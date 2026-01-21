株式会社Elith、「ファクトリーイノベーション Week 2026」に出展します

株式会社Elith

株式会社Elithは、2026年1月21日（水）～23日（金）に東京ビッグサイトで開催される「ファクトリーイノベーション Week 2026」に出展いたします。

本展示会は、製造業のDX推進をテーマに、スマートファクトリー、業務効率化、品質向上、AI・データ活用など、最先端のソリューションが一堂に会する国内最大級の展示会です。

Elithは、製造業をはじめとした各業界の課題に対し、生成AI・AIエージェント技術を中心とした実装型ソリューションを提供しています。

単なるPoCにとどまらず、実際の業務プロセスに組み込み、現場で使い続けられるAI活用を重視した支援を行っています。

展示ブースでは、製造業における生成AI活用事例から、現場に適応したAIエージェント設計、品質・信頼性を担保する運用まで、実践的な取り組みをご紹介します。

また、課題整理段階から本格導入・高度運用まで、個別相談も随時承ります。

製造業における生成AI活用やDX推進にご関心をお持ちの方は、ぜひElithのブースへお立ち寄りください。

【開催概要】

■開催展名：ファクトリーイノベーション Week 2026

■開催日程：2026年1月21日（水）～23日（金）10:00～17:00

■会場：東京ビッグサイト

■小間番号：S11-26（会場地図はこちら(https://www.nepconjapan.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/nepcon-japan/documents/2026/jp/nepconjapan-tokyo-map-0114.pdf)）

■参加方法：事前登録制（参加費無料）

■公式サイト：https://www.fiweek.jp/tokyo/ja-jp.html

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。

人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。

変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.ai

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。