富山市公式「TOYAMAみらい市民パスポート」をHEXAで提供開始！「富山市が好き」を、関係人口の拡大につなげる新しい仕組み

日本最大級のNFTマーケットプレイス「HEXA（ヘキサ）」を運営するメディアエクイティ株式会社は、東武トップツアーズ株式会社と連携し、富山市の関係人口創出事業「TOYAMAみらい市民パスポート」の募集を、本日よりHEXA上で開始しました。

「TOYAMAみらい市民パスポート」は、県外に居住しながらも「富山市が好き」「これからも富山と関わり続けたい」という想いを持つ人を対象に発行される、NFT技術を活用したデジタル登録証です。本事業の目的は、こうした“地域のファン”を一過性の存在で終わらせず、継続的に地域と関わる関係人口を増やしていくことにあります。

■ 背景：多くの自治体が抱える「関係人口をどう増やし、どう続けるか」

少子高齢化や人口減少が進む中、全国の自治体では、定住人口の増加だけに頼らない地域づくりが求められています。一方で、観光施策による交流人口は増えても、関係が一度きりで終わってしまうケースも少なくありません。こうした課題に対し、「地域の外に住みながらも、情報を受け取り、意見を伝え、イベントに参加し、地域を応援し続ける人＝関係人口」をいかに増やし、長期的な関係に育てていくかが重要なテーマとなっています。

「TOYAMAみらい市民パスポート」は、この関係人口を仕組みとして増やし、継続的な関係へとつなげるための取組として設計されています。

■ NFTとHEXAだから実現できる「関係が続く仕組み」

本パスポートの中核となるのが、HEXA上で提供されるNFT保有者限定の双方向コミュニティです。パスポートを取得した方は、

・富山市からの公式情報（移住・Uターン、就職、ふるさと納税、イベント案内など）を継続的に受け取る

・アンケートや意見募集を通じて地域づくりに参加する

・同じく富山市に関心を持つ人同士で交流する

といった形で、地域と、そして関係人口同士が双方向につながる場に参加することができます。NFTを保有していることがコミュニティ参加の条件となるため、不特定多数ではなく、「地域と関わり続けたい意思を持つ人」だけが集まる質の高いコミュニティが形成されやすい点も大きな特徴です。

この仕組みにより、「取得して終わり」「配って終わり」ではなく、参加し続けることで関係が深まり、結果として関係人口が増えていく流れを生み出します。

■ 情報提供と特典を組み合わせ、関係人口を育てる

パスポート取得者には、コミュニティを通じて以下のような情報や特典が提供されます。

・移住・Uターン、就職、ふるさと納税などの情報提供

・首都圏等で開催される富山市関連イベントの案内

・富山市ガラス美術館の入館料無料

・コワーキングスペース「スケッチラボ」の利用特典

・市内ホテル宿泊券や体験チケットなどが当たる企画への参加

情報提供と体験・特典を組み合わせることで、「関心を持つ → 参加する → さらに関心が深まる」という好循環を生み出し、関係人口の拡大につなげていきます。

■「TOYAMAみらい市民パスポート」概要

発行枚数：1,000枚（申込多数の場合は抽選）

募集期間：2026年1月20日（火）8:00 ～ 2月15日（日）23:59

取得費用：無料（譲渡・転売不可）

対象者：県外居住者で富山市が好きな方

※2026年4月までに県外転出予定の市内居住者も取得可能

デザイン：富山県出身のマンガ家、イラストレーター山口さぷり氏（ @sapuriba ）によるデザインです。

■「TOYAMAみらい市民パスポート」保有特典

・富山市ガラス美術館の入館料無料（常設展及び企画展）

・富山駅前のコワーキングスペース「スケッチラボ」の２時間利用無料（ドリンク付き）

・抽選で豪華プレゼントがもらえるアンケートへの参加

（プレゼントの例）

- ＡＮＡクラウンプラザホテル富山宿泊券

- 富山ガラス工房のガラス制作体験チケット

- トヤマカード（カタログギフト）(5,000円相当)

- すし券(5,000円分)

・オンラインコミュニティへの参加

■TOYAMAみらい市民パスポート申し込みページ

https://nft.hexanft.com/application/toyamacity

■1万円分のAmazonギフト券プレゼントキャンペーン

本事業の周知拡大のため、同時にXにおいてコメント付きリポストでAmazonギフト券1万円分が当たるキャンペーンも実施中。

応募期限：2026年2月15日（日）23:59

応募： 下記のポストから応募

https://x.com/HEXANFT/status/2013520873622491373

