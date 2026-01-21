【飲食店経営者が開発】NFC×AIで店舗DXを劇的に変える「モバイルオーダー & AI POSシステム」誕生。スマホをかざすだけの極めて快適な注文体験と、対話型AIによる経営分析を1アプリで。

シンクレス合同会社

シンクレス合同会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：木下 彬）は、2026年3月の正式リリースに先駆け、飲食店経営のあらゆる課題を1つのアプリで解決する「Synclessモバイルオーダー＆モニターシステム + AI POS」と付随サービスの「AI POS」および「高機能予約台帳」を公開します。

また、本日1月21日（水）より池袋サンシャインシティにて開催される「居酒屋JAPAN2026」にて実機を初披露し、無償モニター店舗の募集を開始いたします。

1. QRコードの「不便」を解消。NFCタグによる「タッチdeオーダーシステム」

スマートフォンを軽くタッチさせるだけで、オーダー画面のリンクが出現するシステムです。

従来のモバイルオーダーのように、「QRスキャンのために、スマートフォンを開いて、アプリ画面からカメラを起動する」といった手間を無くし、注文までの障壁を劇的に軽減させます。

・クイックタッチオーダー機能： 生ビールやおすすめ商品など、特定のメニュー専用のタグにタッチするだけで、即座に注文画面へ遷移。注文率とリピート率を劇的に向上させます。

・タッチdeレシート機能： レジ前の専用タグにスマホをかざすだけで電子レシートを発行。紙の削減と、お客様のスマホへの即時保存を両立します。



・グルメサイト口コミ・Googleレビュー連携：飲食店のテーブルのみならず、お手洗い場や、喫煙所などに、お客様へレビューを依頼するシールやタグを設置し、スマートフォンでタッチするだけでレビュー投稿画面に遷移させることが可能です。

多彩な設定により、通常オーダー、クイックオーダー（特定商品）、スタッフコール、レシート発行などが可能。従来のQRコードも使用可能です。

2. 売り上げを効果的に上昇させる多彩なキャンペーン機能

飲み放題系メニューによる「取りこぼし損失」をキャッチ

従来、飲み放題に含まれなかった高単価商品（クラフトビール・ワイン等）を「飲み放題注文者限定の割引価格」で提供可能。客単価アップと顧客満足を両立することができる、飲食店経営者が開発者だからこそ実現できたユニークな機能です。

ステップアップキャンペーン

注文金額に応じたキャンペーンを自動発動可能。

顧客の購買意欲を促進して注文数UPを実現するSyncless独自のキャンペーンです。

3. 対話型AI分析ツールが搭載された最新AI POS

プログレスバーで視覚的に「あともう一品」という購買意欲を促進します。

高機能分析ツールに加え、店のPOSデータと直結した対話型AIが搭載。

チャット形式で、経営方針や売上分析についての質問を投げかけることが可能です。

みやすくわかりやすいBI分析ツールチャット形式で、必要な情報をピンポイントでグラフ生成を行うこともできる対話型AI

4.グルメサイトコントローラーが搭載された高機能予約台帳

大手グルメサイトの予約を一元管理し、双方向に新規予約・予約変更・予約キャンセルの情報が瞬時に同期できる予約台帳機能も搭載。

従来のサイトコントローラーのような複雑な初期設定は不要。シンクレスの独自ロジックにより、店舗の席名を登録するだけで、シンクレス予約台帳の予約内容が、グルメサイト側の台帳へそのままコピーされます。

複数のアプリやサービスを使い分ける必要がない、オールインワンアプリ

ドラッグドロップ周礼で使いやすい高機能台帳レイアウト管理では、会計・予約内容との連携もスムーズに。

本サービスの最大の強みは、これらすべてのサービスを1つのアプリに統合した他に類を見ない「オールインワンアプリ」であることです。予約台帳、モバイルオーダー、グルメサイトコントローラーを個別に契約する必要はなく、煩雑なシステム連携や、複数端末の使い分けに悩まされることもありません。

シンクレスひとつで、注文から会計、予約管理、AIによる経営分析まで、店舗運営のすべてが劇的にシンプルに完結します。

■ 展示会出展情報：

イベント： 居酒屋JAPAN2026（同時開催：焼肉ビジネスフェア）

日時： 2026年1月21日(水) ～ 1月22日(木) 10:00～17:00

会場： 池袋サンシャインシティ 文化会館3F





【シンクレス合同会社について】 2026年1月設立。飲食店経営者が代表を務める、現場発のITスタートアップです。「現場の不便を、最高の体験に変える」をミッションに、モバイルオーダー、AI POS、予約管理を1アプリに統合した次世代型ソリューション「シンクレス」を開発・運営。飲食業界のDXを劇的にシンプルにすることを目指しています。

代表者： 木下彬

設立： 2026年1月

事業内容： 飲食店向けDXアプリ「シンクレス」の開発・提供

URL： https://mobileorder.sync-less.com