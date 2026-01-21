事業成長が続かない理由を「人」ではなく「仕事の設計」から読み解くレポートを公開（組織行動科学(R)）

リクエスト株式会社

組織行動科学(R)を提供するリクエスト株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：甲畑智康）が運営する人的資本開発プランニング(R)センターは、33.8万人・980社の行動データ分析をもとに、「33.8万人・980社の分析が示す 事業成長が続かない理由」を公開しました。

多くの企業では、働き方改革を背景に、

- 業務の効率化- 標準化- 役割分担

が進み、仕事は滞りなく回っている。大きな問題が起きているわけではなく、数字上の成果も一定水準を保っている。にもかかわらず、「次につながっている感覚が薄れている」と感じる場面が増えているのはなぜなのか？

本レポートは、この違和感を人材育成の不足や現場の主体性の問題として扱うのではなく、仕事の中で判断と振り返りがどこに置かれるようになったのかという視点から読み解いています。

■ 本レポートの主な示唆

人的資本開発プランニング(R)センターの分析では、次のような共通構造が、業種・規模・事業フェーズを超えて観測されています。

- 働き方改革への対応として、効率化・標準化・役割分担が進んだ- その結果、判断や振り返りは「なくなった」のではなく、仕事の前面に現れにくい位置へと移動した- 判断は行われていても、その結果が次の選択に接続されにくくなり、事業を更新するための経験として蓄積されにくくなっている

この構造は、特定の制度やマネジメント手法の是非によるものではありません。合理性を重ねながら仕事を成立させてきた結果として、多くの組織に共通して現れてきた変化です。

■ 違和感が先に現れた立場とは

本レポートでは、こうした変化にいち早く違和感を覚えていた立場として、

- 現場と経営の間で調整を行う立場- 例外的な判断を担う立場- 成果と育成の両方を引き受ける立場

に注目しています。これらの立場では、仕事の中で判断と結果が結びつく位置に触れ続けていたため、

「仕事は進んでいるが、この経験は次につながっているのだろうか」という感覚が、構造的な反応として先に現れていました。

■ 人を変えるのではなく、学びが生まれる位置を見直す

本レポートは、正解や成功事例、具体的な施策を提示するものではありません。示しているのは、学びは意識や意欲によって起こるものではなく、仕事の流れの中にどう位置づけられているかによって自然に生まれるという視点です。

- 判断がどこで行われ、- その結果がどこで扱われ、- 次の仕事のどの場面に接続されているのか。

その「位置」を捉え直すことが、事業を次につなげていく出発点になる。本レポートは、そのための構造整理としてまとめられています。

■ レポート概要

タイトル：33.8万人・980社の分析が示す 事業成長が続かない理由

― 合理性の積み重ねの中で、私たちの仕事はどのように変化してきたのか ―

■ 人的資本開発プランニング(R)センターについて

- 働き方改革以降の仕事設計の変化- 判断と振り返りの位置が移動した構造- 違和感が先に現れた立場の分析- 学びが再び生まれる位置を捉え直す視点整理https://prtimes.jp/a/?f=d68315-161-f383fd92a903aa9902a7012c48fc8ea5.pdf

人的資本開発プランニング(R)センターは、33.8万人に及ぶ行動データ分析を基盤に、「人の成長」や「育成」を個人の問題に還元せず、仕事・役割・判断構造の設計から捉え直す研究と実践を行っています。

