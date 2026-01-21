子どもたちの「体験格差」をなくしたい。キスケ KIT PLAYの卒園児無料招待を今年も実施【愛媛県・キスケ株式会社】

キスケ株式会社

キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：山路 義則）は、屋内型キッズパーク「KIT PLAY」にて、松山市内の幼稚園・保育園の年長クラスを対象とした「卒園児無料招待」を2026年2月2日（月）～3月17日（火）に実施いたします。

本取り組みは、子どもたちの「体験格差」を少しでも減らし、卒園を迎える子どもたちがクラスのみんなで思いきり体を動かし、笑顔の思い出をつくれる時間を届けたいという思いから、2020年より継続している地域向けプロジェクトです。屋内施設のため天候に左右されにくく、園外活動としても活用しやすい卒園シーズンの思い出づくりの場として、毎年多くの園にご参加いただいています。

今年は募集開始後、すでに35園からお申し込みがあり、参加予定は合計1,008人に広がっています（速報）。キスケBOX25周年という節目の年に、地域への感謝をかたちにする記念事業として、子どもたちの笑顔につながる機会をさらに広げてまいります。

■遊びの力で、成長とつながりを支える

本プロジェクトは、キスケが掲げるMISSION「遊びを通じて喜びを創り続ける。」を、地域の子どもたちに向けてかたちにする取り組みです。私たちは、遊びを単なる娯楽ではなく、心と体の成長を支え、人と人をつなぐ体験価値そのものだと捉えています。だからこそ、家庭環境や機会の差によって体験が左右されないよう、地域の幼稚園・保育園と連携し、子どもたちが安心して“本気で遊べる場”を継続して提供してまいります。

■応募増に応え、1日4施設・最大70名へ受入拡大

松山市内の幼稚園・保育園単位で事前予約を受け付け、午前10:00～12:00、午後13:00～15:00の2部制で実施します。応募が多く寄せられたことを受け、1日あたりの受入施設数を4施設まで拡大し、各枠の受入人数も最大70名まで増やしました。子どもたちが安全に、のびのびと遊べるよう、受入体制を整えています。

KIT PLAYは、登る・跳ぶ・投げる・くぐるなど、体を使った多様な動きが自然に生まれる屋内型キッズパークです。天候に左右されにくいことに加え、施設スタッフが遊び方の案内や安全面のサポートを行うため、園外活動としても取り入れやすい運営体制となっています。また、大型バスでの来場にも対応できる駐車環境を備えており、団体利用時の導線面でも安心してご利用いただけます。

卒園シーズンの大切な行事として、園の先生方・保護者の皆さまと連携しながら、子どもたちにとって思い出に残る時間を提供してまいります。

■卒園児無料招待プロジェクト概要

名称：キスケ KIT PLAY 卒園児無料招待

対象：松山市内の幼稚園・保育園の年長クラス（5才以上）

期間：2026年2月2日（月）～3月17日（火）

時間：午前の部 10:00～12:00／午後の部 13:00～15:00

受入：1日あたり最大4施設／各枠最大70名（事前予約制・先着順）

費用：無料（フリードリンクコーナー利用可）

備考：送迎はありません。大型バスでの来場にも対応した駐車環境を整えています。

申込方法

園単位での事前予約制です。枠に限りがあるため、先着順で受け付けます。

受付期間：2025年12月20日～2026年2月28日

※枠が埋まり次第、受付を終了いたします。

施設紹介 KIT PLAY

▼2025年5月 登場 『KIT 砦』について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000279.000110610.html

キスケ株式会社が運営する四国最大級の総合エンターテイメント施設「キスケ KIT」は、1970年にオープンし、長らく地域の皆さまにご利用いただいていた「キスケ ボウル」を、2018年にフルリニューアルした施設です。

ボウリング・カラオケ・ビリヤード・トランポリン・ダーツなどの充実した設備と、アーケードゲーム、ボルダリング・ボールプール・ネット遊具などの施設、お子様も存分に楽しめるキッズパークKIT PLAYなどを備え、新しい「楽しいコト」をキットのように自由に組み合わせて遊ぶことができます。

住所：愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX３階

URL：https://kisuke.com/kit-play/

電話：089-998-3000

運営会社 ： キスケ株式会社

2026年に開業25周年。― HISTORYを力に、次の10年へ ―

キスケ株式会社は、1952年創業以来、“遊び”を通じて地域の日常に楽しさを届け続けてきました。2001年には、温泉・ボウリング・カラオケ・麻雀・ゲームセンター・飲食を一体化した四国最大級の複合エンターテイメント施設「キスケBOX」を開業。「ここに来れば、一日中楽しめる場所」を目指して進化を重ね、現在は年間約160万人が来場する地域の拠点として親しまれています。2026年に開業25周年を迎えます。

詳細▶https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000331.000110610.html

本 社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

URL ： https://www.kisuke.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

店舗名：キスケ KIT(キット)

担当 ：土居 成光

電話 ：089-998-3000

メーアドレス：m-doi@kiuske.com

取材について

当日は、園児の来場風景や施設内での遊びの様子など、写真・映像で子どもたちの笑顔が伝わる取材が可能です。取材をご希望の報道関係者の方は、事前に下記窓口までご連絡ください。

※園児の安全確保およびプライバシー保護の観点から、撮影範囲や取材方法については当社よりご案内いたします。