画の立案- 土地選定から管理会社選びまで不動産投資の1から10までトータルプロデュース

これらの支援が、銀行融資を引き出し、福岡での新築アパート一棟投資を成功に導きました。「御社の資料を見た銀行の担当者の顔つきが一瞬で変わったんです。」お客様の言葉が、その説得力を物語っています。

■公式サイトの記事で見る｜他社で融資を断られ続けた会社員女性不動産投資家が語る！福岡で新築アパート一棟投資が成功した理由(https://seikoed.co.jp/achievement/voice-18/)

■福岡投資ナビ掲載の記事で見る｜会社員・女性不動産投資家の永島様インタビュー(https://fukuokatoushi.com/fudousantoushi-apartment-16/)

■幻冬舎GOLD ONLINE掲載記事で見る｜不動産投資をするのは“特別な人”だけ？…「普通の会社員でもできた！」福岡で新築アパート一棟投資を成功させた女性のリアルストーリー(https://gentosha-go.com/articles/-/70498)

初めての方や会社員の不動産投資家へゼロからFIREまで任せれる伴走型サポート

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントは、福岡市博多区を拠点に不動産投資支援と建築事業を展開しています。土地仕入れから融資戦略、建築プラン、施工、入居者管理までをワンストップで提供し、投資家の資産形成を伴走型で支援することを理念としています。本気でFIREを目指す投資家のために、福岡エリアでの不動産投資において、「投資家目線に立ったアパート建築会社」として、多くの投資家から高い信頼をいただいております。

福岡の不動産投資・新築アパート一棟投資のお客様の事例も配信

新築アパート一棟投資の一から10までを実際の物語で見れる(https://seikoed.co.jp/service/flow/)

初めて福岡で不動産投資・アパート一棟の経営に挑戦される方に向けて、リアルに感じてもらえるように様々な事例を配信しています。

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。(https://fukuokatoushi.com/)

初めての方でも分かりやすく福岡の新築アパート一棟不動産投資を学べる『福岡投資ナビ』。アパート経営の専門家・実践不動産投資家が監修。

福岡投資ナビ（https://fukuokatoushi.com/）(https://fukuokatoushi.com/)は、これから福岡で新築アパート一棟投資に挑戦したい方、アパート経営を通じて長期的な資産形成を目指す方に向けて、土地探しから融資戦略、間取り設計、施工、管理運用、売却までを包括的に解説。全ての記事を、不動産投資初心者でも安心して読み進められるよう構成しています。

福岡の不動産投資・新築アパート経営を伴走支援する専門家としてマイベストプロ福岡・KBC九州朝日放送に掲載(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

全国の不動産投資に興味のある会社員、公務員、個人投資家など、幅広い層に向けて「銀行に評価される。資産を積上げられる。土地探しからサポートする再現可能な新築アパート一棟投資in福岡」の情報、お客様の事例や不動産投資セミナーの開催情報をお届けしています。

マイベストプロ福岡｜セイコー・エステート＆ディベロップメントはコチラ(https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/)

https://mbp-japan.com/fukuoka/seikoed/

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメントの会社概要(https://seikoed.co.jp/)

株式会社セイコー・エステート＆ディベロップメント

2024年11月8日社名変更（旧社名：株式会社セイコー住建）

住所：福岡市博多区東光寺町一丁目4-17 グランドールS 1階

代表者：高木政利

事業内容：不動産投資支援、新築アパート一棟投資、建築設計・施工法人向け建築、海外建設プロジェクト、土地活用・不動産コンサルティング

保有資格：一級建築士×2名、宅地建物取引士×3名

保有資格：宅地建物取引業 福岡県知事（3）第16827号、建設業 福岡県知事許可（般-5）第116662号、一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-62510号

