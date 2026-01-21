府中市とまちづくり府中（所在地：東京都府中市、代表取締役社長：槇ヶ垰俊一)は、2026年1月25日(日)に府中駅前けやき並木通りにて「府中スープマルシェ」を開催します。温かいスープ20種が出店するほか、パンやホットドリンク、冬スイーツでほっこり過ごせるマルシェイベント。親子で楽しめるワークショップや、シールをあつめてレシピが完成する人気のスタンプラリーも開催。会場では紙芝居やアルプス音楽演奏なども楽しめる。

開催概要

**FUCHU SOUP MARCHE（フチュウ スープマルシェ）** **日時：** 令和8年1月25日(日) 11時～16時 **場所：** けやき並木通り（京王線府中駅より徒歩1分／JR府中本町駅より徒歩8分）※入場無料、雨天（降雪）中止

https://machidukuri-fuchu.jp/wp-content/uploads/2025/12/A5_SOUPMARCHE_web-1.pdf

◆開催のお知らせ等、最新情報はまちづくり府中公式SNSでご確認ください。Instagram：https://www.instagram.com/fuchu_machi/X：https://x.com/machi_fuchu

フチュウ スープマルシェとは

コンセプトは **「ゆったり、ほっこり時間 」** 。冬は家の中で過ごすことが増えますが、一歩外に踏み出せばリラックスできる空間、そして、気持ちがほっこりするあたたかいものがたくさん…！カラダが縮こまりがちな冬に、心も体もあたたまる一日になりますように。コンセプトにはそんな想いが詰まっています。あったかいスープ、パン、ホットドリンクや冬スイーツをお楽しみいただけます。他にもスープにぴったりなワークショップやシールをあつめてレシピが完成するスタンプラリーも♪ホッとあたたまるマルシェで特別な時間をお過ごしください！

出店者紹介

スープをはじめ、スープにぴったりのパン、あったかスイーツ、コーヒーなどが並びます♪

https://machidukuri-fuchu.jp/event/16226/

**◆ブース18店舗**時時、箱舟、もぐもぐベーカリー、TokyoOkutamaFactory、ホーリーメイト、鈴りんパン、農食、Yummy、パイ専門店ことら、an Official、428cafe+、やきがし屋、ムジナの庭、インド料理ラサニ、La bond、リュヌシアン、KITCHEN&CAFE-BAR 「SHINKER」、くじら食堂 **◆キッチンカー7店舗**u3doco、ジューデンコーヒー、Season1、青海、おだんご屋大和、おさつ本舗、Bread Garden

パフォーマンス

石黒ヨンペイ(コメディアン)紙芝居 12：00～曲芸＆マジック 14：30～https://yonpei.jimdofree.com/国分寺市出身。3 歳の頃、芸人であり父親の石黒サンペイ氏に弟子入り。 厳しい修行のもと、パントマイムやマジック、日本の伝統芸能を次々と習得する。 2020 年、テンヨージュニアマジシャンコンテストでグランプリ受賞。 2022 年には、日本のマジック界最高権威であるJapan Cup・ルーキーオブザイヤーを受賞。同年ヘブンアーティストを取得し、東京都公認のパフォーマーとなる。2024年2月、初のラジオ冠番組、FM78.9「かつしかComedy Club」が放送スタート。 紙芝居師としても活動し、2025年9月、全国紙芝居大会で準優勝。 YouTube「石黒ヨンペイチャンネル」の登録者は12,000人を突破。 2026 年アメリカ公演を予定。年間300ステージを超える、彼のステージを見逃すな！

アルプス音楽団アルプス音楽演奏 13：30～https://alpenmusiker.com/ドイツ・スイス・オーストリアの民族音楽と民族楽器を演奏するグループです。 音楽に合わせて手拍子や歌、楽器体験、ダンスなど、お客さんが一緒に楽しめる参加型のコンサートを行っています。「 アルプスの少女ハイジ」のテーマ曲をはじめ、ワルツ・ポルカ・ウィーンナーリートなど、アルプスの雰囲気を存分に味わえるプログラムをお届けします♪また、民族楽器「アルプホルン」や「レッフェル（木のスプーン）」は間近で演奏をご覧いただき、「クーグロッケン（カウベル）」には演奏参加もできます！美しい湖、広大な森林、雄大な山々─ どこか懐かしく、思わず手拍子したくなるアルプスの音楽の世界へ、ぜひお越しください！

シールをあつめてレシピをつくろう！

マルシェ会場に隠れている具材（パネル・シール）を見つけて、スープを作ろう！本部でレシピカードを受け取って、ルールと説明を読んだらスタート！小さなお子様は保護者の方と一緒に参加してね。時間は無制限なので、ゆっくり楽しめます♪受付人数：先着600名開催時間：11時～参加費 ：無料受付場所：本部テント※レシピカードの数に限りがある為、無くなり次第受付を終了いたします。

ワークショップ

ランチョンマットを作ろう！ケント紙に、好きなシールを貼ったり、スタンプを押したり、絵を描いたり…デザインが完成したら、ラミネートをかけて出来上がり！オリジナルのランチョンマットが簡単につくれます。受付人数：先着120名（各回定員12名）開催時間：11時より30分間隔で開催（最終回15:30）参加費 ：200円受付場所：ワークショップブース（会場案内図のWSマーク）※先着での受付の為、定員に達し次第受付を終了いたします。（受付開始11時～）※初回11時の回以降は整理券配布にてご案内いたします。※受付は直接ブースへお越しください。※未就学児は保護者同伴でご参加ください。

ご来場アンケートキャンペーン！

会場にて来場者アンケートにご回答いただきますと、先着200名様に、ホッカイロとドリップコーヒーパックをプレゼント！回答開始＆プレゼントのお渡し：1月25日(日)11時30分～回答方法：下記専用フォームよりご回答くださいhttps://forms.gle/buoRTA6wu5YCNrk18プレゼントのお渡し：専用フォームの送信完了画面を本部スタッフへご提示ください※数に限りがございます。無くなり次第、配布を終了いたします。

交通規制について

イベントの実施に際し、8時から18時まで下記のエリアで交通規制が行われます。ご留意ください。

注意事項

・会場内にお手洗いはございません。近隣の公衆トイレをご利用ください。・会場内に「エコブース」を設置いたします。会場内で購入した飲食物から出たゴミは「エコブース」へお持ちください。家庭ゴミのお持ち込みはご遠慮ください。・20歳未満の方の飲酒は固くお断りいたします。・タバコ（加熱式を含む）は喫煙所をご利用ください。・ケヤキの植え込みへ立ち入らないでください。・販売開始時間は11時です。・販売物はイベント終了時間を前に、売り切れる場合がございます。予めご了承ください。

※その他ご不明な点がございましたら＜本部テント＞のスタッフまで、お気軽にお問い合わせください。

アクセス

会場：府中駅前けやき並木通り住所：東京都府中市宮町1丁目電車でのアクセス京王線「府中駅」南口より徒歩1分JR南武線・JR武蔵野線「府中本町駅」より徒歩8分

過去開催の様子

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%AE%AE%E7%94%BA1%E4%B8%81%E7%9B%AE

過去開催の様子はこちら（開催レポート）https://machidukuri-fuchu.jp/event/13068/

問合せ先

まちづくり府中042-370-1960（平日9時～17時半）https://machidukuri-fuchu.jp/主催：府中市・まちづくり府中後援：むさし府中商工会議所、府中観光協会、府中市商店街連合会