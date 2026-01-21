合同会社やまもと農産（所在地：青森県三戸郡田子町大字相米字根渡10-1、代表：山本律夫）は、2025年12月8日の青森県東方沖地震により被災した農業経営の立て直しを図るため、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて支援プロジェクトを開始しました。2026年1月31日までの期間で、目標金額100万円の支援を募っています。

全国ブランド「田子にんにく」産地を襲った地震被害

青森県田子町は全国的に評価の高いにんにくの産地として知られています。2025年12月8日23時15分頃に発生した青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.5の地震では、八戸市で震度6強を記録。全国的に大きな報道がなされましたが、田子町では地震の揺れにより町で管理するにんにく専用CA冷蔵庫が故障する被害が発生しました。この冷蔵庫は町内のにんにく農家が共同で利用する重要な設備で、地震の影響で冷蔵庫内に積み上げられていたにんにくのケースが落下し、自動搬送装置の一部が破損。その結果、出荷が最も集中する時期にもかかわらず、収穫したにんにくの入出庫ができない状態となりました。「出荷ができない状況が続き、一部の注文はキャンセルせざるを得ませんでした。畑や作業場そのものに大きな被害はありませんでしたが、地域の農業を支えてきた設備が止まったことで、農業経営に大きな影響が出ています」と山本代表は語ります。

有機JAS認証のオーガニックにんにくを守る取り組み

やまもと農産は2014年から有機栽培に本格的に取り組み始め、2021年には有機JAS認証を取得。自然に近い環境で、農薬や化学肥料に頼らない栽培方法で、にんにくをはじめ、にんじんや大根などの野菜を育てています。「にんにくは栽培が難しく、手間も時間もかかる作物です。それでも、自然の力を引き出し、土と向き合いながら育てることが、本当に納得できる農業につながると信じ、試行錯誤を重ねてきました」と山本代表は取り組みを説明します。田子町のにんにくは寒暖差のある気候と豊かな土壌に育まれ、香りの強さと深い味わいから高い評価を受けています。やまもと農産はこれに有機栽培という価値を加えることで、より多くの食卓につなげる取り組みを行ってきました。今回の地震による出荷停止は、次期作付けや栽培継続への懸念につながっています。そこで同社は「このままでは、次の作付けや栽培を続けることが難しくなる」という危機感から、クラウドファンディングを開始しました。

クラウドファンディングの概要

・プロジェクト名：地震で止まった青森・田子町のにんにく農家支援・実施期間：2026年1月5日～1月31日・目標金額：100万円（All-in方式）・支援金の使途：次の作付けや栽培のための資金・リターン：有機にんにく（訳あり）、切り干し大根など・URL：CAMPFIRE内「地震で止まった青森・田子町のにんにく農家支援」プロジェクトページ支援者には、地震の影響で冷蔵庫に入庫できなかったために芽や根が成長してしまった「訳あり」のオーガニックにんにくや、自然農法で栽培した有機大根を使用した切り干し大根などをリターンとして用意しています。支援金額は3,000円から100,000円までの8種類から選択可能です。「田子町の小さな畑で、私たちは毎日、土と向き合いながら野菜とにんにくを育てています。自然の力に寄り添い、手間ひまかけた作物を皆さまに届けることが私たちの喜びであり、生きがいです」と山本代表。「皆さまのご支援は、その営みを止めず、未来へとつなぐ大きな力になります」と支援を呼びかけています。

会社概要

・会社名：合同会社やまもと農産・所在地：青森県三戸郡田子町大字相米字根渡10-1・代表者：山本律夫・事業内容：有機農産物（にんにく、にんじん、大根等）の栽培・販売・特徴：2021年有機JAS認証取得・URL：https://yamamotonosan.com/