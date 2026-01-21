スタイリッシュな木製脚と傷・汚れ・熱に強いセラミック天板を組み合わせた、都会的な印象のスクエアダイニングテーブル『CERANO（セラーノ）』を販売開始。

株式会社エムールCERANO セラーノ

「寝る・座る・たたむ」に専門性をもつ健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年1月19日よりセラミック天板のスクエアダイニングテーブル『CERANO（以下、セラーノ）』の販売を開始しました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/xs-tacrn

高級感のあるセラミック天板

異素材の組み合わせで実用性と温もりを両立したダイニングテーブル高機能で上質なセラミック

セラーノは、上質な石目調デザインを再現したセラミック天板を採用。マットな質感で指紋や汚れが目立ちにくく頑強なため、見た目だけでなく機能性の観点でも人気の素材です。

高い耐久性とメンテナンス性

実用性の高いセラミック天板滑らかでサラサラとした天板は、お手入れが簡単。

耐久性とメンテナンスのしやすさから、料理を楽しみたい方はもちろん、ダイニングでお仕事やお子様の勉強を考えているご家庭でもオススメです。

デザイン性 × 実用性のバランス

モダン・ミニマル・ホテルライクな空間に。

シャープなデザインはそのままに、見た目と安全性のバランスを両立。家族みんなが心地よく使えるダイニングに仕上がっています。

シャープでモダンな木製脚デザイン

脚は木製です

シンプルながら程よいデザイン性を備えた木製脚が、ダイニング空間をスマートに引き締めます。

接合部にあしらったアンティーク調の円柱型金属パーツがさりげないアクセントとなり、全体に上質感をプラスします。

ダイニング5点セットもご用意

ダイニングテーブル×１台 ダイニングチェア×4脚

手軽にダイニング空間のコーディングを楽しめる5点セットもご用意しました。セラーノと相性の良いダイニングチェアを4脚

セラーノ5点セットの内訳

セラーノ5点セット :https://emoor.jp/products/xs-tacrnset

セットに含まれるダイニングチェア

包みこまれるような座り心地

緩やかな背もたれのカーブが背中にフィット。リラックスできる優しい座り心地を提供します。

クッション性のある肘掛けが、リラックスした姿勢をサポート。

高品質ファブレザー

高級感のある張地

革の風合いを感じられ、手入れが簡単なファブレザーの張地を採用。高級感と温もりを感じる見た目が、日常を彩ります。

シンプルでありながら存在感のあるインテリアを求める方

健康家具ブランドEMOOR(エムール)について

CERANO セラーノ ダイニングテーブル/ダイニング5点セット[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/196_1_b8bd7c5988b1272c4f2a452cfa4d5508.jpg?v=202601210951 ]健康な「寝る・座る・たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

