九州経済産業局主催「インクルーシブデザインで広がる新たな市場と企業価値」でPLAYWORKS 代表 タキザワケイタが基調講演

インクルーシブデザイン・コンサルティングファーム PLAYWORKS株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役：タキザワケイタ）は、九州経済産業局、九州知的財産活用推進協議会、九州SDGs経営推進フォーラムが主催するシンポジウム・展示交流会 「インクルーシブデザインで広がる新たな市場と企業価値」（2026年2月10日、福岡市）において、代表取締役 タキザワケイタが基調講演に登壇することをお知らせします。

本イベントは障害者・高齢者・外国人など、これまでメインターゲットとされにくかったユーザーとの共創を通じて、新たな価値を創出する「インクルーシブデザイン」を、成長戦略・企業価値向上の観点から捉え直すことを目的として開催されます。基調講演・パネルディスカッションに加え、インクルーシブデザイン実践企業の商品に実際に触れられる展示会、登壇者に相談できる機会も設けられます。

なお、当社代表 タキザワは、2024年に経済産業省 九州経済産業局が開催した「インクルーシブデザインでつながる未来：共創から生まれる新たな価値」に登壇しており、本件は継続的な取り組みとなります。

基調講演「企業価値を高めるインクルーシブデザイン」

基調講演では、PLAYWORKS株式会社 代表取締役 タキザワケイタが、インクルーシブデザインを企業の事業成長や新市場創出、組織の価値向上につなげる視点と、実践に向けた要点を紹介します。

講演で扱う主なポイント

- インクルーシブデザインの概要- 国内企業の取組事例- 具体的な取り組み方法やポイント- 企業にとっての取り組みメリットや効果タキザワケイタ（PLAYWORKS株式会社 代表取締役 インクルーシブデザイナー）

大学を卒業後、設計事務所、企画会社、広告代理店を経て、障害者など多様なリードユーザーとの共創からイノベーションを創出する、インクルーシブデザイン・コンサルティングファーム PLAYWORKS株式会社 を設立。2024年、経済産業省 九州経済産業局が開催した「インクルーシブデザインでつながる未来：共創から生まれる新たな価値」に登壇。九州大学 非常勤講師・筑波大学 非常勤講師・青山学院大学 ワークショップデザイナー育成プログラム 講師

展示・交流会

展示・交流会では、インクルーシブデザインを実践する企業の商品に、実際に見て触れて感じる機会が提供されます。PLAYWORKS株式会社の展示ブースでは、「ココテープ」「ロービジョン体験キット」「指差しコミュニケーションパンフレット」を展示予定です。

また、シンポジウム登壇者に相談できるブースも設置され、導入検討中の企業・自治体・支援機関に向けた具体的な相談機会を提供します。

視覚障害者歩行テープ「ココテープ」

視覚に障害がある方の歩行をガイドする、幅48mmの塩化ビニル製の屋内専用テープ。

https://coco-tape.jp/



ロービジョン体験キット

ロービジョンの多様な見え方を疑似体験するメガネで、見えない世界を歩くためのキット。

https://playworks-inclusivedesign.com/low-vision-experience-kit/

指差しコミュニケーションパンフレット

聴覚障害者や外国人の方など、声でのコミュニケーションが難しい方との会話をサポートするツール。

https://playworks-inclusivedesign.com/communication-pamphlet/

イベント概要

インクルーシブデザインで広がる新たな市場と企業価値

日時：2026年2月10日（火）14:00～16:50（開場13:30）

会場：福岡県福岡市中央区天神1丁目4番地2号 エルガーラホール7階

形式：現地開催（オンライン配信なし）

参加費：無料

対象：企業、事業者、支援機関、自治体、教育機関、大学 等

プログラム

14:00-15:40 シンポジウム

・基調講演「企業価値を高めるインクルーシブデザイン」

・パネルディスカッション「実践現場発！インクルーシブデザインの本音トーク」

15:50-16:50 展示・交流会

・商品展示ブース

・事例展示ブース

・相談ブース

参加申込URL

https://questant.jp/q/inclusivedesign

申込締切：2月6日

PLAYWORKS株式会社

障害者など多様なリードユーザーとの共創からイノベーションを創出する、インクルーシブデザイン・コンサルティングファームです。インクルーシブデザイン、サービスデザイン、ワークショップの豊富な経験やノウハウ、リードユーザーコミュニティを活用し、新規事業・サービス・製品開発・人材育成・組織開発を伴走支援しています。また、「アクセシビリティ」や「合理的配慮」に関するコンサルティング、ワークショップ研修の経験も豊富です。

https://playworks-inclusivedesign.com/