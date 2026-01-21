結婚だけが幸せじゃない？現代日本人が感じる“本当の幸福”とは

株式会社フォーイット

アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」< https://www.afi-b.com/ >の開発運用をおこなう株式会社フォーイットは、全国の20代~60代までの男女2,000人を対象に結婚観に関するアンケートを実施し、年代別等の特徴についてまとめました。

本プレスリリースの転載ではなく、記事内容/グラフ/データなどを引用される際は、必ず下記リンクを出典元としてご記載いただくよう何卒ご協力お願い申し上げます。

https://www.afi-b.com/beginner/archives/tsushin/15493/(https://www.afi-b.com/beginner/archives/tsushin/15493/)

（nofollow属性不可）

【調査の背景】

少子化や未婚率の上昇、価値観の多様化が進む中で、「結婚＝幸せ」という従来の固定観念は揺らぎつつあります。一方で、趣味や仕事、自由な時間、経済的安定など、結婚以外にも幸福を感じる要素は広がっています。そこで今回は、20代～60代の男女を対象に、「結婚以外で『幸せ』を感じる要素として、あなたが最も重視するものは何ですか？」というアンケートを実施しました。

【調査概要】

対象者：20歳~69歳の男女

サンプル数：2,000人

居住地：全国

調査方法：ネットリサーチ

アンケート実施日：2025年11月18日

【質問：結婚以外で『幸せ』を感じる要素として、あなたが最も重視するものは何ですか？】

質問に対しての回答選択肢は以下

1．趣味や自己実現の追求

2．仕事やキャリアへの情熱

3．ペットや友人との生活

4．自分一人の時間や自由

5．ボランティア等の社会貢献

6．「推し」の応援や活動

7．資産形成や経済的な安定

8．その他

現代人が幸せを感じる要素は？1位は「趣味」でも「お金」でもなく「自分一人の時間」

全体では、「自分一人の時間や自由」が30.6％と最も高く、結婚以外の幸福として他者に縛られない時間を重視する人が多くなりました。次いで「趣味や自己実現の追求」が27.9％となっており、自分の関心や価値観に沿った生き方そのものが幸福感につながっていることが伺えます。一方で、「資産形成や経済的な安定」は18.2％と一定の割合を占めており、将来への安心感も依然として重要な要素であることが示されています。また、「ボランティア等の社会貢献」は1.6％と低く、社会的意義よりも個人の満足感を優先する傾向が全体として強い結果となりました。

若年層は「安定」を、シニア層は「自由」を求める？世代で異なる幸福の優先度

年代別に見ると、20代では、「資産形成や経済的な安定」が20.5％と比較的高く、「自分一人の時間や自由」は23.0％、「趣味や自己実現の追求」が22.8％となっており、将来への不安を抱えつつも、現在の充実を重視している方が多いのかもしれません。また、「推しの応援や活動」が12.3％と他年代より高く、感情的な充足や共感体験が幸福に直結していることが伺えます。40代では「自分一人の時間や自由」が37.8％と最も高く、全世代の中でも突出しています。年齢的に仕事や家庭の責任が重なる時期であるため、自由な時間を望む方が特に多い可能性が推察されます。

男性は「自己実現」を、女性は「自分一人の時間や自由」を重視

男女別に見ると、男性は「趣味や自己実現の追求」が33.3％と最も高く、次いで「自分一人の時間や自由」が27.1％となっています。男性にとっては自分の能力や関心を発揮できる領域を持つことが、大きな幸福要因となっていることが推察されます。また、「資産形成や経済的な安定」も18.6％と高く、経済的達成と幸福感が結びつきやすい傾向があるのかもしれません。一方、女性は「自分一人の時間や自由」が34.0％と最も高く、男性を上回る結果となりました。次いで「趣味や自己実現の追求」が22.5％、「資産形成や経済的な安定」が17.7％と続いており、現実的な安定も重視されつつ、「ペットや友人との生活」も10.1％と男性（5.5%）に比べて高い傾向が伺えました。

“鶏”か“卵”か？富裕層ほど「資産形成」に幸せを感じる、興味深い相関関係

世帯年収別に見ると、世帯年収500万円未満の層では、「自分一人の時間や自由」が34.6％と最も高く、また「趣味や自己実現の追求」が27.0％となっています。経済的制約がある中でも、比較的コストのかからない幸せを重視する傾向が表れているのかもしれません。また「資産形成や経済的安定」は16.7％にとどまり、優先度がやや低い結果となりました。一方で、世帯年収1,000万円以上の層では、「資産形成や経済的安定」や「仕事やキャリアへの情熱」と回答した方がそれ以外の層よりも多く、経済的余裕があるほど、将来への投資や自己成長を幸福の要素として捉えていることが伺えました。

現代における「幸せ」とは結婚に限定されず、個人の価値観や生活環境に応じて多様化が進んでいます。他者との関係性だけでなく、自分自身の満足感や主体的に選択できる生き方が重視され、結婚を前提としない多様な幸福のかたちが社会に浸透しつつあるようです。もちろん、今も結婚が人生における大きなライフイベントであることは間違いありませんが、近い将来では結婚の価値観もさらに変化していくのではないでしょうか。

「afb」について＜https://www.afi-b.com/(https://www.afi-b.com/)＞

株式会社フォーイットが運営する、パフォーマンスマーケティングサービス。

高収入パートナー様からの満足度率13年連続1位※の評価をいただいているアフィリエイトプラットフォームです。（※アフィリエイトマーケティング協会調べ）

約20年の圧倒的な運営実績、累計プロモーション数約17,000件、累計パートナー数約118万サイトを誇る巨大メディアネットワークとデータを活用し、広告効果を最大化するデータドリブンなマーケティング活動を支援しています。

広告業界のクリーン化に向け、社員教育はもちろん、パートナー様・広告主様向けに法令に関わる情報発信やサービスを提供しております。

afbへの新規会員登録はこちら

新規アフィリエイトパートナー様登録：https://www.afi-b.com/general/partner/terms

SNSアカウントでのパートナー様登録：https://www.afi-b.com/web/influencer-lp/

新規広告主様登録：https://www.afi-b.com/general/client/request/

今後も「afb」は、アフィリエイトに関する最新情報をより多くの方々へお届けするとともに、インターネット広告市場の成長に貢献してまいります。

本プレスリリースの転載ではなく、記事内容/グラフ/データなどを引用される際は、必ず下記リンクを出典元としてご記載いただくよう何卒ご協力お願い申し上げます。

https://www.afi-b.com/beginner/archives/tsushin/15493/(https://www.afi-b.com/beginner/archives/tsushin/15493/)

（nofollow属性不可）

会社概要

会社名 ：株式会社フォーイット

所在地 ：東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー9階

資本金 ：10百万円 (2025年4月末日時点)

事業内容 ：アフィリエイトプラットフォーム事業、グローバルマーケティング事業、インフルエンサープラットフォーム事業、アプリプロモーション・開発事業、メディア事業、CRM事業

URL ：https://www.for-it.co.jp

＜本件に関するお問い合わせ＞

TEL：03-5728-5865 ｜ Email：afb_partnersupport@for-it.co.jp ｜ 担当：【afb】パートナーサポート運営事務局

TEL：03-5728-5865 ｜ Email：press@for-it.co.jp ｜ 担当：広報室