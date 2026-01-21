医学部入試対策講座 | 医学部入試コース（国公立大学・私立大学入試）リリース！

株式会社アガルート

株式会社アガルート（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）が運営する「アガルートアカデミー」は、医学部入試対策講座 | 医学部入試コース（国公立大学・私立大学入試）をリリースいたしました。

■カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/course/

授業時間ではなく『管理密度』で決まる最短合格

医学部合格に必要なのは、自分の弱点を正確に把握し、一歩ずつ最短ルートで埋めていく「緻密な学習管理」です。

アガルートメディカルは、オンライン学習の機動性と、対面指導以上のサポート密度を融合させました。

受験生の不安を徹底的に取り除くため、難関医大生コーチが、あなたの隣にいるかのように学習進捗を管理します。

志望大学別の入試対策についても、コーチが適切な教材や勉強法を提案します。

さらに、最強講師陣による講義で新課程の全範囲を網羅しつつ、無駄を削ぎ落とした圧倒的に合理的なカリキュラムを提供します。

「最高品質の講義」×「緻密な学習管理」×「継続しやすい受講環境」によって、あなたの努力を確実な結果へとつなげます。

こんな方にオススメ

「何から手をつけるべきか」という教材選びや計画の悩みから解放されたい方

集団講義や固定スケジュールに合わせるのが難しく、自分のペースを優先したい方

一人きりの自習では集中力が続かず、誰かに進捗を見守り、評価してほしい方

移動時間をカットし、心身の余裕を持って質の高い自習時間を確保したい方

■合格者の声はこちら

https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/voice/

1.アガルートの「映像授業」とオンライン学習システム

迷いを自信に変える、あなた専用の「合格ロードマップ」

アガルートメディカルではまず、しっかりと学力診断・ヒアリングを行い、一人一人に対して個別のレベルに合わせた目標設定を行います。医学部受験で大切なのは、難しい問題を１問解けることではなく、皆が解ける問題を「絶対に」落とさないことです。重要なトピックを網羅した基礎講義で、盤石の基礎力を身につけます。身につけた知識を使い、条件反射で問題が解けるようになることが必要です。

本校では医学部の過去問を体系別にセレクトしたオリジナル過去問教材を使い、実践力を高めます。受験校に合わせて、国公立の共通テスト対策、二次試験の小論文・面接対策を行います。

また、必要に応じて市販の教材も使用します。日々の学習を見ているコーチが、受講生の学力、志望校の出題傾向などに合わせて最も効果的な教材を提案して、一緒に取り組んでいきます。

医学部入試専用のオリジナル教材

医学部の試験傾向、受験生の躓きやすい点を踏まえ、プロ講師が作成したオリジナル教材である「基礎講義」及び「過去問解説講座」、プロ講師又はコーチが指定した市販の教材を使用します。「基礎講義」は医学部入試を目指す全ての方に必要なコア知識を、短時間で、網羅的に学ぶことができます。

その後は、学力や志望校に応じて最適な教材をコーチと並行して進めていくことで、志望校合格に向かって最短距離で学習を進めていくことができます。

また、面接、小論文対策（添削付き）に加え、国公立大を目指す方、および私立大の共通テスト利用入試をご検討の方には、共通テスト対策もご用意しておりますので、合格に必要な全ての準備をすることができます。

2.アガルートの「コーチング」メソッド

『何を、いつ、どうやるか』をプロが最適化。合格のための徹底進捗管理

アガルートメディカルのコーチングでは、「なぜ学力が伸びないのか」という根本的な課題に向き合います。成績が停滞する原因は、多くの場合「学習量」の不足か「学習の質」にあります。

「量」の確保 毎日の学習進捗をコーチに報告する仕組みにより、モチベーションを維持。日々の継続が習慣化され、圧倒的な学習量を積み上げることができます。

「質」の追求 現役医学部生や専門スタッフが、あなたの理解度を客観的にチェック。正しい勉強法へと導くことで、努力を確実に結果へと繋げます。

日々の疑問をその場で解消し、自学自習の質を飛躍的に高めていきます。

あなたの学習を熟知したコーチが最適な教材を提案し、合格まで徹底的に並走します。

あなただけの医学・医療系学部入試専用スケジュール

個人の学力、進捗は千差万別ですし、大学によって入試問題の特徴も異なります。志望校や現在の学力に合わせて、あなたの学力を最も高めるための最適なスケジュールを設計します。再受験者や働きながら医学部合格を目指す社会人にも対応した設計が可能です。

毎週の直接指導で合格まで伴走

本科生コースでは、コーチによる直接指導が受けられます。個人の進捗や得意不得意に合わせて指導内容を柔軟に決定。学習進捗の確認や課題設定、モチベーション管理を行い、確実な計画遂行をサポートします。 指導回数は週1回・週2回・週5回から選択でき、30分間のマンツーマン指導で不明点をピンポイントで確実に潰していきます。

指導日はご都合に合わせて設定可能です。毎週の定期実施はもちろん、入試直前の過密日程を突破するために集中して実施するなど、戦況に合わせた柔軟な活用が、あなたを最短ルートの合格へと導きます 。

3.フォロー制度

コーチに直接聞ける「オンライン質問サービスKIKERUKUN」

疑問に思ったことは、「オンライン質問サービスKIKERUKUN」で、すぐに質問することができます。ご質問に対する回答は、コーチにより、原則として３日以内にいたします。

定期面談について

医学部合格という過酷な長期戦には、戦略的な進路指導だけでなく、 試験本番で動じない「精神力」、日々の学習を完遂する「やり抜く力」、自分の状況を客観視する「気づく力」。 これら非認知能力こそが、合否を分ける鍵となります。

当サービスでは、最新の診断ツール「Edv Path」を導入。 あなたの強みや課題を数値化し、コーチと共に言語化。 定期面談では志望校選定などの進路指導に加え、診断結果に基づいた「意識の変え方」まで徹底指導することで、挫折することなく合格まで導きます。

学習初期にご利用可能な学習サポーター制度

医学部入試本科生コース、ライトコースをご受講の方は、学習の進め方などをご相談いただける学習サポーター制度が付属します。

学習初期に疑問に思う方が多い「どのように学習を進めるべきか」「どの科目から進めるべきか」など志望校をお聞きした上でアドバイスいたします。

不安を解消し学習を進めていただけるサポート制度になりますのでぜひご利用ください。

※全1回30分となります。

4.継続を支える最適な学習環境

インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、パソコン・タブレット・スマートフォン等で、マイページから講義を受講することができます。画面にはテキストが同時表示されるので、テキストを持ち歩く必要がありません。

また、9段階の倍速再生・進捗率等の便利機能があるため、学習環境に合わせた柔軟な受講が可能です。

さらに、オンライン上でテキストが見られるデジタルブック機能を搭載！閲覧はもちろん、書き込みやふせん機能も付属しているため、デジタルにて学習が完結します。

便利な機能満載のデジタルブックライブラリー

カリキュラムに含まれる何冊ものテキストは、デジタルブックライブラリーとしても収蔵され、お申込みのその日からご利用いただけます。ライブラリーは、PC・スマホ等からいつでもどこでも見ることができ、また受講画面からすぐに閲覧画面にアクセスすることができますので、講義動画を見ながら気になった箇所をすぐに確認することができます。

合格特典でモチベーションアップ

2027年入学目標 医学部入試コース（国公立大学・私立大学入試）をお申込みいただいた方が2027年の医学部入試に合格された場合、合格特典（全額返金）がございます。

合格特典でモチベーションを維持しつつ、最良の結果を掴みとってください！

※特典利用の条件等がございます。

合格特典・割引制度

合格特典の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/tokuten/

割引制度の詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/waribiki/

■ カリキュラムの詳細はこちら

https://www.agaroot.jp/agaroot-medical/course/

アガルートは今後も、「教育」を通じて、数多くのイノベーションを下支えする、社会的なインフラとなることを目指しています。

