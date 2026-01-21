評価項目別ランキングで全9項目中、「口座開設・特典」「取引手数料」「分析ツール」「提供情報」「システムの安定性」の5項目。業態別「FX専業」ともに、2年連続1位というご評価をいただきました。

JFX株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林芳彦https://www.jfx.co.jp/）は、株式会社oricon MEが実施する「2026年 オリコン顧客満足度®調査『FX』（以下、本調査）」において「総合第１位」を２年連続で受賞しましたのでお知らせいたします。当社は、本調査において、評価項目別ランキングでは全9項目中、「口座開設・特典」「取引手数料」「分析ツール」「提供情報」「システムの安定性」の5項目で2年連続1位のほか、業態別「FX専業」でも2年連続1位というご評価をいただきました。

「2026年 オリコン顧客満足度®調査『FX』」総合ランキング

「2026年 オリコン顧客満足度®調査『FX』」評価項目別ランキング

【JFX】が選ばれる3つの理由

【業界初！スキャルピング公認で安心取引】JFXはFX業界では珍しく、スキャルピング（超短期売買）を公認しています。「口座凍結リスクなし」「1日の取引上限なし」「取引回数制限なし」の3つの安心をお約束。スキャルピングトレーダーが本来の実力を存分に発揮できる環境で、安心してお取引いただけます。【業界最高水準の約定力】スキャルピングの生命線である「狙ったレートで約定できる」環境を実現。最速0.001秒（※1）の約定スピードと99.99%の約定率（※2）を誇り、ストレスフリーなトレード体験をご提供いたします。許容スリップ設定によるスリッページの最小化、0.2秒間隔でのチャート・損益更新など、スピードにこだわり抜いた取引環境と「システムの安定性」に自信があります。※1 Internet Initiative Japan Inc.実績平均0.003～0.005秒（大口注文、回線速度等コンディションによってはそれよりもかかることがあります） なお、2020年7月現在の当社内処理速度です。※2 2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）実績。詳細はこちら（https://www.jfx.co.jp/category/service/executionrate.html）をご確認ください。【業界最高水準のキャンペーン還元】新規口座開設で最大100万円キャッシュバックをはじめ、取引量に応じた食品プレゼントキャンペーンなど、充実した特典をご用意。スマホでかんたん本人確認により最短で申込当日からトレードを開始でき、口座開設手数料・取引手数料・入出金手数料などあらゆる手数料が無料。「口座開設・特典」「取引手数料」の両部門で1位を獲得した、コストパフォーマンスの高さが当社の強みです。

【JFX】はFX業界では珍しく、スキャルピング（短期売買）ができる環境をご提供していることが特徴

様々なお客様ニーズへの対応を目指し、当社の取引システムはお客様のご意見やご要望を基に毎月バージョンアップさせています。これらの取り組みがお客様から幅広い項目で1位の評価をいただけた要因と考えております。今後も安心してお取引いただけるよう会社一丸となって引き続き努力して参りますので何卒宜しくお願い申し上げます。

【調査概要】2026年 オリコン顧客満足度®調査 FX

■ランキング発表日：2026/01/05 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査 ■サンプル数：5,733人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数：33 ■定義：以下すべての条件を満たすサービス 1）裁量トレードで行うFXを取り扱っているFX専門事業者、証券会社、銀行 2）金融庁の認可を受けているサービス ただし、システムトレードで行うFX取引は対象外とする ■調査期間：2025/09/17～2025/10/20、2024/08/26～2024/09/13、2023/09/13～2023/09/29■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国 条件：以下すべての条件を満たす人 1）インターネットを利用し、現在裁量トレードでFXの取引をしている人 2）過去3年に1回以上取引をした人 ■部門定義：投資スタイル別 「スキャルピングトレード」：数秒～数分間の売買を繰り返す超短期間売買手法で、投資を行った人を対象とする 「デイトレード」：1日単位で損益を確定させる手法で、投資を行った人を対象とする 「スイングレード」：数日間～1週間保有し損益を確定させる手法で、投資を行った人を対象とする 「スワップトレード」：数週間以上保有し、スワップポイントで利益を確定させる手法で、投資を行った人を対象とする レベル別「初心者」：FXを始めて3年以内の人を対象とする

【会社概要】

https://life.oricon.co.jp/rank_fx/

会社名：JFX株式会社本社所在地：東京都中央区代表取締役社長：小林芳彦URL：https://www.jfx.co.jp/