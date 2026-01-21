京都拠点のバックオフィス代行「TIRQA」に面倒なバックオフィスをお任せください！

TIRQA

" 本業は好きなのに、事務や管理だけがじわじわ重たくなる。"

そんな声を、私たちはこれまで何度も聞いてきました。

売上やサービスそのものではなく、請求書、契約書、口座管理、各種手続き。

やらなければいけないと分かっているのに、後回しになりやすい領域です。





【バックオフィスは、気づかないうちに負担になる】

バックオフィスの負担は、「忙しい」とは少し違います。

・正解が分からないまま調べ続ける時間

・これで合っているのかという不安

・誰に相談すればいいか分からない状態

・「これぐらい自分でやらなきゃ」と抱え込む感覚

1つ1つは小さくても、

積み重なると、思考と時間を静かに削っていきます。





【TIRQAが「派手な改善」をしない理由】

TIRQAは、業務フローを大きく変えたり

新しいツールを次々導入したりすることを前提にはしていません。

まず見るのは、この2点。

「今、どこが一番負担に感じているのか」

「何が滞っているのか」

無理のあるやり方を、無理のない形に戻すこと。

それが、最優先だと考えています。





【「静かに整える」という考え方】

整える、という言葉には、“正しくする”よりも

“続けられる形にする”という意味を込めています。

バックオフィスは、事業の前に立つものではありません。

けれど、整っていないと事業は確実に疲弊していきます。

TIRQAは表に出ない部分を静かに支え、本業に集中できる土台を整える存在でありたい。

そう考えています。





【TIRQAが向いているのは、こんな方です】

・1人、または少人数で事業を回している方

・バックオフィスに苦手意識がある方

・「何から相談すればいいか分からない」状態の方

・無理な提案や営業を望んでいない方

必要なところだけ、必要な分だけ。

一緒に整理することを大切にしています。





【整えておく、という選択】

バックオフィスは主役ではありません。

でも、後回しにすると、事業の足元から静かに影響が出ます。

「今すぐ何かを変えたいわけじゃない」

「でも、そろそろ整理したい」



そんなタイミングで、TIRQAを思い出してもらえたら嬉しいです。

メールアドレス : contact@tirqa.online

電話番号 : 070-1780-2201

WEBサイト : https://www.tirqa.online/