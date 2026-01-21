株式会社システム計画研究所(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：門脇 均)は、1枚で学習できる画像AI「gLupe」の新しい提供方法として、タブレット版をリリースしました。撮影からAI画像検査までをタブレット1台で完結できることで、現場やオフィス、屋外など、場所を選ばずAI画像検査が可能になります。これにより、製造業の外観検査にとどまらず、検証、点検、教育、現場調査など幅広い用途での活用が期待されます。





1枚で学習できる画像AI「gLupe」タブレット版





■タブレット1台で撮影からAI検査まで完結

タブレット版gLupeは、タブレットに搭載されたカメラで対象物を撮影すると、あらかじめ設定された学習済みAIモデルと検査設定を使って、即時に解析結果を画面表示します。AIの学習や検査条件の設定もタブレット上で完結できるため、学習用のサーバー機や専門機器は不要。撮影・学習・検査・結果確認まで、すべての作業をタブレット1台で実現します。





タブレット1台で撮影から検査まで全て完結





■タブレット化で広がる活用シーン

タブレット化によって、gLupeは従来の外観検査にとどまらず、次のような新しい使い方を可能にします。

・大型や複雑形状の対象物も簡単に撮影

従来は撮影治具を作る必要があった難易度の高い対象物でも、タブレットを手持ちで自由に撮影可能。そんな自由度の高い画像でもAI検査できるのはgLupeならではの強みです。

・目視点検業務をデジタル化

紙のチェックシートとペンを持ち歩いて行っていた点検業務が、タブレット1台で完結。画像AIによるダブルチェック、画像を残すことで「見たつもり」を防止、さらにチェックシートのデータ化でエビデンス管理を実現します。

・AI活用のスモールスタートに最適

撮影してすぐに結果が出るので「画像AIで何ができるか」を試すのに最適。タブレット版gLupeなら、撮影・学習・検査が全て1台で完結。本格的な撮影機材を揃える前に、まずはタブレット1台で検証できます。









■1枚で学習できる画像AI「gLupe」

gLupeは、製造業の検査自動化に特化したAI画像検査製品です。





[主な特長]

1. 1枚の画像からでもAI学習ができる当社独自開発のDeep Learning エンジンを搭載

2. 技術的なノウハウがない方でも簡単に高性能AIが構築できる直感的な操作画面

3. 自動検査のためのシステム構築も簡単。カメラやPLCにすぐに繋げることが可能。





1枚の画像から学習できる簡単・高性能AI製品検査





160社の導入実績があり、様々な分野でご活用いただいています。製品Webページにて、具体的な導入事例も紹介しております。





[導入例]

自動車部品各種(照明部品、鋳造・ダイカスト製品、ベアリング、塗装)、溶接、重包装製品、半導体関連各種(ウェハ、完成製品)、樹脂製品、フィルム、衣料品、焼き菓子、食品パッケージ、メッキ製品・・・など









160社以上の導入実績





gLupe関連情報

・gLupe製品ページ ： https://glupe.jp/ja/

・gLupe導入事例・検出例： https://glupe.jp/ja/example.html









■会社概要

会社名 ： 株式会社システム計画研究所

代表取締役： 門脇 均

本社所在地： 東京都渋谷区桜丘町18-6 日本会館

事業内容 ： 医療情報、制御・宇宙、通信・ネットワーク、画像処理、

AIの諸分野を中心としたソフトウェア開発、システム開発、

システムインテグレーション、コンサルテーション、

技術開発および製品開発

URL ： https://www.isp.co.jp/





※記載されている会社名、製品名および名称は各社の登録商標または商標です。