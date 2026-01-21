株式会社インフォステラ

株式会社インフォステラ（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：倉原直美、以下「インフォステラ」）は、衛星コンステレーションおよび宇宙ミッションの設計、シミュレーション、製造、運用を支援する宇宙向けAIプラットフォームのリーディングプロバイダーであるAntaris, Inc.（本社：米国カリフォルニア州ロスアルトス、共同創業者兼CEO：Tom Barton、以下「Antaris」）と、クラウドネイティブな地上局サービスとソフトウェア定義のミッション計画・コマンドAPIの統合による衛星運用の自動化を目指し、覚書（Memorandum of Agreement、以下「MOA」）を締結しました。

本協業は、衛星ミッションの計画段階と実際の運用との間に存在するギャップを解消することを目的としています。インフォステラのグローバル地上局ネットワークとAntarisとの連携を通じて、衛星事業者が複雑なミッションシーケンスを、これまでにない運用の柔軟性とスピードでモデリング、シミュレーション、そして実行できる環境の実現を目指します。

本提携による主なソリューション- 統合されたミッションモデリング

Antaris Space Platform上にインフォステラの地上局機能を反映することで、実運用に即した高精度なミッションシミュレーションを可能にします。

- 地上局運用の自動化

動的なパススケジューリング、コンステレーションの自動オーケストレーション、リアルタイムの衛星コマンド・コントロール（C2）を実現するためのソフトウェア定義型APIの開発に取り組みます。

- データ取得効率の向上

データ取得レイテンシの最小化とスループットの最大化に重点を置いた技術的な連携により、重要なミッションデータをより迅速かつ高い信頼性で提供することを目指します。

- スケーラブルなソリューション

柔軟でソフトウェア定義型の地上セグメントを求める、コンステレーションの規模に合わせて拡張可能なソリューションを必要とする衛星事業者を対象に、共同でのマーケティングおよび営業活動を展開します。

インフォステラ代表取締役CEOの 倉原直美 は次のようにコメントしています。

「本MOAは、ミッション計画と実際の地上局運用をつなぐ重要な一歩です。Antarisのミッション運用ソフトウェアとの連携を通じて、衛星事業者がシミュレーションから運用実行へと、よりシームレスに移行できる環境の実現を目指します。」

Antaris 共同創業者兼CEOの Tom Barton 氏は、次のようにコメントしています。

「衛星事業者は、断片化されたシステムを統合することなく、計画から実行へとシームレスに移行できる環境を必要としています。インフォステラと提携することで、Antaris Space Platformを拡張し、クラウドネイティブな地上局機能を拡充します。これにより、ミッションの計画、オーケストレーション、運用全般にわたって、より高度な自動化、応答性、および拡張性をオペレーターに提供します。」

インフォステラについて

インフォステラは、周回衛星向けGSaaS (Ground Segment as a Service)プロバイダーです。地上局ネットワークを仮想化するクラウドプラットフォームStellarStationを通じて、柔軟性と拡張性に優れた地上局ネットワークを提供しています。また、無線局免許取得や周波数調整業務など、衛星運用を行うにあたって必要となる地上セグメント側の業務サポートを行っています。地上セグメント構築の難易度を下げることで、衛星を活用した新しいビジネスに取り組む企業様のミッション開発とサービス改善を支援します。インフォステラは 2016年に日本の東京に本社を設立し、現在はイギリスとアメリカにも事務所を構えています。

詳しい情報は、https://www.infostellar.net/jp をご覧ください。

Antarisについて

Antaris Space Platformは、地上でのクラウドコンピューティングとAIの利点を宇宙領域に導入することで、宇宙ミッションの設計、シミュレーション、製造、運用を劇的に簡略化します 。高度な仮想化およびAI/ML機能（AI支援設計、予測シミュレーション、打ち上げ前のAIモデルトレーニング、適応型コンステレーション管理、自律運用など）により、ミッションの柔軟性向上、軌道投入までの期間短縮、運用コストの削減を実現します 。Lockheed Martin Ventures等の投資家からの支援を受け、Antarisは宇宙向けAIの革命を推進しています。

詳しい情報は、https://www.antaris.space/ をご覧ください。