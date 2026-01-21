SHOTEN マウントアダプター LM-NZ M II（ライカMマウントレンズ → ニコンZマウント変換）ヘリコイド 付き 発売
株式会社焦点工房は、自社ブランド SHOTEN のヘリコイド付きマウントアダプター「LM-NZ M II」を2026年1月21日 (水)に販売開始いたします。
メーカー希望小売価格：\ 36,000（税込）
SHOTEN（ショウテン）LM-NZ M II は、ライカMマウントレンズをニコンZマウントのカメラで使用するためのヘリコイド付きマウント変換アダプターです。
[ ブラック ]
[ シルバー ]
※使用イメージにおいて、マウントアダプター以外は商品に含まれません。
最短撮影距離を短縮
最短撮影距離を大幅に短縮する「繰り出し量9mm」のヘリコイドを装備。Ｍマウントレンズの比較的長い最短撮影距離を気にすることなく「寄り」の撮影が可能です。高精度なヘリコイドは、ガタつきが少なく滑らかに動作し、スムーズな操作感を提供します。
フォーカスレバー
繰り出し操作を快適にするフォーカスレバーを搭載。さらに、ヘリコイドの無限遠位置でクリック感を設けることで、持ち運び時や操作中の意図しないヘリコイドの繰り出しを防止します。
ローレット加工
操作向上のため、マウントアダプター本体の一部表面には平目模様のローレット加工が施されています。指の掛かりが良くなることで、アダプターの取り付けや取り外し、ヘリコイドの微調整が快適に行えます。
耐久性と精度に優れた真鍮製
マウント面に高耐久性・高剛性素材の真鍮パーツを使用し、高い精度での取り付けを実現しています。アダプター内部には艶消し塗装を施し、内面反射を大幅に抑制します。
前モデルからの変更点
- 繰り出し量が 8mm から 9mm に増加
- ヘリコイドの精度が向上し滑らかな動作を実現
- フォーカスレバー付き
- 無限遠クリック機構付き
仕様
- 対応レンズマウント：ライカM
- 対応カメラマウント：ニコンZ
- 機能：ヘリコイド付き
- 繰り出し量：約9mm
- カラー：ブラック / シルバー
- 質量：約110g
ご購入はこちら :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002400
▼ その他商品ページ
[ Amazon JP ]
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHN5Q63K?th=1
[ 楽天 ]
https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-stkb/lm-nz-m-ii/
[ ヤフーショッピング ]
https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=LM-NZ+M+II#CentSrchFilter1
About SHOTEN
SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)
焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)
