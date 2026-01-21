濡れたままケースにしまった歯ブラシは細菌が繁殖しやすく、口内トラブルの原因になることもあります。PokepureはUV-Cライトによる自動除菌機能（60秒）を搭載し、99.9％の除菌率を実現しました。毎日手軽に、臭いがなく菌もない衛生的な歯ブラシでの歯磨きを可能にします。

開発背景／市場ニーズ

「宿泊施設で毎日この歯ブラシが破棄されると、一体どれほどの量になるのだろうか」

Pokepure開発のきっかけは、出張先のホテルで使い捨て歯ブラシを手にしたときの、この素朴な疑問でした。環境への配慮から、その後は携帯用歯ブラシを使用するようになりました。しかし、今度は密閉されたケースに濡れた歯ブラシを収納するたび、臭いが気になり「これは衛生的に大丈夫なのだろうか」という新たな不安が生まれました。「環境にやさしく、かつ衛生的な歯ブラシを使いたい」この想いをきっかけに、環境にも人にもやさしいPokepureをかたちにする開発が始まりました。

社会的ニーズ

「職場で歯を磨きたいけれど、持ち運びが面倒」「使った歯ブラシをケースにしまうのが衛生的に不安」--これらの声は少なくありません。実際に499名に行った市場アンケート調査では、「歯ブラシの除菌を気にしている」という回答が半数以上あるにもかかわらず、除菌を実践している人はわずか7.4％という結果が出ています。アンケート結果から、「衛生的で快適な歯磨き習慣」が日常生活における重要なニーズであることが明らかになりました。

製品の特長

1. 高性能UV-C除菌搭載

国の検査機関（SGS）による実証試験により、UV-C（紫外線除菌）を50㎜の距離から照射した場合、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに対して99.9％以上の除菌効果が確認されています。化学物質を使わず紫外線照射のみで、除菌および抗菌を実現しました。環境にもやさしい設計です。

2. 「使ったら入れるだけ」手間なく60秒自動除菌

使用後に専用ケースに歯ブラシを入れるだけで、自動的に60秒間UV照射がスタート。照射終了後は自動で電源オフ。常に衛生的な歯ブラシを使えます。

3. 携帯・収納に便利なスリム設計＋防水仕様

ポーチやバッグに入れやすいコンパクトサイズで、携帯しやすいのが特徴です。さらに、お風呂の中で歯ブラシを使えるほどの防水能力IPX7相当を採用しており、ケースが水に濡れても故障の心配はありません。

4. ブラシ毛・植毛構造にもこだわり

独自の植毛設計（異なる高さ・立体レイアウト）で、奥歯・歯間・歯周ポケットにもアプローチします。ナイロン毛に銀イオン(Ag)配合し、速乾・抗菌仕様です。薬剤不使用で安心してご使用いただけます。

5. 環境配慮・長寿命設計

通常の歯ブラシと比べ毛先の乱れが少なく、約2ヶ月使用可能です。ブラシの交換回数を減らし、廃棄物の抑制にも貢献します。

製品概要

製品名：Pokepure（ポケピュア）先行販売開始日：2026年1月23日 希望小売価格：4,800円(税込）※替えブラシ販売有販売チャネル：CAMPFIRE主な仕様：UV-C除菌(60秒自動)、IPX7防水、銀イオン配合植毛、2ヶ月使用目安

会社概要

社名：株式会社グリーン大森所在地：奈良県代表者：代表取締役 大森勝事業内容：輸入代理・小売業