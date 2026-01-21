PLAZA「Nice to meet me!」プロジェクト。ポケモンデザインの生理用ナプキン(非売品)を全国218の学校・教育団体へ寄贈

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、社内プロジェクト「Nice to meet me!」にて企画し、全国のPLAZAにて好評販売中のオーガニック生理用ナプキン「The Week Sanitary Pad」から、数量限定でポケモンがデザインされたパッケージ(非売品)の無償配布を実施。2025年3月～9月までの約半年間にわたり、全国の学校、PTAや教育団体等計218団体に向けた配布を完了しました。

PLAZAの「Nice to meet me!」プロジェクトは、現代を生きるあらゆる世代の女性たちへ“どんな瞬間も自分らしく過ごしてもらいたい”というメッセージを込めて、その時々のこころとからだに寄り添うアイデアを共に考え、提案しています。

2022年3月より全国のPLAZAにて好評販売中の、オリジナルパッケージのオーガニック生理用ナプキン「The Week Sanitary Pad」は、“コスメやお菓子を購入するように、お買い物を楽しみながら、ストレスなく気軽に生理用品を購入してほしい”というプロジェクトメンバーの想いが込められた、海外雑貨のようなポップでキュートなパッケージが特徴のアイテム。より幅広い世代の方にお届けし、生理について考えるきっかけを提供したいという想いから、性別や世代を超えて愛されるポケモンがデザインされたパッケージ2種(非売品)の企画が実現。

本アイテムは一般販売は行わず非売品として、性教育サイト「命育(R)」の運営協力のもと、全国の学校やPTA、教育団体等への無償配布を実施。全国の学校や教育団体など各所から、当初の想定を大きく上回る470件以上の応募が集まり、計218団体への無償配布を大好評のうちに完了しました。

さらに、ナプキンとあわせて、自分のこころや身体について考えるきっかけとなるPLAZAオリジナルの「コミュニケーションブック」をセットにし、教育現場での活用を促しました。

2025年9月には、プロジェクトメンバーが逗子市立逗子小学校を訪問し、5年生を対象とした配布授業を見学。助産師さんによる「いのちの授業」にて、生理やナプキンについてのお話の後に、「The Week Sanitary Pad ポケモンデザイン」を配布。授業後のアンケートでは、今回応募くださった先生より、本活動の意義について高い評価をいただきました。

逗子市立逗子小学校の先生からのコメント

【配付に期待したこと】

男子も女子も、生理用品に触れる機会があると良いと思います。互いの成長を知ることで、お互いを尊重し合える関係を築けることに期待しています。相手のからだと心を大事にすると同時に、自分のからだと心も大事にできる子供たちを育てていきたいです。

【生徒の反応について】

5年生を対象とした配付時には、男女ともに淡々と受け取っていた印象です。これから4年生にも配付を実施しますので、どういう反応で受け取るかを楽しみにしています。

【配付した感想】

学習のためとはいえ、一人ひとりに配付することは、学校ではなかなか出来ないことです。こうした企業が提供してくださると、学習効果も上がリますし、互いの成長を知る良い機会になると思っています。良い機会を与えていただき、本当に感謝しています。ありがとうございました。

「いのちの授業」の様子

また、その他教育現場での活用についても高く評価され、多くの応募団体から「生理について話すきっかけになった」「子どもたちが手に取りやすいデザインで嬉しい」といった、あたたかいお声を多数いただきました。

性別や世代を超えて愛されるポケモンをデザインに採用したことで、これまで「The Week Sanitary Pad」を知らなかった方を含む、幅広い世代の方々に関心をお持ちいただき、楽しみながら自身のこころとからだに向き合う機会の創出に繋がりました。

「Nice to meet me!」プロジェクトは、今後もあらゆる世代の女性たちへ“どんな瞬間も自分らしく過ごしてもらいたい”というメッセージを掲げ、活動を続けてまいります。また、本プロジェクトの趣旨にご賛同頂ける企業や団体の皆さまとの連携も、積極的に行っていく方針です。

The Weekとは

商品名 ：The Week Sanitary Pad

商品内容：生理用ナプキン

23.5cm 羽つき 3個入り／29cm 羽つき 2個入り

価格 ：各198円（税込）

販売場所：全国のPLAZA

PLAZA オンラインストア

(https://www.plazastyle.com/shop/g/g4548665531829/?press=tw2026)

【特徴】

■まるで海外の雑貨のようなポップなデザインのパッケージ

■大切な生理の時間を心地よく自然体で過ごしてほしい、そんな願いを込めた世界初※1のコットン100%ナプキン

・無農薬有機栽培のオーガニックコットン使用

肌へのやさしさを追求し、デリケートゾーンはオーガニックコットンにこだわりました。

・世界初※1のコットンサイドガード

コットン素材の漏れ防止ガードを研究開発しました。肌に触れる全てがやさしいコットン素材で出来ています。

・すべてが高分子吸収材不使用

ナチュラルさを追求し、吸収素材には綿状パルプをふんだんに使用しています。肌温度に馴染むつけ心地です。

・ぬくもりある肌ざわり

吸収体に綿状パルプを使用しているので、肌温度になじむ使用感です。身体を冷やしやすい方も安心です。

・敏感肌にもやさしい

やさしい素材と通気性にこだわり、かぶれにくい仕様なので、お肌が敏感な方にも安心です。※2

・MADE IN JAPANへのこだわり

日本製にこだわった安心安全のものづくりでデリケートな部分にもやさしい品質です。

※1シェリコット調べ（2019年1月） ※2すべての人に肌トラブルが起きないわけではありません。

Nice to meet me! プロジェクト

現代を生きる、あらゆる世代の女性たちへ

それぞれの価値観、ライフスタイルによって

“ここちいい”と感じるものは違うから。

自分と向き合い、耳を澄ませる。すこやかな気持ちを知り、考える。



どんな瞬間も、自分らしく過ごしてもらいたい、というメッセージをこめて。

その時々の“こころ と からだ”に寄り添うアイデアを共に考え、提案します。

毎日を頑張るすべての人が、それぞれの“ここちいい”に出会えますように。

Nice to meet me! 特設サイト：https://www.plazastyle.com/contents/nicetomeetme/

Nice to meet me! 公式Instagram：https://www.instagram.com/plaza_nicetomeetme/

※画像はイメージです。

※本タイアップアイテムは非売品です。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。

※画像を使用される場合はコピーライトを表記してください。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。